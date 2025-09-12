Usuarios crean parodia de Perú vs Latinoamérica en la gran final del ‘Mundial de Desayunos’: “Chicharrón valiente”

Peruanos crean parodia de Perú vs Latam en la final del 'Mundial de Desayunos' y se hace viral en TikTok. (Crédito: TikTok/@funatoons)

Faltan apenas dos días para conocer al campeón indiscutible del primer Mundial de Desayunos, organizado por el streamer español Ibai. En la gran final, el pan con chicharrón de Perú se enfrenta a la arepa reina pepiada de Venezuela en una reñida contienda que se define voto a voto en TikTok, Instagram y YouTube. De manera sorpresiva, el país llanero lleva una ligera ventaja, siendo el primer competidor que logra superar al desayuno peruano desde el inicio del certamen.

En redes sociales, diversos usuarios han señalado que el pan con chicharrón no solo compite contra Venezuela, sino también contra el resto de países de Latinoamérica que fueron eliminados en rondas previas. Perú arrasó en los octavos, cuartos y semifinales, dejando atrás a potentes contendientes como México, Ecuador y Chile, lo que ha despertado un sentimiento de revancha entre seguidores de otros países que ahora apoyan a la arepa.

En ese contexto, la cuenta de TikTok @funatoons compartió un video generado con inteligencia artificial en el que se recrea de forma creativa cómo el pan con chicharrón peruano se enfrenta en votos no solo a Venezuela, sino también a sus antiguos rivales eliminados.

Perú vs el mundo: “Chicharrón valiente”

Un creativo video compartido en TikTok ha llamado la atención en plena final del Mundial de Desayunos. Se trata de una parodia realizada con inteligencia artificial que recrea la icónica escena de la película Corazón valiente, protagonizada por Mel Gibson, para representar la batalla que libra el pan con chicharrón de Perú en su enfrentamiento con la arepa reina pepiada de Venezuela.

En la recreación, el ejército peruano aparece conformado por personajes de la farándula y populares creadores de contenido, como los “Dibujitos”, todos vestidos con la camiseta de la selección nacional y listos para defender el pan con chicharrón como símbolo de la gastronomía peruana. Frente a ellos, caballería enemiga avanza portando banderas de Venezuela, acompañada por estandartes de México, Ecuador, Colombia, Chile, Estados Unidos e incluso España, mostrando una supuesta alianza de rivales dispuestos a vencer al platillo peruano.

'Dibujitos' también apoyan al pan con chicharrón en el 'Mundial de Desayunos. (Foto: Captura video: TikTok/@funatoons)

La escena también incluye la figura del propio Ibai Llanos, organizador del certamen, representado como un soldado que observa el enfrentamiento. En el momento culminante, el personaje de William Wallace aparece con la cara pintada con los colores de la bandera peruana, dirigiendo a los suyos y simbolizando la unidad del país en defensa de su tradicional desayuno.

Peruanos crean paradia de Perú vs. Latam en la final del 'Mundial de Desayunos' de Ibai. (Foto composición: Infobae Perú/TikTok: Captura video/@funatoons)

Perú supera a Venezuela por 100 mil votos

La final del Mundial de Desayunos, organizada por el streamer español Ibai Llanos, vive sus momentos más intensos a solo horas de conocerse al campeón. El enfrentamiento entre el pan con chicharrón de Perú y la arepa reina pepiada de Venezuela se disputa voto a voto en TikTok, Instagram y YouTube, con millones de usuarios pendientes del resultado.

En las últimas horas, Venezuela había sorprendido al superar a Perú en TikTok y YouTube, marcando un hito en la competencia. Sin embargo, el escenario cambió rápidamente y el pan con chicharrón recuperó terreno, logrando una ventaja de 100 mil votos en el marcador global. Aunque mínima, esta diferencia mantiene al desayuno peruano como candidato al título y alimenta la expectativa entre los seguidores.

Perú pasó a la final del popular certamen gracias a su pan con chicharrón, que se impuso a la marraqueta de Chile. (Composición: Infobae Perú)

Los números reflejan la reñida contienda: en Instagram ambos países empatan con 4.75 millones de votos, mientras que en TikTok cada uno acumula 6.1 millones. La balanza se inclina en YouTube, donde Perú suma 1.3 millones frente a 1.2 millones de Venezuela. Esa diferencia de apenas 100 mil votos otorga, por ahora, la ventaja momentánea al pan con chicharrón, y alimenta las expectativas de que pueda coronarse campeón en esta primera edición del Mundial de Desayunos.