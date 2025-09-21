Museo de Niños de Indianápolis recibe distinción del Mincetur por difundir la cultura peruana en Estados Unidos

Perú distingue al Museo de Niños de Indianápolis por su aporte cultural y turístico. (Foto: Agencia Andina)

La reciente inauguración de la exposición inmersiva “Llévame allá: Perú” en el Museo de Niños de Indianápolis posicionó al Perú en el centro de la escena cultural y educativa de Estados Unidos, consolidando su imagen como destino turístico, cultural y gastronómico de primer nivel. En reconocimiento a este impulso, la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Desilú León, otorgó el título de “Amigo del Perú” a la institución norteamericana, resaltando su aporte en la difusión de la cultura peruana y el fortalecimiento de los lazos bilaterales.

Durante una ceremonia en el propio museo, la ministra entregó la distinción a Jennifer Pace Robinson, presidenta y CEO del museo, acompañada por el embajador del Perú en Estados Unidos, Alfredo Ferrero, y miembros de la delegación diplomática peruana.

“Esta distinción reconoce el valioso aporte de la institución a la difusión de la cultura peruana y al fortalecimiento de los lazos entre nuestras naciones”, afirmó la ministra Desilú León durante su visita oficial.

Recorrido por la diversidad peruana

La exposición, inaugurada en julio, ofrece una experiencia que simula un viaje por la costa, la sierra y la selva peruanas. El montaje combina representaciones de viviendas urbanas y rurales, gastronomía, danzas, música, trajes típicos y sonidos en español y quechua. Esta muestra permanente está dirigida principalmente a niños de seis a diez años y a sus familias, con el propósito de despertar el interés por los diversos paisajes y tradiciones del Perú.

Desilú León subrayó el impacto a largo plazo de la muestra: “Como peruanos, nos enorgullece saber que, en los próximos cinco años, esta importante plataforma cultural colocará al Perú en el corazón del escenario educativo y cultural del mundo, alcanzando a millones de visitantes y acercando al Perú a la comunidad estadounidense”.

Esta será la exposición peruana más larga en un solo museo internacional en toda la historia del Perú. (Foto: The Children's Museum of Indianapolis)

Estados Unidos: turismo y comercio

Durante la ceremonia, la titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo destacó la importancia de Estados Unidos como uno de los mercados emisores de turistas más relevantes para el Perú. Más de 604.000 visitantes estadounidenses arribaron al país sudamericano el año pasado. Además, la funcionaria señaló que Estados Unidos es el principal destino de las exportaciones agrícolas peruanas, subrayando la creciente importancia del turismo y el comercio como ejes de la relación bilateral.

“Estados Unidos es también nuestro principal destino de exportaciones agrícolas. Por tanto, esta exposición refleja la creciente importancia del turismo y el comercio como pilares de nuestra relación bilateral”, puntualizó la ministra León.

El Museo de Niños de Indianápolis forma parte de los licenciatarios de la Marca Perú, una iniciativa de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PromPerú), orientada a promocionar la oferta turística y exportable del país en el exterior. La entrega del reconocimiento se dio en el marco de los 200 años de relaciones diplomáticas entre ambos países. Este museo, considerado uno de los más grandes y reconocidos del mundo en su categoría, recibe más de un millón de visitantes cada año, consolidándose como una de las principales atracciones culturales de la ciudad y del país.

Un mural colorido y una escenografía de Air Perú recrean paisajes y cultura peruanos en el Museo de Niños de Indianápolis. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina/Difusión)

Mincetur refuerza alianza con New7Wonders

La ministra Desilú León, sostuvo un encuentro con el representante oficial de New7Wonders en Perú, Juan César Zubieta Paredes, en el que destacó la importancia de mantener una comunicación directa con la organización internacional. León reafirmó el compromiso del Gobierno de garantizar una gestión sostenible en la ciudadela inca.

“Machu Picchu es un orgullo del Perú y debemos protegerlo con la máxima responsabilidad. Valoramos el interés de New7Wonders de acompañarnos en este esfuerzo”.

Por su parte, Zubieta reconoció la disposición del Mincetur para afrontar los desafíos actuales y aseguró que existe una voluntad política clara para liderar este proceso. “Hemos encontrado en la ministra León voluntad política para liderar este proceso y reiteramos nuestro compromiso de colaborar activamente”, afirmó. Entre las iniciativas discutidas se planteó el hermanamiento de Machu Picchu con otras maravillas del mundo, como la Muralla China, además del impulso al reconocimiento de la Amazonía como maravilla natural.

La organización internacional advierte sobre riesgos por presión turística y prácticas irregulares en la ciudadela inca. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Asimismo, se acordó impulsar la organización de un futuro encuentro con los sectores de Cultura y Ambiente, con el objetivo de analizar propuestas técnicas, homologar estándares internacionales y definir una mesa multisectorial de trabajo.