Perú

Colegio de Obstetras del Perú alerta sobre títulos falsos emitidos por profesional que se atribuye cargo de Decana

La institución denunció que la obstetra Gloria Moreno Ponce habría entregado centenares de números de colegiatura sin valor legal a jóvenes recién titulados, generando un problema que afecta su inserción en el sector público y privado

David Solar Silva

Por David Solar Silva

Guardar
Colegio de obstetras del Perú.
Colegio de obstetras del Perú. (Foto: Difusión)

El Colegio de Obstetras del Perú (COP) emitió una alerta pública tras detectar la emisión irregular de centenares de números de colegiatura falsos a jóvenes profesionales recién egresados, atribuida a la obstetra Gloria Moreno Ponce.

Según explicó el abogado del COP, Omar Chehade, los documentos otorgados por Moreno carecen de validez, lo que impide que los jóvenes obstetras puedan ejercer formalmente su profesión o postular a plazas en el sector público y privado.

“Los obstetras sorprendidos con estas colegiaturas apócrifas no cumplen con el requisito legal de inscripción, indispensable para ejercer. Incluso se han detectado casos donde existen números de colegiatura duplicados: los emitidos legalmente por el Colegio y los entregados irregularmente por la señora Moreno”, indicó Chehade.

El requisito indispensable para la validez de una colegiatura es su inscripción en el padrón oficial del Colegio de Obstetras del Perú, lo que puede verificarse de manera pública a través de la página web institucional.

Colegio de obstetras del Perú.
Colegio de obstetras del Perú. (Foto: Difusión)

Ante esta situación, el COP aseguró que abrirá sus puertas a los jóvenes afectados para gestionarles la colegiatura con validez legal, garantizando así el reconocimiento de sus derechos profesionales.

Gloria Moreno no es decana nacional, según el COP

El conflicto tiene su origen en las elecciones internas del Colegio de Obstetras, que fueron anuladas por el Consejo Nacional tras múltiples quejas y denuncias presentadas contra el proceso. Pese a la anulación, el Comité Electoral —ya sin facultades vigentes— convocó a una segunda vuelta considerada ilegítima, en la cual Gloria Moreno se proclamó ganadora.

“El supuesto cargo que ostenta carece de legitimidad. Moreno no es decana nacional y ha sorprendido a los obstetras con una representación que no existe. Sus actos podrían configurar delitos como usurpación de funciones, estafa y falsedad ideológica”, afirmó Chehade.

El COP recordó que la anulación electoral dejaba sin efecto todos los resultados, debiendo convocarse a un nuevo proceso en condiciones de transparencia. Sin embargo, Moreno se habría negado a reconocer esa disposición.

Sunarp rechazó inscripción de directiva encabezada por Moreno

Otro punto clave del conflicto se encuentra en los intentos de Gloria Moreno por inscribir su junta directiva en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp).

El Tribunal Registral rechazó en dos instancias la solicitud al no presentarse el acta de proclamación de lista ganadora en el libro de actas del Colegio de Obstetras del Perú, documento que “no existe” debido a la anulación electoral del 22 de febrero de 2025.

De acuerdo con Chehade, Moreno presentó como sustento un acta proveniente de un Comité Electoral anulado, junto con hojas simples sin número de folio ni constancia oficial. “En resumidas cuentas, la señora Moreno puede presentar mil apelaciones, y todas serán rechazadas porque no tiene el acta requerida por ley”, sostuvo.

La Sunarp, por tanto, mantiene el reconocimiento de la actual directiva del COP encabezada por la obstetra Mimi Rojas Silva, que ejerce con certificado de vigencia legal hasta la juramentación de una nueva junta directiva.

Vigencia de la actual gestión y próximos pasos

La decana Mimi Rojas Silva continúa en funciones junto a su junta directiva hasta el 31 de octubre de 2025, conforme a los artículos 151 y 152 de los estatutos del COP.

En paralelo, la directiva vigente ha solicitado al Poder Ejecutivo una ampliación de plazos que permita la realización de un nuevo proceso electoral con garantías de transparencia y participación equitativa para todos los postulantes.

