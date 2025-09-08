Perú

Imarpe lanza convocatoria laboral 2025 con puestos para personas con secundaria: sueldos de hasta S/ 7.200 en Callao y regiones

El Instituto del Mar del Perú busca cubrir 24 vacantes en distintas sedes alrededor del país, incluyendo Áncash, Ica, Piura y Moquegua

Por Tomás Ezerskii

Produce ejecutó la investigación científica
Produce ejecutó la investigación científica en Puno a bordo del buque BIC IMARPE VIII entre el 4 y el 8 de agosto de 2025. (Andina)

El Instituto del Mar del Perú (Imarpe) abrió un nuevo proceso de contratación bajo la modalidad CAS para cubrir 24 vacantes en distintas sedes del país, incluyendo Callao, Áncash, Ica, Piura y Moquegua. La convocatoria, publicada el 6 de septiembre de 2025, estará vigente hasta el 15 de septiembre, ofreciendo oportunidades para profesionales titulados, bachilleres, técnicos y personas con secundaria completa.

Las remuneraciones varían entre S/ 2.500 y S/ 7.200 mensuales, dependiendo del cargo y nivel de formación. Entre los puestos destacan especialistas en biología marina, ingeniería pesquera, proyectos de inversión pública y geología marina, así como técnicos pescadores, motoristas, cocineros, panaderos, choferes y auxiliares de limpieza.

¿Qué vacantes ofrece el Imarpe en setiembre 2025?

Con cinco Direcciones Generales especializadas,
Con cinco Direcciones Generales especializadas, IMARPE aborda la investigación del mar peruano desde distintos ángulos, asegurando una comprensión profunda y una gestión efectiva de sus recursos. (Imarpe)

El proceso incluye una amplia gama de perfiles profesionales, clasificados de la siguiente manera:

Para titulados universitarios

  • Especialista en Zooplancton Marino (S/ 6.000 – Callao). Requiere licenciatura en biología o biología marina, con colegiatura vigente. Encargado de analizar comunidades planctónicas y su influencia en la pesca.
  • Especialista en Reproducción de Peces de Importancia Comercial (S/ 5.800 – Callao). Diseñará y ejecutará estudios sobre especies marinas con alto valor económico.
  • Especialista en Reproducción de Peces Marinos (S/ 5.500 – Callao). Se busca profesional en biología, acuicultura o ingeniería pesquera para programas de cultivo y manejo.
  • Especialista en Zona Marino Costera (S/ 5.500 – Moquegua). Dirigido a ingenieros pesqueros colegiados para estudios de impacto en la franja litoral.
  • Especialista en Proyectos de Inversión Pública (S/ 7.000 – Callao). Economistas, ingenieros o administradores con experiencia en formulación de proyectos de inversión y registros en SUNEDU.
  • Especialista en Modelado Biogeoquímico (S/ 7.200 – Callao). Se requiere formación en física, biología o afines, con habilidades en simulación de procesos marinos.
  • Especialista en Geología Marina (S/ 5.800 – Callao). Geólogos o ingenieros geológicos para estudios de fondo marino, sedimentación y dinámica costera.
  • Biólogo o Ingeniero Pesquero (S/ 5.800 – Callao). Cargo transversal para estudios de recursos pesqueros y sostenibilidad de especies.
  • Analista en Gestión Documentaria y Administración de Personal (S/ 5.300 – Callao). Perfil administrativo para soporte en recursos humanos y manejo de archivos.

Para bachilleres universitarios

  • Analista en Investigaciones de Edad y Crecimiento de Recursos Bentodemersales (S/ 4.200 – Callao). Evaluará poblaciones de especies marinas de fondo.
  • Analista en Hidroacústica (S/ 5.800 – Callao). Requiere formación en ingeniería pesquera y conocimientos en equipos acústicos de investigación.
  • Técnico Ambiental Químico (S/ 3.500 – Callao). Dirigido a químicos e ingenieros ambientales con experiencia en monitoreo de calidad de agua y contaminantes.

Para técnicos y oficios

El IMARPE impulsa el desarrollo
El IMARPE impulsa el desarrollo sostenible al proporcionar datos científicos y recomendaciones para una pesca responsable, buscando equilibrar la explotación de recursos con la conservación marina. (Andina)
  • Chofer (S/ 3.500 – Piura). Con secundaria completa y licencia A-IIb, encargado de movilización de personal y equipos.
  • Técnico Cocinero (S/ 3.500 – Callao). Responsable de la alimentación del personal en sedes y embarcaciones.
  • Técnico Panadero (S/ 3.500 – Callao). Elaboración de productos de panificación para dotación en campamentos y embarcaciones.
  • Técnico Operador de Radio (S/ 2.610 – Callao). Asegurará la comunicación marítima en operaciones de investigación.
  • Técnico Motorista – IMARPE IV (Moquegua) (S/ 3.500). Con título de tercer motorista de pesca, especializado en mantenimiento y operación de motores navales.
  • Técnico Pescador – IMARPE V (Áncash) (S/ 2.610). Apoyará en las faenas experimentales en la embarcación de Chimbote.
  • Técnico Pescador – IMARPE IV (Moquegua) (S/ 2.610). Similar al anterior, con funciones en la sede Ilo.
  • Técnicos Pescadores – Callao (3 plazas, S/ 2.610). Tripulación de apoyo para muestreos y actividades científicas.

Para secundaria completa

  • Marinero de servicio (S/ 2.500 – Callao). Encargado de apoyo operativo y maniobras en embarcaciones.
  • Auxiliar de Limpieza (S/ 2.500 – Ica). Responsable de labores de limpieza y mantenimiento en el laboratorio costero.

¿Cómo postular a la convocatoria del Imarpe?

La red de laboratorios costeros
La red de laboratorios costeros y buques de investigación del IMARPE facilita la evaluación constante de los recursos marinos, contribuyendo a una gestión eficaz y a la conservación del ecosistema. (Andina)

Los interesados deberán revisar cuidadosamente las bases específicas de cada puesto, donde se detallan los requisitos, formatos y anexos obligatorios para la inscripción. Es indispensable verificar si se cuenta con la formación, colegiatura y habilitación profesional vigente en los casos que corresponda.

El proceso de postulación es completamente virtual y se desarrolla en tres pasos:

  1. Revisión de las bases: Descargar y leer el documento correspondiente al puesto elegido.
  2. Preparación de la documentación: Completar los formatos solicitados (anexos), adjuntar copia de documentos de identidad, títulos, constancias y otros requisitos señalados en cada perfil.
  3. Envío de la postulación: Presentar la carpeta digital dentro del plazo establecido, hasta el 15 de septiembre de 2025.

Esta convocatoria representa una oportunidad atractiva para profesionales y técnicos vinculados a la investigación marina y pesquera, así como para personal de apoyo en áreas logísticas y operativas. Los sueldos competitivos, variedad de especialidades y distribución en distintas regiones del país convierten al proceso del Imarpe en uno de los más relevantes de setiembre.

Si deseas revisar los detalles completos de cada puesto y descargar las bases oficiales, puedes hacerlo desde la página web institucional del Imarpe en la sección de convocatorias vigentes.

