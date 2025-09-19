Perú

Se instalarán 51 puentes modulares para reforzar vías afectadas: conoce las regiones beneficiadas

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones invertirá aproximadamente US$20 millones en la compra, instalación y supervisión de estas infraestructuras

Por Alejandro Aguilar

Guardar
Las estructuras metálicas, de entre
Las estructuras metálicas, de entre 24 y 60 metros, son de rápida instalación y están diseñadas para operar en contextos de riesgo como lluvias intensas y deslizamientos - Créditos: MTC.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones anunció la próxima incorporación de 51 puentes modulares con la meta de garantizar la continuidad del tránsito tras desastres naturales.

Estas estructuras temporales, hechas de metal de alta resistencia y rápida instalación, se ubicarán en 16 regiones: Amazonas, Áncash, Arequipa, Moquegua, Ayacucho, Cusco, Ica, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Pasco, Piura, San Martín, Ucayali y Puno. Así, favorece a comunidades donde los desplazamientos suelen interrumpirse por lluvias intensas, deslizamientos y emergencias semejantes.

Cada uno de estos cruces de un solo carril tendrá entre 24 y 60 metros de longitud y cumplen los parámetros técnicos para operar en contextos de riesgo y así, minimizar la exposición de los habitantes a nuevas interrupciones.

El paquete de puentes, que representará una inversión cercana a US$20 millones, busca evitar el aislamiento de miles de usuarios, transportistas y pequeños productores productivos que dependen de la conectividad vial para acceder a servicios médicos, escuelas y mercados.

Áncash, Ayacucho y Piura concentran
Áncash, Ayacucho y Piura concentran la mayor cantidad de puentes, con 7 y 6 unidades respectivamente, mientras que Cusco, Arequipa y Huancavelica recibirán 4 cada una - Créditos: MTC.

De acuerdo con los datos proporcionados, Áncash tendrá 7 puentes, Ayacucho y Piura contarán con 6 cada una, mientras que Arequipa, Cusco y Huancavelica sumarán 4 estructuras en sus respectivas jurisdicciones. Estos datos representan a las zonas con mayor cantidad de pasos modulares.

La adquisición y despliegue de los puentes contempla no solo la compra, sino también la logística de traslado, armado y supervisión a cargo de Provías Descentralizado. Se espera así acortar los plazos entre la ocurrencia de un evento y la recuperación de la transitabilidad con el objetivo de brindar rutas provisionales donde la infraestructura ha quedado dañada o destruida.

La medida, destacaron técnicos del sector, apunta a mantener la economía regional activa, proteger a los escolares que requieren llegar a sus centros educativos y salvaguardar el traslado de pacientes a establecimientos de salud. El reforzamiento puntual de la red vial forma parte de una estrategia para mejorar la respuesta ante emergencias y fortalecer la infraestructura crítica destinada a la población.

La iniciativa fue promovida en el marco de dos instrumentos legales: el “Plan Multisectorial ante lluvias intensas y peligros asociados 2025-2027” (20 unidades) y el Decreto de Urgencia N.º 001-2025-PCM (31 estructuras). Ambos mecanismos permiten responder rápidamente frente al colapso de vías principales y secundarias ocasionado por fenómenos hidrometeorológicos.

Incorporará 51 puentes modulares en
Incorporará 51 puentes modulares en 12 regiones del país para asegurar la continuidad del tránsito en zonas afectadas por desastres naturales - Créditos: MTC.

¿Qué son los puentes modulares?

Son estructuras prefabricadas de metal o acero diseñadas para ensamblarse de forma rápida y eficiente en espacios donde el tránsito ha sido interrumpido por emergencias, obras o eventos climáticos. Su principal característica radica en la posibilidad de instalarse y desmontarse con relativa facilidad, lo que permite restablecer la conectividad de caminos rurales y urbanos en corto tiempo.

Generalmente, estos pasos elevados cuentan con una configuración de uno o varios carriles y pueden adaptarse a distintas longitudes según la necesidad del terreno, llegando incluso a superar los 60 metros. Los puentes modulares cumplen con exigencias técnicas de resistencia y durabilidad para sorportar grandes cargas, tránsito peatonal y vehicular, incluso en condiciones adversas.

