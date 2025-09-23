Perú

‘Cuto’ Guadalupe habla por primera vez sobre la liberación de su sobrino ‘Cri Cri’: “Como familia nos cuesta mucho”

El exfutbolista confiesa que es muy difícil para él pronunciarse sobre la liberación de Christian Martínez, ya que ha impactado emocionalmente a toda la familia

Ana Morocho

Por Ana Morocho

Guardar
Cuto Guadalupe se refiere a
Cuto Guadalupe se refiere a la situación que enfrenta su sobrino Christian Martínez.

Luis ‘Cuto’ Guadalupe fue consultado sobre la reciente liberación de su sobrino Christian Martínez, conocido como ‘Cri Cri’. En sus palabras, recogidas por Amor y fuego, el exfutbolista reconoció que el tema excede el ámbito judicial y afecta directamente la vida personal de la familia Guadalupe.

“Como familia siempre son temas muy sensibles, pero para mí es complicado, para la familia en sí”, indicó notoriamente afectado. El caso de Christian Martínez, primo de Jefferson Farfán y sobrino de Cuto Guadalupe, tuvo repercusión nacional tras la denuncia por presunto abuso en su contra. A pesar de la exposición mediática y el seguimiento del proceso legal, el Tribunal accedió a ordenarle libertad por falta de pruebas concluyentes.

Ante ello, Guadalupe aseguró: “Si la justicia ha decidido darle libertad, habrá motivos”. El exfutbolista se mostró reservado sobre el tema, especialmente porque afecta a dos de las personas más cercanas a él.

Frente a las cámaras, reconoció que no estaba en posición de referirse al tema abiertamente. “Son temas delicados que uno como familia nos cuesta mucho, estás entre la espada y la pared”, dijo el popular Cuto, reconociendo que situaciones de este tipo ponen a prueba la unidad de la familia y resaltó la importancia de respetar los fallos judiciales. 

Tras la liberación de Martínez, e momento resultó especialmente significativo para la familia, sobre todo para Cecilia Guadalupe, su madre. ‘Cuto’ manifestó un apoyo claro a su hermana, valorando el esfuerzo que realizó para lograr la libertad de su hijo. El exfutbolisa señaló que siempre estará feliz de todo lo bueno que le pase a su entorno.

“Claro, yo comparto la alegría de la familia en general. Yo nunca voy a estar en una situación, tú sabes muy bien, a veces pasan cosas, nadie sabe lo de nadie y para uno es complicado opinar de esos temas”, remarcó, evitando emitir un juicio directo sobre la inocencia o culpabilidad de su sobrino. Para él, opinar sobre asuntos legales tan sensibles resulta complejo y prefirió enfatizar la necesidad de respeto y prudencia.

‘Cuto’ Guadalupe se reconcilió con Jefferson después de 8 años

En entrevista para el pódcast ‘Hazme el A-guante’, Cuto Guadalupe habló de su reconciliación con Jefferson Farfán tras más de ocho años de distanciamiento. El exfutbolista señaló que este perdón ocurrió en presencia de sus respectivas familias.

“Gracias a Dios llegó ese momento en el que pudimos conversar. Mi hermano estaba presente, mi mamá, Jefferson, que fue a la casa”, relató Guadalupe ante los micrófonos, citando que la reunión se extendió por varias horas y ayudó a cicatrizar heridas. El propio Farfán reconoció errores del pasado, lo que permitió restablecer el diálogo dentro de la familia.

Hoy en día, Guadalupe no ha dudado en mostrar su cariño y apoyo hacia Jefferson Farfán, sin embargo, la situación que enfrenta su sobrino Christian Martínez y lo tiene enfrentado con la ‘Foquita’, tiene a Cuto bastante afectado y ha evitado hablar sobre a quién respalda, por respeto a su familia.

Temas Relacionados

Cuto GuadalupeChristian Martínezperu-entretenimientoJefferson Farfán

Más Noticias

No más propinas ‘ocultas’: Proponen que restaurantes transparenten recargo al consumo

Un nuevo proyecto de ley del Congreso da un paso hacia el debate público de la ‘propina camuflada’

No más propinas ‘ocultas’: Proponen

Precio del dólar: Así abrió el tipo de cambio hoy 23 de septiembre en Perú

Consulta a cuánto está el valor de compra y venta de la moneda y su tendencia. Bloomberg, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y Sunat reportaron estos datos

Precio del dólar: Así abrió

Megatúnel bajo la av. Abancay: ¿Cuánto costará la obra propuesta por Rafael López Aliaga?

El proyecto municipal busca empezar desde la intersección con avenida Grau y concluir en la avenida Próceres de la Independencia

Megatúnel bajo la av. Abancay:

Susana Villarán rechaza ser una persona corrupta, pero admite que recibió dinero de Odebrecht: “Sí fue una suma importante”

La exalcaldesa de Lima manifestó que el monto por la campaña de revocatoria fue mucho menor al que indica la Fiscalía en su acusación. Reveló que ella ya estuvo en la cárcel y que pedido de 29 años de prisión en su contra es injusto

Susana Villarán rechaza ser una

Senamhi: la primavera traerá lluvias en varias regiones del Perú por esta razón

La institución advierte sobre variaciones en las precipitaciones durante la próxima estación, con acumulados superiores en algunas localidades

Senamhi: la primavera traerá lluvias
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Megatúnel bajo la av. Abancay:

Megatúnel bajo la av. Abancay: ¿Cuánto costará la obra propuesta por Rafael López Aliaga?

Susana Villarán rechaza ser una persona corrupta, pero admite que recibió dinero de Odebrecht: “Sí fue una suma importante”

Rafael López Aliaga pide asistencia masiva al Circuito Mágico del Agua para homenaje a Charlie Kirk: “Lo llenamos”

Susana Villarán en el banquillo: PJ inicia hoy el juicio por millonarios aportes de Odebrecht y OAS

Oficializan el nombramiento de Tomás Galvez como fiscal de la Nación interino

ENTRETENIMIENTO

Cuto Guadalupe se quiebra y

Cuto Guadalupe se quiebra y confiesa que no ve a su hijo hace 18 años: “Está decepcionado”

Maju Mantilla reaparece con emotivo mensaje después de dejar ‘Arriba Mi Gente’ tras acusaciones de infidelidad

Magaly Medina se burla del cumpleaños de Richard Acuña: “Se quedó sin plata después del quinceañero”

Gian Piero Díaz revela que padece dos enfermedades crónicas, una de ellas se la heredó a sus hijos: “No la puedo combatir con nada”

Ricardo Mendoza y su novia tras confirmar embarazo y revelan cuándo se casarán: “Estamos formando una familia bonita

DEPORTES

Universitario vs Cusco FC: día,

Universitario vs Cusco FC: día, hora y canal TV del partidazo por el liderato del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

“Los clubes quieren estrangular a la Federación”: Gino Vegas revela serios problemas a poco del inicio de la Liga Peruana de Vóley

Resultados del Mundial de Vóley Masculino 2025: así van los partidos por los octavos de final del torneo

Programación de la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025: partidos, horarios y canales de TV

Sporting Cristal vs Universitario: día, hora y canal Tv confirmado del clásico por el Torneo Clausura de la Liga 1 Perú 2025