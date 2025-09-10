Sunafil organiza feria gratis con juegos y actividades este domingo 14: aprende de derechos laborales en familia

Composición: Infobae Perú

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) prepara una jornada diferente para acercar a la población a la información sobre los derechos laborales. Bajo el lema “La familia y el trabajo: derechos laborales para cada etapa de la vida”, la entidad busca enseñar de manera práctica y entretenida cuáles son los beneficios que acompañan a los trabajadores peruanos en distintos momentos de su vida.

El evento se desarrollará el domingo 14 de setiembre en la Plaza Túpac Amaru de Magdalena del Mar, de 10:00 a.m. a 6:00 p.m., y contará con actividades dirigidas a niños, jóvenes y adultos. La feria no solo informará sobre normas como la prohibición del trabajo infantil o las licencias por maternidad y paternidad, sino que también ofrecerá espacios recreativos, música en vivo y zonas temáticas para toda la familia.

¿Qué podrás encontrar en la feria de Sunafil?

Durante la jornada, se presentarán módulos informativos que explicarán los derechos de los trabajadores peruanos en cada etapa de la vida. Entre los temas estarán la prohibición del trabajo infantil, las condiciones para trabajar desde los 14 años, el descanso pre y postnatal para madres, la licencia por paternidad, la asignación familiar, así como los beneficios vinculados a la seguridad social en salud y pensiones.

Para los más pequeños, habrá una Zona Kids, donde podrán jugar y aprender a través de dinámicas que promueven la prevención del trabajo infantil. Los adolescentes y jóvenes que recién ingresan al mercado laboral tendrán su propio espacio en la Zona Joven, con áreas selfie y actividades interactivas pensadas para compartir en redes sociales. Además, se instalarán carritos de snacks, se organizarán shows artísticos y musicales, y se brindará un ambiente seguro para toda la familia.

Derechos laborales que debes conocer en Perú

El objetivo de esta iniciativa es que más personas conozcan a detalle cuáles son los beneficios laborales en Perú que les corresponden por ley. Entre las licencias más importantes que actualmente pueden solicitar los trabajadores formales destacan:

Licencia por paternidad : 10 días calendario consecutivos, ampliables en casos de partos múltiples, nacimientos prematuros o complicaciones graves.

Licencia por maternidad : descanso pre y postnatal remunerado, que incluye facilidades para la lactancia materna .

Licencia por fallecimiento de familiares : 5 días calendario en caso de pérdida de padres, hijos, cónyuge o hermanos.

Licencia por enfermedad grave o accidente de familiares directos : 7 días, con posibilidad de ampliación en situaciones excepcionales.

Licencia para exámenes oncológicos preventivos : 2 días hábiles al año, previa presentación de orden médica.

Licencia por violencia familiar: hasta 15 días laborables, con posibilidad de extensión según orden judicial.

Además, los trabajadores formales cuentan con beneficios adicionales como gratificaciones en julio y diciembre, Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), 30 días de vacaciones pagadas, cobertura en EsSalud, aportes a AFP u ONP y la asignación familiar. Estos derechos varían en función del régimen laboral y del tamaño de la empresa, pero constituyen la base de la protección laboral en el país.

Con esta feria, Sunafil busca que la información llegue de manera cercana a todas las edades y que más personas reconozcan y exijan el cumplimiento de sus derechos en el trabajo, en un ambiente pensado para la integración y el aprendizaje en familia.