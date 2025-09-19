MTC denunciará a Norma Yarrow: niegan que asesores busquen que se retiren firmas de interpelación, pero ella asegura tener pruebas

Parlamentaria y titular del MTC enfrentados. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)

El enfrentamiento entre el titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), César Sandoval, e integrantes de Renovación Popular suma un nuevo capítulo. El ministro anunció la presentación de una denuncia contra la congresista Norma Yarrow, quien acusó a asesores del MTC de “acosar a los parlamentarios” a fin de que retiren sus firmas de la moción de interpelación presentada contra Sandoval.

“El MTC lamenta la infamia vertida por la congresista Norma Yarrow, quien irresponsablemente ha sostenido que asesores del ministro César Sandoval vendrían presionando a los legisladores para que retiren sus firmas. No existen pruebas de semejante acto por lo que en las próximas horas procederemos a denunciarla formalmente ante la Comisión de Ética del Congreso”, publicó la entidad en su cuenta oficial en X.

Si bien la legisladora no ha respondido todavía a la eventual denuncia en su contra, al momento de denunciar públicamente el accionar de personal del MTC ante el premier Eduardo Arana, dejó en claro que contaba con capturas de pantalla.

“Quiero exhortarle a que le diga al señor César Sandoval que deje de acosar a los congresistas, porque está mandando a sus asesores para que los congresistas retiren sus firmas de la interpelación”, indicó en la Comisión de Fiscalización. Aseguró que los consejeros de la cartera exhortan a retirar las firmas y chantajean con quitar obras en provincias si es que no ceden a la petición.

De aprobarse, el titular del MTC deberá comparecer ante el Pleno del Congreso. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)

Posteriormente, en los exteriores del Congreso, la legisladora ratificó su denuncia. “Me llamaron algunos congresistas que me advirtieron que estaban pidiendo que se retiren las firmas y ayer mandaron un pantallazo. Eso ya es un abuso e imagínate que a una legisladora de otra bancada la chantajeó con obras. Eso me dice una barbaridad de esta persona. Creo que el ministro Sandoval está entrando solo en trompo porque no quiere que se le toque.[…] Ahora, ¿qué miedo le tiene a una interpelación? Es un derecho que tenemos los congresistas de fiscalizar. ¿A qué le tiene temor? En la interpelación no solo hay preguntas del tren, hay del aeropuerto, los puentes en Chancay... Es un ministro que simplemente le encanta demostrar que está trabajando, pero no“, expresó en declaraciones recogidas por Lima Gris.

Cabe mencionar que no fue la única. La congresista Patricia Chirinos, de la misma agrupación política, también denunció lo mismo a través de sus redes sociales. “El ministro de Transportes está nervioso, lo delata en cada movimiento. Le tiemblan las piernas y corre desesperado tratando de convencer a los congresistas para que retiren su firma de la moción de interpelación que desde Renovación Popular hemos presentado. ¡Atentos con las firmas!“, escribió.

Fuentes de Correo accedieron a una de las conversaciones en las que, si bien no se lee un pedido directo, el hombre que se identifica como Gustavo Martínez, coordinador del MTC, muestra interés en hablar con un congresista y comenta que “la interpelación que empuja Renovación es netamente política, en favor de una próxima candidatura presidencial”.

Captura de pantalla difundida por Correo