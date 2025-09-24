Nuevo sismo de 4.6 sacude Marcona: Es el sexto en menos de tres días en la región de Ica

Perú es uno de los países de Latinoamérica en donde se registran sismos constantemente. (EFE)

El sur de Perú registró un nuevo sismo de magnitud 4.6 la mañana del miércoles 24 de septiembre cerca de Marcona, en la provincia de Nazca, región Ica, de acuerdo con información proporcionada por el Instituto Geofísico del Perú (IGP). El evento ocurrió a las 06:01 (hora local) y su hipocentro se localizó a una profundidad de 28 kilómetros, a 20 kilómetros al sur de Marcona, en la zona costera pacífica.

Este es el sexto sismo registrado frente a la zona de Marcona-Lomas en un lapso de apenas 68 horas, lo que ha elevado la alerta y el seguimiento en la región afectada. El movimiento tuvo una intensidad de grado III en Marcona, lo que lo hizo perceptible por la población, aunque las autoridades no han informado daños materiales ni víctimas hasta el momento. Las coordenadas del epicentro fueron latitud -15.54 y longitud -75.17, informó el reporte técnico del IGP.

Estos eventos se atribuyen al proceso de subducción de las placas tectónicas en el océano Pacífico, fenómeno influenciado de forma directa por la denominada dorsal de Nazca. En esta región, la placa de Nazca se desliza por debajo de la placa Sudamericana, mecanismo que acumula energía a largo plazo y la libera en forma de sismos, tal como explica la entidad científica.

Sexto sismo reportado frente a la zona de Marcona-Lomas en 3 días

Zona sísmica

La alerta de los especialistas se incrementa, ya que la zona presenta una historia de acoplamiento sísmico relevante en las últimas décadas. Entre los precedentes destacan los eventos de magnitud 7.7 en 1996, 7.1 en 2013, 7.2 en 2014 y 7.1 en 2018, todos asociados al mismo segmento tectónico. Esta acumulación de grandes eventos y la reciente secuencia de sismos menores obliga a un monitoreo continuo y preventivo ante la posibilidad de un movimiento de mayor magnitud.

El IGP recomendó a la población de la región mantenerse informada a través de los canales oficiales y recordar las medidas de seguridad ante eventos de origen sísmico. De acuerdo con el reporte institucional, el monitoreo se mantiene activo y los análisis buscan determinar la relación entre los sismos recientes y la evolución del acoplamiento en la dorsal de Nazca.

En cuanto a la intensidad, las escalas indican lo siguiente:

I: se trata de un movimiento “no sentido” que no representa “ningún daño”.

II-III: se trata de un movimiento “débil” que no representa “ningún daño”.

IV: se trata de un movimiento “ligero” que no representa “ningún daño”.

V: se trata de un movimiento “moderado” que representa “muy poco daño”.

VI: se trata de un movimiento “fuerte” que representa “poco daño”.

VII: se trata de un movimiento “muy fuerte” que implica un “daño moderado”.

VIII: se trata de un movimiento “severo” que implica un daño “moderado o mucho daño”.

IX: se trata de un movimiento “violento” que implica “mucho daño”.

X+: Se trata de un movimiento “extremo” que provoca un “daño cuantioso”.

El CENSIS del GPI obtiene sus datos de la Red Sísmica Nacional, conformada e integrada por una serie de sensores de velocidad, aceleración y desplazamiento distribuidos en todo el país.

¿Que hacer en caso de un terremoto? (REUTERS/Luisa González)

La región con más volcanes en el mundo

Perú se localiza en la zona conocida como Cinturón de Fuego del Pacífico, región que concentra el 75% de los volcanes que existen en el mundo y donde suceden aproximadamente el 80% de los sismos más fuertes del mundo.

El también llamado Anillo de Fuego del Pacífico está conformado por la zona montañosa del oeste de Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá, para luego doblar a la altura de las Islas Aleutianas y bajar por las costas e islas de Rusia, Japón Taiwán, Filipinas, Indonesia, Malasia, Timor Oriental, Brunéi, Singapur, Papúa Nueva Guinea, Islas Salomón, Tonga, Tuvalu y Nueva Zelanda.

