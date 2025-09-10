Jugo de zanahoria: 10 beneficios de tomar esta bebida natural

La acción antioxidante de la zanahoria combate el envejecimiento precoz y el daño celular por radicales libres (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un contexto donde la alimentación saludable se vuelve cada vez más relevante, las bebidas naturales constituyen una herramienta esencial para cuidar la salud de manera accesible y deliciosa. Tanto el Ministerio de Salud (Minsa) como el Seguro Social de Salud (EsSalud) enfatizan la importancia de incorporar frutas y verduras en la dieta diaria, especialmente aquellas ricas en vitaminas A y C, así como fibra, como la zanahoria, para fortalecer el organismo y mantener un buen estado general.

Dentro de este grupo, los jugos de frutas y verduras destacan por su capacidad de suministrar nutrientes esenciales de forma práctica. En particular, el jugo de zanahoria sobresale por su riqueza en betacaroteno, antioxidantes y minerales, lo que lo convierte en una bebida natural potente con múltiples beneficios para la salud.

10 beneficios de tomar jugo de zanahoria

Salud ocular: posee alto contenido de betacaroteno que se convierte en vitamina A, fundamental para prevenir la ceguera nocturna y proteger la retina. Sistema inmunitario fortalecido: aporta vitaminas A y C, además de antioxidantes que refuerzan las defensas frente a virus, bacterias y hongos. Acción antioxidante: combate el envejecimiento precoz y el daño celular por radicales libres. Salud de la piel y protección solar natural: el betacaroteno actúa como filtro ante los rayos UV y promueve una piel saludable y suave. Salud ósea: la vitamina K presente en la zanahoria colabora en la fijación del calcio, favoreciendo huesos y dientes fuertes. Corazón saludable: potasio y antioxidantes ayudan a controlar la presión arterial y reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Mejor función cognitiva: ingredientes como la luteína protegen las neuronas y ayudan a mantener la memoria y la atención. Prevención del cáncer: contiene falcarinol y carotenoides que inhiben el crecimiento de células cancerígenas. Mejora de la digestión y regularización del peso: bajo en calorías, rico en fibra, favorece la saciedad y el tránsito intestinal. Protección cardiovascular y visual avanzada: la luteína y la zeaxantina protegen la mácula ocular y mejoran la circulación sanguínea.

Cómo preparar jugo de zanahoria

Preparar jugo de zanahoria en casa es sencillo y rápido:

Lava y pela 1 zanahoria , córtala en trozos y licúala con aproximadamente 200 ml de agua hasta obtener una mezcla homogénea.

También puedes combinarla con otros ingredientes, como naranja o kion , para enriquecer el sabor y nutrientes. Por ejemplo, una opción nutritiva incluye jugo de naranja, zanahoria y kion.

Lo ideal es consumirlo natural (sin azúcar añadida) y como parte de una rutina saludable y variada.

Enfermedades que se pueden prevenir al tomar jugo de zanahoria

Consumir jugo de zanahoria con regularidad puede ayudar a prevenir diversas condiciones de salud:

Problemas de visión : como ceguera nocturna, degeneración macular y cataratas.

Infecciones frecuentes : al favorecer la respuesta inmunológica.

Envejecimiento cutáneo prematuro y daños por sol.

Enfermedades cardiovasculares como hipertensión, infartos y problemas circulatorios.

Deterioro cognitivo : por su rol protector de neuronas.

Cáncer: por su contenido antioxidante y anticancerígeno.

El mejor momento del día para tomar jugo de zanahoria

El jugo de zanahoria es una bebida natural rica en vitaminas A, C, K, potasio y antioxidantes que fortalecen la visión, el sistema inmunológico y la salud de la piel. Sin embargo, para aprovechar al máximo sus beneficios, es importante saber cuál es el mejor momento del día para consumirlo.

La mañana suele ser la opción ideal, especialmente en ayunas o durante el desayuno. En esas horas, el organismo absorbe de manera más eficiente los nutrientes, brindando energía y vitalidad para comenzar el día. Además, su aporte de antioxidantes ayuda a proteger al cuerpo desde temprano contra los radicales libres.

Otra buena alternativa es tomarlo a media mañana o en la tarde como bebida refrescante y nutritiva. No se recomienda consumirlo en exceso por la noche, ya que, aunque es saludable, su contenido en azúcares naturales podría interferir en personas con problemas de digestión o glucosa.

Lo más recomendable es beber un vaso de jugo de zanahoria fresco y natural varias veces por semana, dentro de una dieta equilibrada. Así, se convierte en un aliado para la salud ocular, cardiovascular y digestiva, ofreciendo al mismo tiempo una forma deliciosa de hidratarse y cuidar el cuerpo.