Por estas razones, autoridades de transporte utilizan estas soluciones temporales para mantener la circulación de personas, mercancías y servicios esenciales, mientras se reparan o reconstruyen infraestructuras afectadas por desastres o deterioro.

Temas Relacionados

MTCMinisterio de Transportes y ComunicacionesAmazonasÁncashCuscoHuancavelicaperu-noticias

Más Noticias

Corte de luz del 21 al 25 de septiembre: Hidrandina suspenderá su servicio en estas zonas de La Libertad

La suspensión del suministro está programada para realizar mejoras en el sistema eléctrico; se aconseja apagar equipos sensibles y mantener dispositivos cargados

Corte de luz del 21

Expolicía del Callao condenado a 20 años por robo de lingotes de oro de un millón de dólares

Víctor Hinostroza Luque deberá además pagar 842 mil dólares de reparación civil y enfrenta posible nueva investigación por otro millonario atraco

Expolicía del Callao condenado a

Comisión por productividad de tu AFP seguirá cobrándote un monto fijo si tu fondo pierde rentabilidad

La pedida comisión por productividad será aplicada en las AFP. Esta busca que las administradoras solo ganen más si tu fondo crece, pero la fórmula aprobada les asegura igual ganancias en cualquier caso

Comisión por productividad de tu

AFP: Independientes ya no serán obligados a aportar y jovenes podrán jubilarse con retiro de 95,5%

Modifican la reforma de pensiones. La Ley del retiro AFP además incluye cambios y derogaciones por las que se organizaron marchas

AFP: Independientes ya no serán

El papa León XIV no vendrá al Perú en el 2026: “No viaja a un país en año de elecciones”, asegura especialista

La autora de “León XIV, ciudadano del mundo, misionero del siglo XI” comentó el impasse protagonizado por el alcalde de Lima Rafael López Aliaga

El papa León XIV no
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Eduardo Arana habría infringido neutralidad

Eduardo Arana habría infringido neutralidad con pronunciamiento a favor de Fuerza Popular, según informe del JEE

Delia Espinoza queda desprotegida: Policía le retira seguridad a pesar de revelar que teme por su vida

PJ revoca el fallo que anuló la investigación contra los presuntos cómplices de Patricia Benavides

La CNDDHH rechaza suspensión de Delia Espinoza como fiscal de la Nación: “Buscan consolidar la impunidad”, asegura

Ministra viajó sin haber resuelto la crisis en Machu Picchu: Desilú León estará en Nueva York junto a Dina Boluarte

ENTRETENIMIENTO

Gian Piero Díaz revela que

Gian Piero Díaz revela que parece dos enfermedades crónicas, una de ellas se la heredó a sus hijos: “No la puedo combatir con nada”

Magaly Medina le recuerda a Jonathan Rojas su romance con Michelle Soifer y él pudo ocultar su incomodidad: “Hay que respetar”

Mayra Goñi, Ale Fuller y Flavia Laos dejan atrás los conflictos y anuncian película juntas: Así fue la reacción de sus seguidores

Gonzalo Torres: el prejuicio que sentía por César Ritter y el regreso de ‘Gonzalete’ al escenario gracias a ‘Los dioses del teatro’

“Ella ha sido presionada para renunciar”: Gigi Mitre asegura que Maju Mantilla no dejó ‘Arriba mi gente’ por voluntad propia

DEPORTES

Perú vs Brasil EN VIVO

Perú vs Brasil EN VIVO HOY: punto a punto de la semifinal del Sudamericano Sub 17 de vóley 2025

Resultados del Sudamericano Sub 17 de Vóley 2025: así van los partidos de las semifinales del torneo juvenil

Conflicto entre la FPV y los clubes de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: ¿Se suspenderá el inicio del torneo nacional?

Alianza Lima enfrentará a Barcelona y jugaría ante Al Nassr de Cristiano Ronaldo: fecha de los amistosos internacionales

Partidos de hoy, sábado 20 de septiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo