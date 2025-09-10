El fujimorismo se burla de Rafael López Aliaga por sus propuestas de seguridad: “Mucho maquillaje, cero resultados”

Fuente: Tiktok

El vocero y subsecretario general de Fuerza Popular, Miguel Torres, arremetió este martes contra las propuestas en seguridad del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, a las que calificó de ineficaces, improvisadas y puramente publicitarias.

Mediante un video difundido en su cuenta de TikTok, el exlegislador ridiculizó los planes que el burgomaestre afirma haber presentado a la presidenta Dina Boluarte. “Primero dijo que necesitamos más policías en moto. Diez mil motos prometidas, pero se olvidaron de un pequeño detalle: no había choferes”, cuestionó.

“Acá no tocaba hacer un expediente técnico, solo coordinar, una llamadita”, agregó Torres, antes de ironizar sobre el anuncio de drones con inteligencia artificial para enfrentar la delincuencia.

“(López Aliaga prometió) drones volando por Lima listos para detonar a cualquier delincuente, pero después dijeron que solo era una metáfora. Pero los memes ya estaban listos y la Policía quedó como un chiste”, expresó.

El portavoz fujimorista también rechazó el anuncio sobre la entrega de chalecos antibalas y armas a la Policía Nacional (PNP). “Recién en 2025 se dio cuenta de que un policía necesita un chaleco. Un hallazgo científico. Y tampoco se necesitaba expediente técnico para eso, solo voluntad”, afirmó.

Luego cuestionó la propuesta de habilitar el penal de Ica para recibir a 3,000 internos. “Hermoso... mientras tenemos casi 100 mil presos en cárceles hechas para 42 mil personas. La gran solución es enfocarse en 3,000 mil”, sostuvo.

Torres también se refirió a la intención de trasladar 20 reos peligrosos al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la megacárcel símbolo de la lucha contra las pandillas del presidente salvadoreño Nayib Bukele. “En junio usted prometió 5,000. ¿Cómo pasamos de cinco mil a veinte?”, preguntó con tono sarcástico.

“Esto no es un plan de seguridad, es un plan de marketing para TikTok, evidentemente. Mucho maquillaje, cero resultados”, sentenció.

Las declaraciones de Fuerza Popular ocurren después de que el alcalde capitalino acusara a su lideresa, Keiko Fujimori, y al fundador de Alianza para el Progreso, César Acuña, de intentar frustrar el proyecto del tren Lima-Chosica.

“No hay tren por culpa del señor Acuña, de la señora Fujimori, del Cerrón también, ese que trajo a Castillo, la desgracia del Perú. Como revientan. No hacen nada, pero tampoco dejan hacer. Esto no puede seguir”, dijo días atrás en un acto público.

“La gente de Fujimori y Acuña están gobernando el país a la diabla", mencionó en otro evento. Según la última encuesta nacional de Ipsos Perú, López Aliaga lidera las preferencias con 11% de respaldo, por delante de Fujimori (7%) y el cómico Carlos Álvarez, quien supera el 5%.

