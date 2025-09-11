Perú

El Día Internacional del Crochet: historia, tradición y el valor cultural de un arte que une generaciones y comunidades

La práctica del crochet representa la preservación de saberes ancestrales, la reivindicación de oficios tradicionales y la resistencia cultural frente a la globalización

Manoel Obando

Por Manoel Obando

Guardar
Cada 12 de septiembre, la
Cada 12 de septiembre, la comunidad global del crochet celebra su arte compartiendo diseños, historias y técnicas que cruzan fronteras y generaciones, mostrando la fuerza de una pasión que no pasa de moda (Freepik)

El crochet, conocido como una técnica de tejido que combina paciencia y precisión, tiene un día especial en el calendario: el 12 de septiembre. Esta fecha fue impulsada por iniciativas colectivas que buscaban dar mayor visibilidad a un arte que ha trascendido fronteras y épocas.

Con hilos de lana, algodón o fibras más modernas, el crochet ha tejido historias familiares, expresiones culturales y también un espacio de desarrollo económico para miles de mujeres en distintos países.

Reconocerlo con una jornada internacional no solo resalta su valor artístico, sino también el papel social que desempeña en la vida de quienes lo practican y lo enseñan. El día celebra creatividad, tradición y unión.

Origen de la celebración y sentido de la fecha

Asociaciones y comunidades decidieron dar
Asociaciones y comunidades decidieron dar al crochet un lugar en el calendario global. Desde entonces, cada septiembre, miles lo celebran con encuentros que tejen identidad y memoria. (Freepik)

El Día Internacional del Crochet se celebra cada 12 de septiembre. La elección de la fecha tiene relación con la intención de otorgar un espacio formal en el calendario a esta técnica que, aunque discreta en comparación con otras artes, cuenta con millones de seguidores en el mundo. La iniciativa surgió desde comunidades y asociaciones de tejedoras que buscaban destacar el impacto del crochet en la vida cotidiana.

El objetivo fue visibilizar no solo una habilidad manual, sino también el lazo social que se crea en torno a ella. Talleres, ferias y exhibiciones se organizan durante esta jornada en varios países, con el fin de difundir el conocimiento y reforzar la herencia cultural. Desde su instauración, la fecha ha ganado adeptos en América Latina, Europa y Asia, consolidándose como un momento esperado para quienes valoran el trabajo hecho a mano.

Los promotores de la celebración sostienen que cada puntada encierra paciencia, disciplina y un lenguaje propio que comunica afectos y memorias. Para muchos, el crochet simboliza un refugio frente al ritmo acelerado de la vida actual, un espacio de concentración donde la creatividad fluye sin prisa.

Crochet como arte y expresión cultural

Lo que empezó como enseñanza
Lo que empezó como enseñanza transmitida en hogares hoy brilla en pasarelas y galerías. El crochet se ha consolidado como arte vivo que une generaciones y da voz a las culturas locales. (Freepik)

El crochet no es solo un pasatiempo, sino también una forma de expresión que revela estilos de vida y tradiciones locales. En comunidades rurales y urbanas, esta práctica ha pasado de generación en generación, transmitida en hogares donde las abuelas enseñan a sus nietas los secretos de las puntadas más finas.

Con el tiempo, el crochet ha dejado de estar confinado a la esfera doméstica y ha alcanzado espacios de reconocimiento artístico. Diseñadores contemporáneos lo incluyen en colecciones de moda, mientras que artistas plásticos lo emplean como recurso para instalaciones y proyectos comunitarios. Cada pieza representa un testimonio de dedicación y simboliza vínculos humanos más allá de la utilidad de la prenda o el objeto.

En varios países, el crochet ha adquirido un valor identitario. Motivos tradicionales, colores propios de una región o técnicas particulares se convierten en huellas culturales. El tejido se transforma así en una herramienta para preservar la memoria colectiva y fortalecer la pertenencia a una comunidad.

Durante el Día Internacional del Crochet, muchos colectivos resaltan esta dimensión cultural. No se trata únicamente de mostrar destreza manual, sino de reivindicar un oficio que une pasado y presente, artesanía y arte, economía y afecto.

Impacto social y vigencia del crochet

Las redes sociales impulsaron una
Las redes sociales impulsaron una comunidad global de tejedores que celebran el 12 de septiembre compartiendo proyectos, patrones e historias que confirman la vigencia de este arte textil. (Freepik)

Más allá de su faceta estética, el crochet tiene un impacto social relevante. Numerosas mujeres encuentran en esta práctica una fuente de ingresos. Talleres cooperativos, pequeñas marcas y ferias artesanales surgen alrededor de esta actividad, ofreciendo autonomía económica a quienes participan en ella.

