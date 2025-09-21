Perú

Museo de Niños de Indianápolis recibe distinción del Mincetur por difundir la cultura peruana en Estados Unidos

Con una propuesta innovadora que recorre la costa, sierra y selva del país, la exposición ‘Llévame allá: Perú’ ha transformado al popular museo estadounidense

Marlon Carrasco Freitas

Por Marlon Carrasco Freitas

Guardar
Perú distingue al Museo de
Perú distingue al Museo de Niños de Indianápolis por su aporte cultural y turístico. (Foto: Agencia Andina)

La reciente inauguración de la exposición inmersiva “Llévame allá: Perú” en el Museo de Niños de Indianápolis posicionó al Perú en el centro de la escena cultural y educativa de Estados Unidos, consolidando su imagen como destino turístico, cultural y gastronómico de primer nivel. En reconocimiento a este impulso, la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Desilú León, otorgó el título de “Amigo del Perú” a la institución norteamericana, resaltando su aporte en la difusión de la cultura peruana y el fortalecimiento de los lazos bilaterales.

Durante una ceremonia en el propio museo, la ministra entregó la distinción a Jennifer Pace Robinson, presidenta y CEO del museo, acompañada por el embajador del Perú en Estados Unidos, Alfredo Ferrero, y miembros de la delegación diplomática peruana.

“Esta distinción reconoce el valioso aporte de la institución a la difusión de la cultura peruana y al fortalecimiento de los lazos entre nuestras naciones”, afirmó la ministra Desilú León durante su visita oficial.
Ministra aseguró que las denuncias
Ministra aseguró que las denuncias contra Santiváñez 'se han ido cayendo'. | Mincetur

Recorrido por la diversidad peruana

La exposición, inaugurada en julio, ofrece una experiencia que simula un viaje por la costa, la sierra y la selva peruanas. El montaje combina representaciones de viviendas urbanas y rurales, gastronomía, danzas, música, trajes típicos y sonidos en español y quechua. Esta muestra permanente está dirigida principalmente a niños de seis a diez años y a sus familias, con el propósito de despertar el interés por los diversos paisajes y tradiciones del Perú.

Desilú León subrayó el impacto a largo plazo de la muestra: “Como peruanos, nos enorgullece saber que, en los próximos cinco años, esta importante plataforma cultural colocará al Perú en el corazón del escenario educativo y cultural del mundo, alcanzando a millones de visitantes y acercando al Perú a la comunidad estadounidense”.

Esta será la exposición peruana
Esta será la exposición peruana más larga en un solo museo internacional en toda la historia del Perú. (Foto: The Children's Museum of Indianapolis)

Estados Unidos: turismo y comercio

Durante la ceremonia, la titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo destacó la importancia de Estados Unidos como uno de los mercados emisores de turistas más relevantes para el Perú. Más de 604.000 visitantes estadounidenses arribaron al país sudamericano el año pasado. Además, la funcionaria señaló que Estados Unidos es el principal destino de las exportaciones agrícolas peruanas, subrayando la creciente importancia del turismo y el comercio como ejes de la relación bilateral.

“Estados Unidos es también nuestro principal destino de exportaciones agrícolas. Por tanto, esta exposición refleja la creciente importancia del turismo y el comercio como pilares de nuestra relación bilateral”, puntualizó la ministra León.

El Museo de Niños de Indianápolis forma parte de los licenciatarios de la Marca Perú, una iniciativa de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PromPerú), orientada a promocionar la oferta turística y exportable del país en el exterior. La entrega del reconocimiento se dio en el marco de los 200 años de relaciones diplomáticas entre ambos países. Este museo, considerado uno de los más grandes y reconocidos del mundo en su categoría, recibe más de un millón de visitantes cada año, consolidándose como una de las principales atracciones culturales de la ciudad y del país.

Un mural colorido y una
Un mural colorido y una escenografía de Air Perú recrean paisajes y cultura peruanos en el Museo de Niños de Indianápolis. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina/Difusión)

Mincetur refuerza alianza con New7Wonders

La ministra Desilú León, sostuvo un encuentro con el representante oficial de New7Wonders en Perú, Juan César Zubieta Paredes, en el que destacó la importancia de mantener una comunicación directa con la organización internacional. León reafirmó el compromiso del Gobierno de garantizar una gestión sostenible en la ciudadela inca.

“Machu Picchu es un orgullo del Perú y debemos protegerlo con la máxima responsabilidad. Valoramos el interés de New7Wonders de acompañarnos en este esfuerzo”.

