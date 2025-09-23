Magaly Medina se burla del cumpleaños de Richard Acuña: “Se quedó sin plata después del quinceañero” | TikTok

La última celebración de cumpleaños de Richard Acuña no pasó desapercibida en el mundo del espectáculo peruano. El excongresista celebró sus 41 años rodeado de su familia y amigos más cercanos. Sin embargo, la magnitud de la reunión generó críticas y bromas por parte de Magaly Medina, quien no perdió la oportunidad de comparar la fiesta con anteriores eventos de la familia Acuña.

En los últimos meses, los Acuña han convertido sus celebraciones familiares en una referencia de lujo. La fiesta de quince años de la hija del político incluyó un show privado del cantante colombiano Beéle y una decoración que dio mucho de qué hablar en redes sociales. Por eso, la reciente reunión organizada por Brunella Horna, esposa del exparlamentario, despertó comentarios en la esfera mediática por su tono más sobrio y su presupuesto más limitado.

El 22 de septiembre, durante su programa, Magaly Medina lanzó una serie de críticas con su característico estilo. Se refirió a la diferencia entre la celebración de los 15 años y el cumpleaños de Acuña: “Richard Acuña, él trajo a Beéle para el cumpleaños de su hija, pero a él ya no le quedó tanta plata y solo trajo a un grupo argentino. Que también son bien sonados, están ranqueados”.

Medina remarcó que la fiesta de Acuña no alcanzó el despliegue mostrado en ocasiones anteriores: “El tonito de Richard Acuña tampoco es que era un tonazo, creo que se gastó toda la plata en el quinceañero y ya no le obró nada para el suyo”.

La conductora, conocida por no guardar silencio ante los detalles, también comentó la vestimenta del cumpleañero: “Cualquiera se viste más formal, más de fiesta, no como si fueras el fin de semana a comer pollo a la brasa a Santa Clara”.

La propia Brunella Horna fue la encargada de compartir imágenes del evento a través de sus redes sociales. Mostró una reunión en tonos celestes, decorada con sencillez y buen gusto. Sin exceso de invitados ni elementos ostentosos, el cumpleaños de Richard Acuña estuvo marcado por un ambiente relajado en el que el champagne y los tragos de etiqueta se combinaron con la música en vivo para animar la noche.

El excongresista Richard Acuña llegó a los 41 años y lo celebró con una fiesta llena de música y sorpresas, acompañado de su pareja, Brunella Horna, quien compartió en Instagram imágenes de la reunión. El ambiente expandía sencillez y elegancia, con decoración en colores celestes y bebidas elegidas especialmente para la ocasión. En la mesa principal, los amigos y familiares más cercanos acompañaron al homenajeado durante la cena y el momento de la torta.

La aparición de La T y La M fue el punto culminante para los asistentes. Con éxitos como “Amor de vago”, lograron que Acuña y Horna subieran al escenario y se unieran a los cánticos. Los invitados se sumaron a la celebración y bailaron hasta altas horas de la noche. A lo largo del evento, la empresaria y presentadora no ocultó su emoción ante el cumpleaños de su esposo y le dedicó un mensaje cariñoso en redes sociales.

Este nuevo cumpleaños de Richard Acuña se da un mes después de la fastuosa celebración de los 15 años de su hija Rafaela, que marcó un hito en las fiestas familiares del empresario. Aquel evento incluyó ambientación inspirada en un cuento de hadas y la actuación sorpresa del cantante Beéle, detalles que entonces se replicaron masivamente en redes. Por contraste, su reciente cumpleaños apostó por una atmósfera más privada y sin grandes despliegues visuales.