Qué se celebra el 15 de septiembre en el Perú: una fecha que entrelaza historia, cultura y democracia

Este día reúne acontecimientos trascendentales, desde logros diplomáticos y descubrimientos arqueológicos hasta celebraciones que reflejan la diversidad y riqueza de la identidad peruana y global (Composición)

¿Qué pasó un día como hoy? El 15 de septiembre reúne acontecimientos históricos, culturales y sociales que marcaron la vida del Perú y del mundo. En 1948 se fundó la Escuela de Detectives de la PIP, profesionalizando la investigación criminal.

En 1959 Víctor Andrés Belaúnde fue elegido presidente de la Asamblea General de la ONU, siendo el primer peruano en alcanzar ese cargo. En 1960 nació Carlos Ramos Núñez, destacado jurista e historiador.

En 1968 se descubrieron las Cuevas de Sumbay, con pinturas rupestres milenarias. En 2005 renunció el general César Praelli. Ese día también se celebra el Día Internacional de la Democracia, del Chizito y del Reggaetón.

15 de septiembre de 1948 — Fundación de la Escuela de Detectives de la PIP

Con la fundación de la Escuela de Detectives en 1948, la Policía de Investigaciones del Perú profesionalizó sus cuadros y estableció métodos modernos de criminalística que trascendieron en la justicia. (BNP)

La Policía de Investigaciones del Perú (PIP) nació en 1922 como institución dedicada a la investigación criminal, la identificación y el apoyo a la justicia, con unidades especializadas y personal técnico.

El 15 de septiembre de 1948 se fundó la Escuela de Detectives, hito que profesionalizó la formación de agentes en criminología y técnicas de investigación.

A lo largo de las décadas, la PIP amplió sus áreas, incorporó laboratorios de criminalística y consolidó jerarquías propias. En 1988 fue integrada a la Policía Nacional del Perú dentro de la reforma que unificó las distintas fuerzas de seguridad en una sola organización.

15 de septiembre de 1959 — Víctor Andrés Belaúnde asume presidencia de la Asamblea General de la ONU

La diplomacia peruana alcanzó un hito en 1959 con Víctor Andrés Belaúnde, primer compatriota en presidir la Asamblea General de la ONU, símbolo de respeto internacional y diálogo multilateral. (El Peruano)

El diplomático peruano Víctor Andrés Belaúnde fue elegido el 15 de septiembre de 1959 como presidente de la 14ª Asamblea General de las Naciones Unidas, convirtiéndose en el primer peruano en ocupar ese alto cargo internacional.

Su elección representó un reconocimiento a la trayectoria diplomática y académica que desarrolló en defensa del multilateralismo y la cooperación internacional.

Durante su mandato en Nueva York, Belaúnde condujo los debates de la Asamblea en un contexto de Guerra Fría, buscando fortalecer el papel de la ONU como foro para el diálogo global y la búsqueda de consensos entre las naciones.

15 de septiembre de 1960 — nace Carlos Ramos Núñez, jurista, escritor e historiador del derecho peruano

El jurista Carlos Ramos Núñez nació en 1960 en Arequipa, dedicando su vida a la investigación jurídica y a la enseñanza, llegando a ser magistrado del Tribunal Constitucional en 2014. (Andina)

Carlos Ramos Núñez nació en Arequipa el 15 de septiembre de 1960. Fue abogado, docente universitario e investigador especializado en historia jurídica de Perú en los siglos XIX y XX.

Obtuvo su doctorado en derecho tras numerosas publicaciones y actividades académicas en instituciones nacionales y extranjeras. En 2014 el Congreso lo eligió magistrado del Tribunal Constitucional, posición que ocupó hasta 2021.

Se desempeñó también como director del Centro de Estudios Constitucionales. Falleció el 21 de septiembre de 2021 en Lima a los 61 años, víctima de un paro cardiorrespiratorio.

