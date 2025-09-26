Campaña de salud gratis para este sábado 27 de septiembre: conoce cuáles son los servicios disponibles

La Municipalidad de San Borja llevará a cabo una campaña integral de salud gratis este sábado 27 de septiembre, dirigida a la comunidad local con el objetivo de facilitar acceso a servicios médicos básicos, actividades preventivas y asesoramiento especializado para mejorar la calidad de vida de los vecinos. La jornada se desarrollará en el parque Javier Prado, ubicado en la cuadra 6 de la avenida Bailetti, desde las 8:30 a.m. hasta las 12:30 p.m.
La iniciativa reúne atenciones médicas, procedimientos especializados y servicios de cuidado personal, organizados en módulos que permitirán asistir a los participantes a lo largo de la mañana. La organización informó que los cupos son limitados, por lo que es importante acudir lo más temprano posible para garantizar un lugar.
¿Cuáles son los servicios disponibles?
Durante la campaña, se pondrán a disposición de los asistentes diferentes servicios médicos. Las áreas de consulta, divididas por especialidades, comprenden:
- Gastroenterología
- Pediatría
- Neuropsicología
- Medicina general
- Obstetricia
- Salud ocular
- Salud bucal
- Nutrición
- Psicología (con orientación y consejería en ansiedad, estrés, dependencia emocional, autoestima y depresión, además de tamizaje para identificar posibles afecciones)
Los procedimientos disponibles durante la jornada incluyen:
- Inmunización
- Audiometría
- Densitometría ósea
- Examen y control de medida de visión
- Evaluación por parte de un quiropráctico
- Masaje descontracturante
Se suman módulos enfocados en la promoción de la salud y la prevención que tratarán temas fundamentales como:
- Alimentación y nutrición saludable
- Salud sexual y reproductiva
- Salud mental
- Control regular de signos vitales
En materia preventiva, la propuesta incorpora servicios de tamizaje y despistaje en áreas clave. Para la detección temprana de enfermedades crónicas, se ofrecerá un control de glucosa, con la recomendación de asistir en ayunas.
Además, se realizará despistaje de cáncer de cuello uterino, a través de exámenes de VPH destinados a mujeres en el grupo etario de 30 a 49 años.
Los asistentes encontrarán también una variedad de servicios orientados al cuidado personal, entre los que se incluyen:
- Podología
- Limpieza facial
- Aromaterapia
- Corte de cabello
El conjunto de atenciones busca no solo abordar la detección temprana y el control de enfermedades, sino también promover hábitos de vida saludables y ofrecer espacios de consejería especializada en salud mental. Según la información proporcionada, las actividades estarán lideradas por equipos multidisciplinarios capacitados en cada área.
Importancia de los chequeos médicos
- Los chequeos médicos periódicos permiten identificar enfermedades en etapas tempranas, cuando el tratamiento puede ser más efectivo y menos invasivo
- Estas evaluaciones ayudan a monitorear factores de riesgo como la presión arterial, los niveles de glucosa y colesterol, lo que contribuye a la prevención de enfermedades crónicas
- Los controles médicos facilitan la actualización de vacunas y el seguimiento del desarrollo saludable en cada etapa de la vida
- Durante los chequeos se promueve la educación sobre hábitos saludables, alimentación balanceada y la importancia de la actividad física
- La detección precoz de problemas de salud reduce complicaciones, disminuye la mortalidad y mejora la calidad de vida
- Las consultas periódicas permiten establecer una relación de confianza y comunicación con el profesional de la salud
- El seguimiento médico continuo favorece el bienestar general y apoya la toma de decisiones informadas sobre la salud personal y familiar