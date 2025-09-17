Perú

¿Cómo liderar equipos con personas de distintas edades y potenciar su talento, según una especialista?

La convivencia de distintas generaciones en el trabajo puede convertirse en motor de creatividad y eficiencia cuando se gestiona con estrategias que integran perspectivas, motivaciones y estilos de comunicación diversos

Valeria Mendoza Talledo

Por Valeria Mendoza Talledo

Guardar
Un grupo de cinco mujeres
Un grupo de cinco mujeres ejecutivas participa activamente en una reunión de trabajo en una moderna sala de juntas. Analizan documentos y gráficos sobre la mesa, mientras colaboran en la planificación de estrategias empresariales. La imagen refleja liderazgo femenino, trabajo en equipo y diversidad en el entorno corporativo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En muchas empresas actuales, es cada vez más frecuente encontrar equipos donde conviven personas de entre 20 y 65 años. Esta mezcla de generaciones trae consigo enfoques, experiencias y maneras de trabajar diferentes que, si se gestionan adecuadamente mediante un liderazgo efectivo, pueden convertirse en una fuente de innovación y eficiencia. Cada integrante aporta una perspectiva particular que enriquece la forma de enfrentar los desafíos cotidianos, desde la planificación de proyectos hasta la resolución de conflictos.

Mientras algunos miembros del equipo valoran la estabilidad, los procesos estructurados y la planificación a largo plazo, otros buscan la flexibilidad, la creatividad y relaciones horizontales dentro del grupo. Estas diferencias generan un entorno dinámico en el que las ideas fluyen de distintas maneras, favoreciendo la creatividad y la generación de soluciones innovadoras. Reconocer y aprovechar estas diferencias es clave para mantener la armonía y lograr que todos los colaboradores contribuyan de manera efectiva al cumplimiento de los objetivos comunes.

Dirigir un equipo intergeneracional exige más que supervisar edades distintas; requiere comprender motivaciones, estilos de comunicación y maneras de aprender variadas. Un liderazgo consciente, capaz de integrar estas diferencias, fortalece la colaboración y permite que la organización se adapte con éxito a los cambios del entorno, transformando la diversidad en una verdadera ventaja competitiva. Además, un líder que gestiona correctamente la diversidad generacional ayuda a que los equipos mantengan altos niveles de compromiso, retención de talento y productividad.

Reunión de una comunidad de
Reunión de una comunidad de vecinos (Canva)

Esta es la clave para un liderazgo efectivo en equipos intergeneracionales

Para Silvia García, directora Académica de la Carrera de Administración y Recursos Humanos de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), el liderazgo de equipos intergeneracionales requiere “comprender qué motiva a cada perfil, adaptar la comunicación y crear espacios donde todos se sientan escuchados y valorados”. Este enfoque no solo favorece la integración, sino que permite aprovechar los puntos fuertes de cada generación, generando un equipo más cohesionado y eficiente.

Según la especialista, liderar personas de distintas edades no se trata solo de gestionar rangos etarios, sino de integrar diferentes formas de pensar y trabajar. Un líder que reconoce estas diferencias logra que cada miembro se sienta valorado y motivado, fomentando la colaboración y el aprendizaje mutuo dentro del grupo. Esto ayuda a reducir tensiones generacionales y a que las decisiones se tomen considerando distintas perspectivas, lo que aumenta la calidad de los resultados.

(Freepik)
(Freepik)

“La diversidad generacional es una ventaja competitiva para las organizaciones que saben gestionarla. Un líder que integra estas diferencias y promueve el aprendizaje mutuo no solo fortalece el equipo, sino que prepara a la empresa para adaptarse y prosperar en entornos cada vez más cambiantes”, agrega García. Esta combinación de experiencia e innovación permite que los equipos respondan de manera más efectiva a nuevos desafíos, manteniendo la empresa competitiva y adaptable frente a cambios tecnológicos, económicos o culturales.

Pilares para liderar un equipo de edades distintas

Liderar un equipo con integrantes de distintas edades implica más que simplemente coordinar tareas; requiere estrategias que fomenten la colaboración, el aprendizaje mutuo y el respeto por las diferentes perspectivas. Implementar prácticas concretas permite aprovechar la diversidad generacional como un recurso que potencia la innovación, fortalece la cohesión del grupo y asegura que todos los miembros se sientan valorados.