El 12 de septiembre se convierte, entonces, en una ocasión para visibilizar la importancia de estos emprendimientos que nacen desde la creatividad y la disciplina. Muchas de estas iniciativas fortalecen redes de solidaridad y permiten que grupos vulnerables accedan a nuevas oportunidades laborales.

El crochet también tiene un papel en la salud mental. Diversos especialistas han señalado que esta práctica favorece la concentración y ayuda a reducir la ansiedad. Tejer requiere atención sostenida y calma, factores que contribuyen a generar bienestar emocional. Quienes lo practican destacan que el proceso se convierte en una forma de meditación activa, donde cada puntada marca un ritmo interior.

El auge de las redes sociales ha amplificado su visibilidad. Plataformas digitales reúnen a miles de personas que comparten proyectos, patrones y consejos. Lo que antes se transmitía únicamente en círculos familiares ahora circula globalmente, ampliando la comunidad y promoviendo la diversidad de estilos. El Día Internacional del Crochet se consolida así como un recordatorio del poder de una práctica que combina arte, historia y vida cotidiana.

Temas Relacionados

Día Internacional del Crochetcrochetperu–noticias

Más Noticias

Este es el jugo de fruta rico en vitamina C que fortalece el sistema inmunológico y ayuda a prevenir resfriados

Esta bebida natural ofrece beneficios importantes para la salud, especialmente útiles en épocas de bajas temperaturas

Este es el jugo de

Rafael López Aliaga informa que instaló drones que lanzan tinta a delincuentes: “Tanto se rieron y están funcionando”

El alcalde de Lima anunció la prueba piloto de drones disuasivos para apoyar a la PNP y detalló que detrás de la gestión se encuentra Mariella Falla, gerente de Fiscalización y Control de la comuna

Rafael López Aliaga informa que

El jugo de verduras que tiene efecto diurético, combate la retención de líquidos y mejora la salud renal

Se recomienda consumir esta bebida natural en ayunas o a media mañana, unas 2 a 3 veces por semana

El jugo de verduras que

Adultos mayores: los tipos de demencia más comunes a partir de los 60 años

A medida que una persona envejece, se producen cambios en el cerebro que aumentan la vulnerabilidad a enfermedades neurodegenerativas

Adultos mayores: los tipos de

Filtran nuevo video íntimo de Beéle e Isabella Ladera: así fue la impactante reacción en vivo en la televisión peruana

Un nuevo video íntimo de Beéle e Isabela Ladera estalló en redes y encendió la televisión peruana. Ricardo Rondón y Micheille Soifer anunciaron en vivo la filtración, que circula fragmentada y promete más entregas

Filtran nuevo video íntimo de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Poder Judicial anula restricciones contra

Poder Judicial anula restricciones contra Mark Vito y dicta comparecencia simple: solo deberá presentarse cuando sea requerido

Si el TC declara constitucional la Ley de amnistía, los jueces del PJ no podrán inaplicarla

Martín Vizcarra culpa a Juan José Santiváñez por su traslado a Piedras Gordas: “Esa decisión la tomó el presidente del Perú”

Congreso: personas con identidades falsas en redes sociales podrían recibir hasta cuatro años de prisión por difamar

Pedro Castillo saca cartel en pleno juicio: “Exhiban las armas que usé, al menos una pistolita de agua”

ENTRETENIMIENTO

Filtran nuevo video íntimo de

Filtran nuevo video íntimo de Beéle e Isabella Ladera: así fue la impactante reacción en vivo en la televisión peruana

Magaly Medina revela cómo inició la investigación a Maju Mantilla con su productor: “Teníamos la información desde hace meses”

Magaly Medina responde tras renuncia de reportera a su programa: “La única imprescindible soy yo”

Jaze conquista España: el rapero peruano logra sold out en Madrid y continúa su gira con paradas en Barcelona, Lima y Arequipa

Alessia Rovegno responde con elegancia y pide respeto en el caso de Hugo García e Isabella Ladera

DEPORTES

Universitario sacó fotos de Raúl

Universitario sacó fotos de Raúl Ruidíaz de sus instalaciones: el contundente motivo de la drástica decisión del club

“Puso a los jugadores en su contra”: Se filtró la razón por la que Jean Ferrari echó a Óscar Ibáñez de la selección peruana

Se reveló la fecha de la llegada del nuevo DT de Perú: el contundente motivo por el que no estará en amistosos

Álvaro Barco calificó a Alex Valera como un “fenómeno que no se le entiende” y le pidió que vuelva a la selección peruana: “Ha perdido status”

Eddie Fleischman expuso que la FPF hizo comunicado de salida de Óscar Ibáñez con ChatGPT: “Tan meloso, barroco y falso”