Por su parte, Zubieta reconoció la disposición del Mincetur para afrontar los desafíos actuales y aseguró que existe una voluntad política clara para liderar este proceso. Hemos encontrado en la ministra León voluntad política para liderar este proceso y reiteramos nuestro compromiso de colaborar activamente, afirmó. Entre las iniciativas discutidas se planteó el hermanamiento de Machu Picchu con otras maravillas del mundo, como la Muralla China, además del impulso al reconocimiento de la Amazonía como maravilla natural.

La organización internacional advierte sobre
La organización internacional advierte sobre riesgos por presión turística y prácticas irregulares en la ciudadela inca. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Asimismo, se acordó impulsar la organización de un futuro encuentro con los sectores de Cultura y Ambiente, con el objetivo de analizar propuestas técnicas, homologar estándares internacionales y definir una mesa multisectorial de trabajo.

Temas Relacionados

Museo de Niños de IndianápolisTurismoMarca PerúMinceturperu-noticias

Más Noticias

Gol de Alex Valera a pura potencia y con definición rasante en Universitario vs UTC por Torneo Clausura de Liga 1 2025

El goleador de la ‘U’ halló éxito en su tercer intento, en el Mansiche. Ganó en velocidad a José Luján, quedó mano a mano con Diego Campos y estableció la ventaja parcial para los suyos

Gol de Alex Valera a

El comercio peruano mostró un crecimiento de 2,72% en julio de este año, según INEI

El dinamismo de las ventas mayoristas, minoristas y del sector automotriz fue determinante para que la actividad comercial mantuviera un desempeño positivo en medio de un contexto económico desafiante

El comercio peruano mostró un

Perú vs Brasil 0-3: resumen de la dolorosa derrota de la ‘bicolor’ en la semifinal del Sudamericano Sub 17 de vóley 2025

Las dirigidas por Marcello Bencardino lucharon en los dos primeros sets, pero terminaron cayendo ante uno de los favoritos del certamen. Ahora, pelearán por el tercer lugar

Perú vs Brasil 0-3: resumen

Resultados del Sudamericano Sub 17 de Vóley 2025: así van los partidos de las semifinales del torneo juvenil

La selección peruana se enfrentó a Brasil en un encuentro reñido en los dos primeros sets. Los compromisos seguirán en el Polideportivo Lucha Fuentes

Resultados del Sudamericano Sub 17

Marcha de la Generación Z EN VIVO: jóvenes protestan en Lima este 20 y 21 de septiembre contra gobierno de Dina Boluarte y Congreso

Miles de jóvenes, junto a colectivos ecologistas, animalistas y gremios de trabajadores, se reunirán en la Plaza San Martín para recorrer las principales avenidas de Lima, exigiendo transparencia en las decisiones del Gobierno y del Congreso y rechazando la reforma del sistema de pensiones

Marcha de la Generación Z
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

RLA atribuye a cartas y

RLA atribuye a cartas y presión política su fallida reunión con el papa León XIV: “No me dejaron, pero los perdono”

Machu Picchu en el centro de la polémica: crisis en el transporte de turistas provoca reunión urgente con el premier

Congreso rindió homenaje al Dr. Aubyn Marath por liderar jornada de cirugías pediátricas gratuitas en el INSN San Borja

Gobierno anuncia comprar de 12 aviones subsónicos: ¿realmente funcionan para combatir el narcotráfico y la minería ilegal en Perú?

Sada Goray reaparece en audiencia tras demandar a Fiscalía y exigir un millón de dólares: “Siempre colaboré”

ENTRETENIMIENTO

Daddy Yankee sorprende en mercados

Daddy Yankee sorprende en mercados de Lima degustando pan con chicharrón y chifa

Aldo Miyashiro y Emilram Cossío revivieron a sus personajes ‘Caradura’ y ‘El Nene’ después de 20 años

Conductora sorpresa reemplazará a María Pía Copello en MQM: “El lunes tendrán una nueva conductora que les va a encantar”

Hermanos Yaipén revelan por qué Leslie Shaw no estará en concierto de aniversario: “Dice que dejamos de ser sus amigos”

María Pía Copello confirma que sigue en ‘Mande quien Mande’, pero anuncia nuevo proyecto televisivo

DEPORTES

Gol de Alex Valera a

Gol de Alex Valera a pura potencia y con definición rasante en Universitario vs UTC por Torneo Clausura de Liga 1 2025

Perú vs Brasil 0-3: resumen de la dolorosa derrota de la ‘bicolor’ en la semifinal del Sudamericano Sub 17 de vóley 2025

Resultados del Sudamericano Sub 17 de Vóley 2025: así van los partidos de las semifinales del torneo juvenil

Universitario vs UTC EN VIVO HOY: minuto a minuto en Trujillo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Dónde ver Universitario vs UTC HOY: canal tv online del duelo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025