  1. Mentoría inversa: permite que los colaboradores jóvenes compartan conocimientos sobre tecnología y tendencias, mientras aprenden de la experiencia estratégica de quienes tienen más trayectoria. Este intercambio fortalece habilidades, reduce estereotipos y genera confianza mutua, valorando las aportaciones de todas las edades.
  2. Espacios de diálogo intergeneracional: ayudan a que los equipos compartan formas de trabajo, retos y logros sin centrarse en la edad. Estas reuniones periódicas facilitan la identificación de intereses comunes y la construcción de soluciones inclusivas, evitando malentendidos derivados de estilos de comunicación distintos.
  3. Diseño de equipos diversos en edad y experiencia: integrar personas con trayectorias variadas en un mismo proyecto potencia la innovación y permite decisiones más completas. Esto facilita el aprendizaje cruzado y la generación de ideas más equilibradas, considerando distintas perspectivas y enfoques.
  4. Abordaje de la brecha digital con formación inclusiva: capacitar a los colaboradores según sus niveles de familiaridad tecnológica refuerza la confianza y acelera la adopción de nuevas herramientas, evitando la exclusión de quienes requieren mayor acompañamiento para adaptarse a los cambios.
  5. Fortalecimiento de habilidades blandas en todos los niveles: la empatía, la escucha activa y la comunicación clara previenen conflictos, gestionan diferencias y fomentan un clima de respeto. Invertir en estas habilidades garantiza que cada integrante del equipo se sienta valorado, creando un entorno seguro y constructivo.

Temas Relacionados

LiderazgoRecursos Humanosperu-noticias

Más Noticias

¿Se va o se queda? María Pía Copello juega con posible salida de ‘Manque quién mande’

En medio de especulaciones sobre su salida de América Televisión, María Pía Copello eligió la ironía para responder en vivo a los comentarios de Magaly Medina, generando más dudas sobre su permanencia en la conducción

¿Se va o se queda?

Dónde ver PSG vs Atalanta en Perú: canal TV online del partido por la fecha 1 de la Champions League

El vigente campeón se estrenará en casa en el inicio de su camino en la defensa del título. Conoce cómo sintonizar el duelo

Dónde ver PSG vs Atalanta

Suspensión de Delia Espinoza se verá este viernes 19 de septiembre: Fiscal de la Nación tendrá 10 minutos para dar su descargo ante la JNJ

De ser aprobado el informe elaborado por la vicepresidenta de la Junta Nacional de Justicia, la titular del Ministerio Público quedaría apartada de sus funciones durante el plazo que dure la investigación

Suspensión de Delia Espinoza se

Empresa peruana derrota a Coca-Cola en disputa por registro de marca: Indecopi descarta riesgo de confusión en el mercado

El colegiado del Indecopi determinó que el logotipo de KINGBA no reproduce ni imita la cinta ondulante de la marca norteamericana, como alegó la multinacional. Además, precisó que el uso del signo peruano en productos de la clase 30 no genera asociación con el rubro de bebidas gaseosas de la marca mundial

Empresa peruana derrota a Coca-Cola

Universidad de Chile sufre tres bajas sensibles de cara a duelo de ida ante Alianza Lima por Copa Sudamericana 2025

El equipo dirigido por el argentino Gustavo Álvarez viene de coronarse en la Supercopa de Chile, encuentro que sirvió para reacomodar a sus figuras ante las lesiones

Universidad de Chile sufre tres
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Suspensión de Delia Espinoza se

Suspensión de Delia Espinoza se verá este viernes 19 de septiembre: Fiscal de la Nación tendrá 10 minutos para dar su descargo ante la JNJ

“Un discurso terrorífico”: Rafael López Aliaga provoca críticas en el Congreso por sus frases en cumbre de Vox

Ministro Morgan Quero sobre su posible renuncia para postular en Elecciones 2026: “En su momento se verá”

Magistrado del TC asegura que acciones del Ministerio Público contra Juan José Santiváñez representarían ‘acoso institucional’

Dina Boluarte respalda a Eduardo Arana, implicado en audio de ‘El Diablo’: “Hay voces pequeñas en contra del gobierno”

ENTRETENIMIENTO

¿Se va o se queda?

¿Se va o se queda? María Pía Copello juega con posible salida de ‘Manque quién mande’

Alejandro Sanz anuncia segunda fecha luego de lograr sold out en pocas horas de su primer concierto

Erick Delgado acusa a Paco Bazán de hacerse el ‘pobrecito’ y provoca un choque verbal en ‘Ni loco ni santo’

Micheille Soifer lanza nuevo sencillo con más de una indirecta para Leslie Shaw: “ni con Thalía pudiste sobresalir”

Alexandra Balarezo acusa a Isabella Ladera de traicionar su amistad por vínculo con Hugo García: “no tuvo código de mujeres”

DEPORTES

Dónde ver PSG vs Atalanta

Dónde ver PSG vs Atalanta en Perú: canal TV online del partido por la fecha 1 de la Champions League

Universidad de Chile sufre tres bajas sensibles de cara a duelo de ida ante Alianza Lima por Copa Sudamericana 2025

A qué hora juegan PSG vs Atalanta: partido por la fecha 1 de la Champions League 2025/26

Alianza Lima confirma su lista de convocados para el partido ida contra U. de Chile por cuartos de final de Copa Sudamericana 2025

Carlos Zambrano hizo ácida autocrítica por presente de la selección peruana, y advirtió por el próximo DT: “No hay que engañarnos, es un proceso”