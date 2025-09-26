Perú

Campaña de salud gratis para este sábado 27 de septiembre: conoce cuáles son los servicios disponibles

Esta iniciativa representa una oportunidad para que los residentes puedan acceder a evaluaciones médicas, procedimientos preventivos y servicios de bienestar, en un entorno accesible y cercano, sin costo directo para los asistentes

Por Alejandro Aguilar

Guardar
Estas campañas facilitan el acceso
Estas campañas facilitan el acceso a servicios médicos y sensibilizan a la población sobre cuidados esenciales - Créditos: Freepik.

La Municipalidad de San Borja llevará a cabo una campaña integral de salud gratis este sábado 27 de septiembre, dirigida a la comunidad local con el objetivo de facilitar acceso a servicios médicos básicos, actividades preventivas y asesoramiento especializado para mejorar la calidad de vida de los vecinos. La jornada se desarrollará en el parque Javier Prado, ubicado en la cuadra 6 de la avenida Bailetti, desde las 8:30 a.m. hasta las 12:30 p.m.

La iniciativa reúne atenciones médicas, procedimientos especializados y servicios de cuidado personal, organizados en módulos que permitirán asistir a los participantes a lo largo de la mañana. La organización informó que los cupos son limitados, por lo que es importante acudir lo más temprano posible para garantizar un lugar.

Las campañas de salud son
Las campañas de salud son esenciales porque facilitan el acceso a servicios médicos, promueven la prevención de enfermedades y contribuyen a mejorar la calidad de vida de la población al detectar a tiempo posibles problemas de salud - Créditos: Freepik.

¿Cuáles son los servicios disponibles?

Durante la campaña, se pondrán a disposición de los asistentes diferentes servicios médicos. Las áreas de consulta, divididas por especialidades, comprenden:

  • Gastroenterología
  • Pediatría
  • Neuropsicología
  • Medicina general
  • Obstetricia
  • Salud ocular
  • Salud bucal
  • Nutrición
  • Psicología (con orientación y consejería en ansiedad, estrés, dependencia emocional, autoestima y depresión, además de tamizaje para identificar posibles afecciones)
La campaña comienza a partir
La campaña comienza a partir de las 8:30 horas, pero se recomienda llegar con anticipación - Créditos: Municipalidad de San Borja.

Los procedimientos disponibles durante la jornada incluyen:

  • Inmunización
  • Audiometría
  • Densitometría ósea
  • Examen y control de medida de visión
  • Evaluación por parte de un quiropráctico
  • Masaje descontracturante

Se suman módulos enfocados en la promoción de la salud y la prevención que tratarán temas fundamentales como:

  • Alimentación y nutrición saludable
  • Salud sexual y reproductiva
  • Salud mental
  • Control regular de signos vitales
Las campañas fortalecen la conciencia
Las campañas fortalecen la conciencia colectiva sobre la importancia de la prevención, el control periódico y el autocuidado - Créditos: Freepik.

En materia preventiva, la propuesta incorpora servicios de tamizaje y despistaje en áreas clave. Para la detección temprana de enfermedades crónicas, se ofrecerá un control de glucosa, con la recomendación de asistir en ayunas.

Además, se realizará despistaje de cáncer de cuello uterino, a través de exámenes de VPH destinados a mujeres en el grupo etario de 30 a 49 años.

Los asistentes encontrarán también una variedad de servicios orientados al cuidado personal, entre los que se incluyen:

  • Podología
  • Limpieza facial
  • Aromaterapia
  • Corte de cabello

El conjunto de atenciones busca no solo abordar la detección temprana y el control de enfermedades, sino también promover hábitos de vida saludables y ofrecer espacios de consejería especializada en salud mental. Según la información proporcionada, las actividades estarán lideradas por equipos multidisciplinarios capacitados en cada área.

Importancia de los chequeos médicos

  • Los chequeos médicos periódicos permiten identificar enfermedades en etapas tempranas, cuando el tratamiento puede ser más efectivo y menos invasivo
  • Estas evaluaciones ayudan a monitorear factores de riesgo como la presión arterial, los niveles de glucosa y colesterol, lo que contribuye a la prevención de enfermedades crónicas
  • Los controles médicos facilitan la actualización de vacunas y el seguimiento del desarrollo saludable en cada etapa de la vida
  • Durante los chequeos se promueve la educación sobre hábitos saludables, alimentación balanceada y la importancia de la actividad física
  • La detección precoz de problemas de salud reduce complicaciones, disminuye la mortalidad y mejora la calidad de vida
  • Las consultas periódicas permiten establecer una relación de confianza y comunicación con el profesional de la salud
  • El seguimiento médico continuo favorece el bienestar general y apoya la toma de decisiones informadas sobre la salud personal y familiar

Temas Relacionados

campaña de saludSan BorjaMunicipalidad de San Borjasaludperu-noticias

Más Noticias

Dietas vegetarianas o veganas, ¿son para todos?

