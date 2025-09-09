Enfermeras de EsSalud acatan paro indefinido: más de 60 mil profesionales exigen mejores condiciones laborales y denuncian irregularidades

Perú

Desde este martes 9 de septiembre, el Sindicato Nacional de Enfermeras del Seguro Social de Salud (SINESSS) - Base INCOR inicia una huelga nacional indefinida. El objetivo es demandar mejores condiciones laborales y la reparación inmediata de equipos médicos en los establecimientos de la seguridad social. El movimiento sindical, encabezado por Vitalia Pisfil, secretaria general de la organización, surge tras lo que la dirigencia califica como “incumplimiento de una serie de acuerdos” alcanzados en negociaciones colectivas previas.

En entrevista con Exitosa, Pisfil expuso que la paralización responde, entre otros motivos, a la falta de avance en acuerdos pactados entre el gremio y el Estado.

La dirigente detalló que la protesta contempla el reclamo por el respeto al proceso de meritocracia para el acceso a plazas de enfermería y por la ausencia de mejoras en el abastecimiento de insumos y el mantenimiento de los equipos hospitalarios. “Hemos empezado la medida de fuerza porque no se respeta la meritocracia ni se atienden las necesidades de los hospitales”, explicó.

También se solicita tener una estrategia estatal para enfrentar la corrupción dentro de EsSalud y garantizar la transparencia en la gestión de recursos. Pisfil puntualizó que “el objetivo es que el Estado implante una lucha frontal contra la corrupción” dentro del organismo, al tiempo de defender la vigencia y calidad de la seguridad social para los trabajadores asegurados.

Trabajadores del Seguro Social de
Trabajadores del Seguro Social de Salud acataron una huelga este 17 de julio. Foto: Diario La Industria - Chiclayo

Acusaciones sobre contratos, licitaciones y compras públicas

Según Vitalia Pisfil, “se han evidenciado bastantes casos con relación a lo que es el contrato de varios asesores, por sueldo por encima de S/ 13 mil; sin embargo, no vemos cambios en la gestión de la seguridad social”.

La dirigente del Siness denunció además irregularidades en el desarrollo de licitaciones y contrataciones. Pisfil reiteró que “se harían adjudicaciones a medianoche”, y citó la denuncia de otra organización sindical sobre la compra de suero fisiológico a una empresa paraguaya sin la aplicación de un estudio de mercado. Para el sindicato, estos hechos refuerzan la idea de una gestión opaca, en perjuicio tanto de los trabajadores como de los usuarios de los servicios de salud.

Respuesta institucional y continuidad de los servicios en EsSalud

Ante el anuncio de la huelga, el Seguro Social de Salud emitió un comunicado donde señala que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) declaró improcedente la medida. La entidad exhortó al personal asistencial y administrativo a concurrir a sus centros de labores y confirmó que se garantizará la atención para “los más de 12 millones de asegurados que hay en el país”.

En cuanto a la operatividad, la entidad aseguró que los servicios de consulta externa, hospitalización y emergencia seguirán funcionando con normalidad en los hospitales e institutos nacionales. Para los asegurados que requieran información sobre la atención en sus centros o sobre la reprogramación de citas, se puso a disposición la línea telefónica EsSalud en Línea (01 411-8000 opción 1).

- crédito Fed Cut
- crédito Fed Cut

Asimismo, el comunicado institucional precisó que por acuerdo con la Federación Centro Unión de Trabajadores del Seguro Social de Salud (FED-CUT), el Sindicato Unitario Nacional de Técnicos y Auxiliares Especializados de EsSalud (SUTAE), el Sindicato Nacional del Seguro Social CAS a 728 (SINASCS728) y el Sindicato Gremio de Profesionales Administrativos de EsSalud (SGPADM ESSALUD), estas agrupaciones no se han sumado a la huelga.

EsSalud reiteró que “mantiene su disposición a continuar el diálogo transparente y responsable con los diferentes sindicatos para resolver las diferencias y lograr consensos orientados a mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, fortalecer la sostenibilidad institucional y optimizar los servicios a los asegurados”.