El Colegio de Obstetras subrayó que la prioridad es restablecer la confianza institucional y proteger a los jóvenes profesionales que han sido sorprendidos con documentos falsos. “El objetivo es que ningún obstetra quede sin la colegiatura válida que respalde legalmente el ejercicio de su profesión”, precisaron voceros del gremio.

Temas Relacionados

Colegio de ObstetrasDecanaGloria Moreno PonceOmar Chehadeperu-noticias

Más Noticias

PNP desplegará cámaras con reconocimiento facial y drones para identificar a quienes cometan actos violentos en marchas

El general Felipe Monroy señaló que se desplegarán 2.500 policías y se trabajará de manera articulada con el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo

PNP desplegará cámaras con reconocimiento

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025: así van los equipos mientras se juega la fecha 11 del Torneo Clausura y Acumalada

Universitario y Cusco FC se enfrentan en el Monumental. Alianza Lima visitará a Cienciano en el Cusco. Sporting Cristal descansa en esta jornada

Tabla de posiciones de la

Néstor Gorosito recibió fuerte respuesta del presidente de la U. de Chile por polémicas declaraciones como técnico de Alianza Lima

‘Pipo’ está en el centro de la controversia luego de ofrecer una conferencia de prensa muy ruidosa, en la que recordó cómo la Universidad de Chile se salvó de la descalificación en la Copa Sudamericana tras los violentos sucesos acontecidos en Avellaneda

Néstor Gorosito recibió fuerte respuesta

Dengue en retroceso: Minsa reporta que Perú registra una reducción histórica del 87 %

Las autoridades sanitarias resaltan estrategias conjuntas y financiamiento dirigido a regiones críticas

Dengue en retroceso: Minsa reporta

Marcha 27 y 28 de septiembre EN VIVO: ‘Generación Z’, transportistas y diversos gremios se suman a una tercera movilización

Miguel Palomino, vocero de los transportistas, confirmó que diversas empresas de transportistas se unirán a la protesta para alzar su voz frente a los recientes asesinatos de sus compañeros

Marcha 27 y 28 de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Dina Boluarte ratifica que el

Dina Boluarte ratifica que el Reinfo cerrará en diciembre de este año: “El tiempo es corto”

Jóvenes peruanos podrán trabajar legalmente en Hungría, una vez que entre en vigor el acuerdo suscrito por ambos países

Presidente de EsSalud sobre deficiencias en el Seguro: “La renovación de equipos constituye una prioridad”

Presidente de Brasil, Lula da Silva, invita formalmente a Dina Boluarte a la COP30 durante reunión bilateral en Estados Unidos

Arana responde a López Aliaga y niega conocimiento de una carta de queja de EE.UU.

ENTRETENIMIENTO

Falleció Camucha Negrete: ¿Dónde y

Falleció Camucha Negrete: ¿Dónde y cuándo será velada la primera actriz?

Rodrigo González conmueve con mensaje de despedida a Camucha Negrete: “Te admiraré por siempre”

Christian Rodríguez, productor vinculado con Maju Mantilla, fue brutalmente golpeado por Gustavo Salcedo

Marcello Rivera, más de 30 años de carrera y su firme visión de la vida: “El ser humano es dueño de sus sentimientos y puede ejercerlo con libertad”

Beto Ortiz responde a Farfán y explica por qué EVDLV de Cri Cri sí saldrá al aire: “Fracasó y eso hay que agradecérselo a su abogado”

DEPORTES

Tabla de posiciones de la

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025: así van los equipos mientras se juega la fecha 11 del Torneo Clausura y Acumalada

Néstor Gorosito recibió fuerte respuesta del presidente de la U. de Chile por polémicas declaraciones como técnico de Alianza Lima

Dónde ver Universitario vs Cusco FC HOY: canal TV online del duelo en el Monumental por fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

A qué hora juega Universitario vs Cusco FC HOY: partido clave por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Universitario vs Cusco FC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partidazo por la punta del Torneo Clausura de la Liga 1 2025