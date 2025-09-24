Jóvenes vivieron minutos de terror tras quedar atrapados en un juego mecánico que se detuvo de improviso en plena feria

Juego mecánico se detiene y provoca pánico entre jóvenes asistentes. Fuente: 24 Horas de Panamericana

El ambiente festivo de la Feria de Integración Andina en Juliaca, Puno, se tornó tenso cuando uno de los juegos mecánicos dejó a 18 jóvenes suspendidos en el aire. Visitantes grabaron imágenes y videos del incidente, que se viralizaron con rapidez en redes sociales y generaron preocupación generalizada.

El popular “Spin Out”, reconocido por sus giros veloces y vueltas intensas, se detuvo abruptamente, dejando a los jóvenes colgados de cabeza durante varios minutos. Esta situación provocó angustia entre los asistentes y exigió una reacción inmediata de los operadores, quienes recibieron apoyo de los presentes.

Las autoridades municipales intervinieron rápidamente y clausuraron el juego de forma temporal, además de iniciar una investigación para identificar las causas del incidente. El propósito central es asegurar la protección de los visitantes y evitar que hechos semejantes ocurran durante la feria.

Jóvenes quedan suspendidos en el aire por falla de juego mecánico

La jornada, inicialmente dedicada al entretenimiento, se transformó en un episodio de pánico para los 18 jóvenes atrapados. Testigos relataron que el “Spin Out” se paralizó de manera inesperada, manteniendo a los ocupantes varios metros sobre el suelo y, en algunos casos, en posiciones inversas o incómodas.

18 jóvenes quedaron suspendidos en el aire tras la falla del juego mecánico “Spin Out” durante la Feria de Integración Andina en Juliaca. Foto: Composición Infobae Perú

Las imágenes registradas por los asistentes muestran la desesperación de los jóvenes, que se aferraron con fuerza durante la emergencia. Visitantes y operadores colaboraron para tranquilizar a los afectados y coordinar las acciones hasta que la situación se resolvió después de más de 20 minutos.

La Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad de San Román comunicó que la clausura temporal del juego responde a la necesidad de eliminar cualquier peligro adicional. Se detectaron importantes deficiencias en las medidas de seguridad, las cuales deben ser corregidas antes de permitir que el juego reabra al público.

Falla en “Spin Out” se habría producido por corte de luz

Yuri Zapata Yactayo, representante del área de riesgos de la municipalidad, explicó que la detención del juego obedeció a un corte de energía eléctrica que afectó el sistema. Diez minutos más tarde, los operadores conectaron el equipo a un grupo electrógeno y lograron restablecer su funcionamiento habitual.

Momentos de pánico se vivieron en la feria cuando el popular juego mecánico se detuvo abruptamente, dejando atrapados a los asistentes. Foto: Composición Infobae Perú

“Ha habido un corte de luz y la máquina se quedó parada. Tras conectarla al grupo electrógeno, volvió a operar normalmente”, detalló a Latina Noticias. La interrupción generó inquietud y tensión en los asistentes, quienes observaron cómo los jóvenes quedaban colgados sin la posibilidad de descender.

Los administradores del juego deben cumplir con exigencias técnicas estrictas antes de retomar las operaciones. Estas incluyen asegurar que el aparato continúe funcionando de manera segura frente a cortes eléctricos inesperados y brinde protección a los usuarios en todo momento, evitando accidentes.

Clausura temporal del juego mecánico tras graves deficiencias detectadas

Después del suceso, Defensa Civil y la Fiscalía de Prevención del Delito inspeccionaron el “Spin Out”. Según el informe preliminar, el juego no disponía de medidas de seguridad adecuadas y representaba un riesgo grave para los usuarios.

El juego mecánico “Spin Out” fue clausurado temporalmente por la Municipalidad de San Román mientras se investigan las causas de la falla y se subsanan las deficiencias de seguridad. Foto: Radio Pachamama

Marife Añasco, fiscal de prevención del delito, indicó que se prioriza la protección de la integridad de las personas y la prevención de accidentes potencialmente graves. Afirmó: “Nuestro objetivo es garantizar que los asistentes disfruten de la feria sin exponerse a peligros innecesarios”.

Por tal motivo, la clausura temporal se mantendrá hasta que los operadores corrijan las deficiencias técnicas detectadas. La Feria de Integración Andina ha registrado incidentes anteriores, como caídas en juegos mecánicos y fallos en instalaciones, situación que resalta la importancia de una supervisión constante y protocolos de seguridad rigurosos.

Este episodio reavivó el debate sobre la necesidad de planes de emergencia más precisos en eventos masivos. La investigación continúa y las autoridades municipales trabajan para que los próximos días de la feria sean seguros, mientras los organizadores evalúan refuerzos en el control y mantenimiento de los juegos mecánicos.