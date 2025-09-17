¿Cómo liderar equipos con personas de distintas edades y potenciar su talento, según una especialista?

Un grupo de cinco mujeres ejecutivas participa activamente en una reunión de trabajo en una moderna sala de juntas. Analizan documentos y gráficos sobre la mesa, mientras colaboran en la planificación de estrategias empresariales. La imagen refleja liderazgo femenino, trabajo en equipo y diversidad en el entorno corporativo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En muchas empresas actuales, es cada vez más frecuente encontrar equipos donde conviven personas de entre 20 y 65 años. Esta mezcla de generaciones trae consigo enfoques, experiencias y maneras de trabajar diferentes que, si se gestionan adecuadamente mediante un liderazgo efectivo, pueden convertirse en una fuente de innovación y eficiencia. Cada integrante aporta una perspectiva particular que enriquece la forma de enfrentar los desafíos cotidianos, desde la planificación de proyectos hasta la resolución de conflictos.

Mientras algunos miembros del equipo valoran la estabilidad, los procesos estructurados y la planificación a largo plazo, otros buscan la flexibilidad, la creatividad y relaciones horizontales dentro del grupo. Estas diferencias generan un entorno dinámico en el que las ideas fluyen de distintas maneras, favoreciendo la creatividad y la generación de soluciones innovadoras. Reconocer y aprovechar estas diferencias es clave para mantener la armonía y lograr que todos los colaboradores contribuyan de manera efectiva al cumplimiento de los objetivos comunes.

Dirigir un equipo intergeneracional exige más que supervisar edades distintas; requiere comprender motivaciones, estilos de comunicación y maneras de aprender variadas. Un liderazgo consciente, capaz de integrar estas diferencias, fortalece la colaboración y permite que la organización se adapte con éxito a los cambios del entorno, transformando la diversidad en una verdadera ventaja competitiva. Además, un líder que gestiona correctamente la diversidad generacional ayuda a que los equipos mantengan altos niveles de compromiso, retención de talento y productividad.

Esta es la clave para un liderazgo efectivo en equipos intergeneracionales

Para Silvia García, directora Académica de la Carrera de Administración y Recursos Humanos de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), el liderazgo de equipos intergeneracionales requiere “comprender qué motiva a cada perfil, adaptar la comunicación y crear espacios donde todos se sientan escuchados y valorados”. Este enfoque no solo favorece la integración, sino que permite aprovechar los puntos fuertes de cada generación, generando un equipo más cohesionado y eficiente.

Según la especialista, liderar personas de distintas edades no se trata solo de gestionar rangos etarios, sino de integrar diferentes formas de pensar y trabajar. Un líder que reconoce estas diferencias logra que cada miembro se sienta valorado y motivado, fomentando la colaboración y el aprendizaje mutuo dentro del grupo. Esto ayuda a reducir tensiones generacionales y a que las decisiones se tomen considerando distintas perspectivas, lo que aumenta la calidad de los resultados.

“La diversidad generacional es una ventaja competitiva para las organizaciones que saben gestionarla. Un líder que integra estas diferencias y promueve el aprendizaje mutuo no solo fortalece el equipo, sino que prepara a la empresa para adaptarse y prosperar en entornos cada vez más cambiantes”, agrega García. Esta combinación de experiencia e innovación permite que los equipos respondan de manera más efectiva a nuevos desafíos, manteniendo la empresa competitiva y adaptable frente a cambios tecnológicos, económicos o culturales.

Pilares para liderar un equipo de edades distintas

Liderar un equipo con integrantes de distintas edades implica más que simplemente coordinar tareas; requiere estrategias que fomenten la colaboración, el aprendizaje mutuo y el respeto por las diferentes perspectivas. Implementar prácticas concretas permite aprovechar la diversidad generacional como un recurso que potencia la innovación, fortalece la cohesión del grupo y asegura que todos los miembros se sientan valorados.

Mentoría inversa: permite que los colaboradores jóvenes compartan conocimientos sobre tecnología y tendencias, mientras aprenden de la experiencia estratégica de quienes tienen más trayectoria. Este intercambio fortalece habilidades, reduce estereotipos y genera confianza mutua, valorando las aportaciones de todas las edades. Espacios de diálogo intergeneracional: ayudan a que los equipos compartan formas de trabajo, retos y logros sin centrarse en la edad. Estas reuniones periódicas facilitan la identificación de intereses comunes y la construcción de soluciones inclusivas, evitando malentendidos derivados de estilos de comunicación distintos. Diseño de equipos diversos en edad y experiencia: integrar personas con trayectorias variadas en un mismo proyecto potencia la innovación y permite decisiones más completas. Esto facilita el aprendizaje cruzado y la generación de ideas más equilibradas, considerando distintas perspectivas y enfoques. Abordaje de la brecha digital con formación inclusiva: capacitar a los colaboradores según sus niveles de familiaridad tecnológica refuerza la confianza y acelera la adopción de nuevas herramientas, evitando la exclusión de quienes requieren mayor acompañamiento para adaptarse a los cambios. Fortalecimiento de habilidades blandas en todos los niveles: la empatía, la escucha activa y la comunicación clara previenen conflictos, gestionan diferencias y fomentan un clima de respeto. Invertir en estas habilidades garantiza que cada integrante del equipo se sienta valorado, creando un entorno seguro y constructivo.