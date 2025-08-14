Asesinato de ciudadano argentino en Magdalena: presunto homicida sufriría alteraciones mentales y se automedicaba

Asesinato de ciudadano argentino da giro inesperado: homicida sufriría de alteraciones mentales | ATV

El asesinato de Nicolás Gabriel Navarrete, ciudadano argentino de 31 años, ocurrido en un departamento del jirón Tarapacá, en el distrito de Magdalena del Mar, podría dar un giro inesperado. Durante su traslado tras ser detenido, el presunto agresor, Isaac Illescas Arbañil, de 25 años, indicó a las autoridades que “pronto revelaría todos los secretos” relacionados con el hecho.

Según informó ATV Noticias, el detenido habría declarado a los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) que sufre de alteraciones mentales y se automedica, lo que abre una nueva línea de investigación sobre su estado psicológico al momento del crimen.

Ciudadano argentino fue asesinado dentro del departamento que alquilaba en Magdalena. (Foto: Video captura: ATV)

Crimen dentro de un departamento

El terrible hecho ocurrió la noche del lunes 11 de agosto, cuando Navarrete fue hallado sin vida en la habitación que alquilaba dentro del departamento 403, ubicado en un condominio del jirón Tarapacá. De acuerdo con la información preliminar de la PNP, la víctima presentaba múltiples heridas punzocortantes, presuntamente provocadas con un desarmador que fue hallado cerca del cadáver.

Por otro lado, se informó que Navarrete compartía el inmueble con Isaac Illescas, quien es sobrino del dueño del departamento. La PNP informó que no se encontraron huellas de forcejeo en la puerta del departamento que se convirtió en la escena del crimen.

Detención del presunto homicida

Tras recibir el aviso de un familiar de la víctima, la Policía se trasladó al departamento y detuvo a Isaac Illescas Arbañil. Según la PNP, el detenido no ofreció resistencia y fue inicialmente trasladado a la comisaría de Magdalena del Mar y posteriormente derivado a la DEPINCRI de San Miguel.

Navarrete había llegado a Perú desde su país natal hacía ocho meses por motivos personales, mientras que Illescas vivía en el mismo departamento como sobrino del propietario del inmueble. La convivencia duraba apenas tres meses y, según las primeras investigaciones, no existían conflictos previos entre ambos.

El cuerpo de Nicolás Gabriel Navarrete fue trasladado a la morgue central, donde se le practicará la necropsia de ley para determinar con exactitud la causa de muerte. La PNP continúa con la investigación para esclarecer los hechos que dejaron sin vida al ciudadano argentino.