15 de septiembre de 1968 — Descubrimiento de las Cuevas de Sumbay en Arequipa y su legado arqueológico

Las Cuevas de Sumbay fueron halladas en 1968, mostrando más de 500 pinturas rupestres que retratan camélidos, humanos y pumas, constituyendo un testimonio milenario de vida prehistórica. (Andina)

El 15 de septiembre de 1968 el arqueólogo arequipeño Máximo Neira Avendaño descubrió las Cuevas de Sumbay, ubicadas en la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca, a 88 kilómetros de Arequipa y a espaldas del Misti.

El complejo está formado por nueve grutas, entre ellas la SU-3 con más de 500 pinturas rupestres que representan escenas de caza, figuras humanas, camélidos, pumas, zorros y el extinto suri, con una antigüedad de entre 6 000 y 8 000 a.C.

Reconocidas como Patrimonio Cultural de la Nación en 2000, estas cuevas constituyen uno de los testimonios más antiguos de vida prehistórica en el Perú.

15 de septiembre de 2005 — Renuncia del general César Enrico Praelli como jefe del Comando Conjunto

La salida de César Praelli en 2005 marcó un episodio de tensiones entre gobierno y Ejército, tras cuestionamientos públicos que desembocaron en su renuncia a la jefatura militar. (La República)

César Enrico Praelli fue general del Ejército y jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú. En 1985 asumió el cargo y ratificó su compromiso con la lucha contra la subversión y el terrorismo.

Dos décadas después, tras negar públicamente hechos ocurridos y calificarlos como maniobras políticas, se desató una controversia.

El 15 de septiembre de 2005 el presidente le solicitó la renuncia, poniendo fin a su permanencia en la jefatura militar. Su salida evidenció tensiones entre el poder político y las Fuerzas Armadas en un contexto sensible para el país.

15 de septiembre — Día Internacional del Chizito

Este día también rinde homenaje al Chizito, popular aperitivo de maíz con sabor a queso que se instaló como clásico en la mesa familiar y en celebraciones juveniles. (Cucinare)

Cada 15 de septiembre se celebra el Día Internacional del Chizito, una fecha dedicada a rendir homenaje a este popular snack de maíz con sabor a queso que acompaña a grandes y chicos.

Su creación se vincula anecdóticamente con el primer lote producido un día como hoy, marcando un antes y un después en la historia de los aperitivos. Conocido en distintos países como chizitos, cheetos, quesitos o cheese puffs, este bocadillo se ha convertido en un símbolo de disfrute cotidiano. La conmemoración busca reconocer la importancia de los pequeños placeres en medio de la rutina.

15 de septiembre — Día Internacional de la Democracia

El Día Internacional de la Democracia, recordado el 15 de septiembre, resalta la vigencia del sistema representativo, la libertad política y la defensa de los derechos humanos. (Andina)

El 15 de septiembre se conmemora el Día Internacional de la Democracia, instaurado en 2008 por decisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Este día promueve valores como la participación ciudadana, los derechos humanos y el gobierno representativo en todo el mundo. La elección de esta fecha recuerda la Declaración Universal de Democracia adoptada en 1997 por la Unión Interparlamentaria, después de múltiples conferencias sobre democracias nacientes y restablecidas desde 1988.

Cada año tiene un lema diferente; y aunque este 2025 todavía no ha sido oficializado, generalmente suelen subrayar el papel activo de los jóvenes en fortalecer instituciones democráticas.

15 de septiembre — Día Mundial del Reggaetón

Cada 15 de septiembre se festeja el Día Mundial del Reggaetón, estilo que pasó de ser movimiento underground a fenómeno cultural con artistas de impacto internacional. (Andina)

El Día Mundial del Reggaetón se celebra el 15 de septiembre desde 2007, fecha establecida en homenaje a un concierto masivo en Puerto Rico. El género urbano, nacido en los ochenta, creció desde movimientos subterráneos hasta escenarios globales.

Artistas como Vico C, Daddy Yankee, Don Omar y Tego Calderón aparecen como pioneros que llevaron este estilo más allá de fronteras.

Reconocido por sus bases de dembow y fusiones, el reggaetón influye en listas de éxitos y premios internacionales, estructurando una cultura musical citadina reconocida mundialmente.