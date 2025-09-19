Roberto Artigas y Carlos Orozco se enfrentan y descalifican el trabajo de los peruanos con polémicos comentarios: “Pobre diablo”. Video: Ric La Torre / Kick Roberto Artigas

Roberto Artigas, conocido streamer peruano, no dudó en lanzarle un respuesta directa y sin filtros a Carlos Orozco, conductor y creador de contenido. Todo en respuesta a los fuertes comentarios que también hizo Orozco sobre él y Neutro.

En un video que se viralizó rápidamente en plataformas como TikTok y X, Artigas calificó a Orozco de “pobre diablo”, cuestionó su trayectoria y avivó una polémica que encendió el debate sobre la dignidad laboral y la rivalidad entre figuras del entretenimiento digital.

La confrontación se desató después de que Orozco, en una transmisión previa, sugiriera que Neutro —otro streamer popular— solo triunfa gracias a la plataforma Kick y que, de no existir esta, sería “cobrador de combi”.

Artigas no tardó en responder con dureza. “Eres un pobre diablo”, sentenció en su video, donde también ironizó sobre el supuesto origen de la fama de Orozco, atribuyéndola más a sus relaciones que a su propio talento. “Más carisma que Orozco tiene este control remoto de mie*** que tengo acá. Si no fuera por la gente con la que se rodea ahora, no existiría, Orozco”, afirmó Artigas.

El streamer fue más allá y, retomando la analogía de Orozco sobre Neutro, defendió la dignidad de cualquier oficio: “El trabajo dignifica, mano, así seas cobrador de combi, así seas mesero, así seas lo que sea”. No obstante, también devolvió el golpe con otra comparación: “Tú estarías anillando cuadernos en la Ricardo Palma, hue***”.

Estas declaraciones, viralizadas en videos por TikTok, generaron una ola de reacciones en redes sociales. Mientras algunos usuarios consideraron que Artigas “fue demasiado duro, pero no mintió”, otros criticaron el nivel de los insultos y defendieron a Orozco, calificando sus palabras como una falta de respeto.

La reacción de Neutro ante los comentarios de Carlos Orozco

En medio de la controversia, Neutro —nombre real Arturo Fernández— también se pronunció sobre los comentarios de Orozco. El streamer optó por una respuesta menos confrontacional, influido en parte por el consejo de la actriz y cantante Mayra Goñi, con quien mantiene una relación cercana.

“El trabajo dignifica, hermano. Yo podría [...] haber sido como tú dices, cobrador de combi o no sé, limpiador de carros, lo que sea, pero siempre saldría adelante manteniendo mi familia como lo sé hacer”, fue lo que le recomendó decir Mayra Goñi a Neutro, aunque él señaló que ya había salido a responder a Orozco.

Mayra Goñi aconseja a Neutro sobre respuesta a Carlos Orozco. Video: TikTok @astridclips

En otro video compartido por el tiktoker Ric La Torre, Neutro ironizó sobre la audiencia de Orozco, señalando que su “fandom de señores de cuarenta y cinco años” buscaba discutir con él en términos “intelectuales” (aunque pronunció mal la palabras).

A sus veinte años, Neutro se ha consolidado como una de las figuras más polémicas y seguidas del streaming peruano. Su ascenso comenzó durante la pandemia, transmitiendo videojuegos y desafíos extremos en Kick.

La reacción de Neutro ante los comentarios de Carlos Orozco. Video: TikTok Ric La Torre

El popular streamer se ha visto marcado por episodios controvertidos, como el incidente en el que roció con líquido inflamable a un amigo durante una transmisión en vivo, o la organización de un evento de box amateur sin permisos, que terminó con un participante hospitalizado.

A pesar de las críticas y las sanciones de organismos como la Federación Deportiva Peruana de Boxeo, Neutro mantiene una comunidad fiel que celebra su autenticidad y su estilo irreverente.

Cómo surgió la polémica y la problemática de fondo

El origen del conflicto se remonta a una serie de burlas y comentarios cruzados entre Artigas, Orozco y Neutro, en un contexto de competencia y rivalidad dentro del streaming peruano.

La polémica se encendió cuando Artigas publicó un video simulando pisar una foto de Orozco y comparando el acto con “pisar excremento”. Orozco respondió en un en vivo, descalificando a Artigas y Neutro con insultos y restando importancia a las bromas: “¿Qué puedo opinar de dos babosazos haciendo estupideces? Pobre hue***, terrible retardado, idio**“, declaró entre risas.

Carlos Orozco explica el contexto por el cuál respondió a Neutro y Roberto Artigas. Video: TikTok

El punto más álgido llegó cuando Orozco afirmó: “Neutro es una bendición de Kick. Si no existiera Kick, Neutro sería cobrador de combi”, frase polémica que desató una avalancha de reacciones y memes en redes sociales.

La discusión trascendió el plano personal y abrió un debate sobre la legitimidad de los oficios y la dignidad del trabajo, con posturas encontradas entre quienes defendieron la respuesta de Artigas y quienes criticaron el tono de los insultos. Ric La Torre, tiktoker y comentarista, cuestionó el nivel de hostilidad: “¿Es necesario llegar a todo este nivel de hate mutuo que están haciendo entre vitrina y vitrina?”, reflexionó en TikTok.