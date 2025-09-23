‘Cuto’ Guadalupe habla por primera vez sobre la liberación de su sobrino ‘Cri Cri’: “Como familia nos cuesta mucho”

Cuto Guadalupe se refiere a la situación que enfrenta su sobrino Christian Martínez.

Luis ‘Cuto’ Guadalupe fue consultado sobre la reciente liberación de su sobrino Christian Martínez, conocido como ‘Cri Cri’. En sus palabras, recogidas por Amor y fuego, el exfutbolista reconoció que el tema excede el ámbito judicial y afecta directamente la vida personal de la familia Guadalupe.

“Como familia siempre son temas muy sensibles, pero para mí es complicado, para la familia en sí”, indicó notoriamente afectado. El caso de Christian Martínez, primo de Jefferson Farfán y sobrino de Cuto Guadalupe, tuvo repercusión nacional tras la denuncia por presunto abuso en su contra. A pesar de la exposición mediática y el seguimiento del proceso legal, el Tribunal accedió a ordenarle libertad por falta de pruebas concluyentes.

Ante ello, Guadalupe aseguró: “Si la justicia ha decidido darle libertad, habrá motivos”. El exfutbolista se mostró reservado sobre el tema, especialmente porque afecta a dos de las personas más cercanas a él.

Frente a las cámaras, reconoció que no estaba en posición de referirse al tema abiertamente. “Son temas delicados que uno como familia nos cuesta mucho, estás entre la espada y la pared”, dijo el popular Cuto, reconociendo que situaciones de este tipo ponen a prueba la unidad de la familia y resaltó la importancia de respetar los fallos judiciales.

Tras la liberación de Martínez, e momento resultó especialmente significativo para la familia, sobre todo para Cecilia Guadalupe, su madre. ‘Cuto’ manifestó un apoyo claro a su hermana, valorando el esfuerzo que realizó para lograr la libertad de su hijo. El exfutbolisa señaló que siempre estará feliz de todo lo bueno que le pase a su entorno.

“Claro, yo comparto la alegría de la familia en general. Yo nunca voy a estar en una situación, tú sabes muy bien, a veces pasan cosas, nadie sabe lo de nadie y para uno es complicado opinar de esos temas”, remarcó, evitando emitir un juicio directo sobre la inocencia o culpabilidad de su sobrino. Para él, opinar sobre asuntos legales tan sensibles resulta complejo y prefirió enfatizar la necesidad de respeto y prudencia.

‘Cuto’ Guadalupe se reconcilió con Jefferson después de 8 años

En entrevista para el pódcast ‘Hazme el A-guante’, Cuto Guadalupe habló de su reconciliación con Jefferson Farfán tras más de ocho años de distanciamiento. El exfutbolista señaló que este perdón ocurrió en presencia de sus respectivas familias.

“Gracias a Dios llegó ese momento en el que pudimos conversar. Mi hermano estaba presente, mi mamá, Jefferson, que fue a la casa”, relató Guadalupe ante los micrófonos, citando que la reunión se extendió por varias horas y ayudó a cicatrizar heridas. El propio Farfán reconoció errores del pasado, lo que permitió restablecer el diálogo dentro de la familia.

Hoy en día, Guadalupe no ha dudado en mostrar su cariño y apoyo hacia Jefferson Farfán, sin embargo, la situación que enfrenta su sobrino Christian Martínez y lo tiene enfrentado con la ‘Foquita’, tiene a Cuto bastante afectado y ha evitado hablar sobre a quién respalda, por respeto a su familia.