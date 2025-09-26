Campaña de salud gratis para este sábado 27 de septiembre: conoce cuáles son los servicios disponibles

Estas campañas facilitan el acceso a servicios médicos y sensibilizan a la población sobre cuidados esenciales - Créditos: Freepik.

La Municipalidad de San Borja llevará a cabo una campaña integral de salud gratis este sábado 27 de septiembre, dirigida a la comunidad local con el objetivo de facilitar acceso a servicios médicos básicos, actividades preventivas y asesoramiento especializado para mejorar la calidad de vida de los vecinos. La jornada se desarrollará en el parque Javier Prado, ubicado en la cuadra 6 de la avenida Bailetti, desde las 8:30 a.m. hasta las 12:30 p.m.

La iniciativa reúne atenciones médicas, procedimientos especializados y servicios de cuidado personal, organizados en módulos que permitirán asistir a los participantes a lo largo de la mañana. La organización informó que los cupos son limitados, por lo que es importante acudir lo más temprano posible para garantizar un lugar.

Las campañas de salud son esenciales porque facilitan el acceso a servicios médicos, promueven la prevención de enfermedades y contribuyen a mejorar la calidad de vida de la población al detectar a tiempo posibles problemas de salud - Créditos: Freepik.

¿Cuáles son los servicios disponibles?

Durante la campaña, se pondrán a disposición de los asistentes diferentes servicios médicos. Las áreas de consulta, divididas por especialidades, comprenden:

Gastroenterología

Pediatría

Neuropsicología

Medicina general

Obstetricia

Salud ocular

Salud bucal

Nutrición

Psicología (con orientación y consejería en ansiedad, estrés, dependencia emocional, autoestima y depresión, además de tamizaje para identificar posibles afecciones)

La campaña comienza a partir de las 8:30 horas, pero se recomienda llegar con anticipación - Créditos: Municipalidad de San Borja.

Los procedimientos disponibles durante la jornada incluyen:

Inmunización

Audiometría

Densitometría ósea

Examen y control de medida de visión

Evaluación por parte de un quiropráctico

Masaje descontracturante

Se suman módulos enfocados en la promoción de la salud y la prevención que tratarán temas fundamentales como:

Alimentación y nutrición saludable

Salud sexual y reproductiva

Salud mental

Control regular de signos vitales

Las campañas fortalecen la conciencia colectiva sobre la importancia de la prevención, el control periódico y el autocuidado - Créditos: Freepik.

En materia preventiva, la propuesta incorpora servicios de tamizaje y despistaje en áreas clave. Para la detección temprana de enfermedades crónicas, se ofrecerá un control de glucosa, con la recomendación de asistir en ayunas.

Además, se realizará despistaje de cáncer de cuello uterino, a través de exámenes de VPH destinados a mujeres en el grupo etario de 30 a 49 años.

Los asistentes encontrarán también una variedad de servicios orientados al cuidado personal, entre los que se incluyen:

Podología

Limpieza facial

Aromaterapia

Corte de cabello

El conjunto de atenciones busca no solo abordar la detección temprana y el control de enfermedades, sino también promover hábitos de vida saludables y ofrecer espacios de consejería especializada en salud mental. Según la información proporcionada, las actividades estarán lideradas por equipos multidisciplinarios capacitados en cada área.

Importancia de los chequeos médicos

Los chequeos médicos periódicos permiten identificar enfermedades en etapas tempranas, cuando el tratamiento puede ser más efectivo y menos invasivo

Estas evaluaciones ayudan a monitorear factores de riesgo como la presión arterial, los niveles de glucosa y colesterol, lo que contribuye a la prevención de enfermedades crónicas

Los controles médicos facilitan la actualización de vacunas y el seguimiento del desarrollo saludable en cada etapa de la vida

Durante los chequeos se promueve la educación sobre hábitos saludables, alimentación balanceada y la importancia de la actividad física

La detección precoz de problemas de salud reduce complicaciones, disminuye la mortalidad y mejora la calidad de vida

Las consultas periódicas permiten establecer una relación de confianza y comunicación con el profesional de la salud

El seguimiento médico continuo favorece el bienestar general y apoya la toma de decisiones informadas sobre la salud personal y familiar