En el caso de Perú, el país se encuentra en la placa tectónica sudamericana que colisiona frontalmente con la placa de Nazca, al estar en fricción generan tensión, misma que es descargada en forma de terremotos; además la región presenta actividad volcánica constante.

El Anillo de Fuego se extiende sobre 40 mil kilómetros y tiene la forma de una herradura, además, dentro de esta línea hay 452 volcanes y alberga la mayoría de los llamados “supervolcanes”, cuyas erupciones son de niveles VEI-8, consideradas como catastróficas.

Los sismos que han azotado Perú

Terremoto en Perú en el 2016 (EFE)

El país latinoamericano ha tenido que hacer frente a diversos eventos sísmicos que han dejado cientos de muertos, heridos e innumerables daños materiales. Aquí un recuento de los más relevantes.

31 de mayo de 1970

El sismo de magnitud 7.9 se originó en el departamento de Áncash seguido de un aluvión que dejó sepultada a la ciudad de Santo Domingo de Yungay a las 15:23 horas.

Este hecho es considerado como el sismo más destructivo en la historia del país, no sólo por la magnitud sino por la cantidad de víctimas mortales que causó, estimadas en 67,000, de acuerdo con el documento “El terremoto de Ancash y el alud aluvión del nevado Huascaran”, escrito por el geofísico y asesor científico del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci),Mateo Casaverde mientras que también hubo 150,000 heridos, afectando de igual forma a los departamentos de Huácamo, Lima y La Libertad.

Debido a esta catástrofe, en 1972 el gobierno de Perú fundó el Instituto Nacional de Defensa Civil, encargado de idear planes para hacer frente a este tipo de siniestros y elaborar simulacros nacionales cada 31 de mayo.

3 de octubre de 1974

Un sismo de magnitud 8.0 aconteció en la capital, Lima, a las 09:21 horas, un movimiento que también se sintió en la costa peruana hacia el sur. El movimiento tuvo una duración de alrededor de 90 segundos y dejó como saldo 252 muertos y 3 mil 600 heridos.

29 de mayo de 1990

Otro temblor de 6.4 causó la muerte de 77 personas, dejó 1.680 heridos, 58.835 damnificados y 11 mil viviendas destruidas. El movimiento, que comenzó a las 09:34 horas, dejó daños en las ciudades de San Martín, Amazonas, Cajamarca, Rioja, Moyobamba, Chachapoyas, Jaén y Bagua.

23 de junio de 2001

Un movimiento telúrico de magnitud 6.9 afectó al sur de Perú en las regiones de Moquegua, Tacna y Arequipa y dejando como saldo 74 personas muertas, 2,689 heridos, más de 21,000 damnificados, 64 personas desaparecidas, 35,601 viviendas afectadas de las cuales 17,584 quedaron destruidas.

El terremoto tuvo varias réplicas y tuvo una intensidad de VIII, lo que generó un tsunami que además provocó otras 26 defunciones. Se trató del temblor más destructor después del de 1970 de Áncash y el mayor a nivel mundial después de las Islas Rata.

15 de agosto de 2007

Perú fue duramente afectado por uno de los sismos más devastadores en su historia moderna. Ocurrido a las 18:40 horas, el terremoto de Pisco de magnitud 8 tuvo una duración de 3 minutos 50 segundos. Fue uno de los terremotos más violentos acontecidos en Perú en los últimos años, siendo rebasado por el terremoto de Arequipa de 2001. Este hecho dejó 596 personas fallecidas.

26 de mayo de 2019

Uno de los últimos temblores registrados en Perú fue el conocido como “terremoto de Loreto”, que tuvo una magnitud de 8 y se originó a las 02:41 hora local y que dejó en consecuencia una persona muerta y más de 2,500 personas afectadas.