No todas las personas pueden beneficiarse de una alimentación basada exclusivamente en vegetales, ya que existen condiciones de salud que requieren precauciones adicionales.

Dietas vegetarianas o veganas, ¿son

Marcello Rivera, más de 30 años de carrera y su firme visión de la vida: “El ser humano es dueño de sus sentimientos y puede ejercerlo con libertad”

El actor regresa a uno de sus personajes más intensos con la obra ‘Dr. Jekyll & Mr. Hyde’. En entrevista con Infobae Perú reflexiona sobre la vigencia del clásico, los retos de encarnarlo y su firme compromiso con el teatro, pese a su paso por la televisión y el cine.

Marcello Rivera, más de 30

Melissa Paredes y su inesperado regreso a América Hoy: saludó con beso a sus compañeras que tanto la criticaron y hace fuerte aclaración

Tras su abrupta salida del programa matutino, Melissa Paredes se reencontró con sus excompañeros, dejó atrás las diferencias y participó en una edición especial por aniversario del magazine

Melissa Paredes y su inesperado

Delia Espinoza denuncia que la JNJ le tendió una trampa: “Si entregaba el cargo (a Patricia Benavides), igual me denunciaban”

Fiscal de la Nación suspendida se presentó en la audiencia del amparo que busca anular la decisión que repuso a Benavides

Delia Espinoza denuncia que la

‘El Monstruo’ en la mira internacional: EE.UU., Colombia, México y Brasil también solicitaron su extradición, informa jefe policial

El comisario Luis López confirmó que cinco países, incluido Perú, solicitaron la extradición de Erick Moreno Hernández. También señaló que su pareja, embarazada, fue capturada junto a él

‘El Monstruo’ en la mira
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Ministerio de Justicia lanza convocatoria

Ministerio de Justicia lanza convocatoria para terminar de construir el Megapenal de Ica, después de 5 años

Piden citar al ministro del Interior y al jefe de la PNP por presuntos “soplos” de información a ‘El Monstruo’

Sacudida en el Ministerio Público: Tomás Gálvez remueve a fiscales clave de los casos ‘Culebra’ y ‘El Diablo’ que involucran a Juan José Santiváñez

PJ evalúa hoy demanda de Delia Espinoza para anular reposición de Patricia Benavides

Tomás Gálvez remueve al fiscal que pidió su suspensión por 36 meses por organización criminal

ENTRETENIMIENTO

Jefferson Farfán envió carta notarial

Jefferson Farfán envió carta notarial a ‘Cri Cri’ por su participación en ‘El Valor de la Verdad’

Marcelo Tinelli molesto sobre rumores de infidelidad a Milett Figueroa con Sabrina Rojas: “Es una falta de respeto”

Marcelo Tinelli coquetea con Sabrina Rojas y juegan en doble sentido tras ruptura con Milett Figueroa: “Me cumpliste un sueño”

Melissa Paredes regresa América Hoy y saluda con beso a sus compañeras que tanto la criticaron: “Lo que me pasó no me define”

Milett explota y se pelea en vivo con Yanina Latorre y Ángel de Brito por decirle “interesada”: “Que me lo digan en la cara, cobardes”

DEPORTES

Programación de semifinales del Mundial

Programación de semifinales del Mundial de Vóley Masculino 2025: fechas, horarios y canales TV de los partidos en el torneo

Dónde ver semifinales del Mundial de Vóley Masculino 2025 en Perú: canales TV y streaming de los duelos decisivos

Pedro García respaldó a Néstor Gorosito por polémicas declaraciones sobre titularidad de Pedro Aquino: “No es un torneo de colegio”

Miguel Ángel Torres renunció a la administración de Sport Boys un día después de su nombramiento por la SUNAT

Dos periodistas peruanos se agarraron a golpes en vivo tras eliminación de Alianza Lima de Copa Sudamericana 2025