Perú

Una noche de miedo en el cementerio Baquíjano del Callao: un tour nocturno entre héroes de guerra y experiencias que erizan la piel

Del parvulario de niños víctimas de la fiebre amarilla al mausoleo de Sarita Colonia, el camposanto ofrece un viaje entre la devoción popular y la memoria del puerto chalaco

Jazmine Angulo

Por Jazmine Angulo

Guardar
Cementerio construido en 1861 tras
Cementerio construido en 1861 tras la epidemia de fiebre amarilla, con miles de entierros registrados en sus primeros años. (Composición: Infobae)

Cuando las puertas del cementerio Baquíjano se cierran para los visitantes habituales, un grupo de personas decide atravesarlas en plena oscuridad. No llegan con flores ni velas, sino con una mezcla de expectación y temor. Este camposanto, inaugurado en 1861 tras la devastadora epidemia de fiebre amarilla, se convierte de noche en un escenario donde historia y misterio se entrelazan.

Ubicado en el Callao, el Baquíjano guarda entre sus muros más de siglo y medio de memoria. Allí descansan héroes de la Guerra del Pacífico, músicos, líderes sociales y hasta figuras del fútbol popular. Pero no solo es un espacio de memoria: también es un lugar cargado de relatos que rozan lo paranormal. Para muchos, caminar por sus pasadizos nocturnos es una experiencia que mezcla turismo, tradición y algo difícil de explicar.

“Cuando ingresamos al cementerio recordamos que aquí reposan miles de personas que partieron en distintas circunstancias. Algunos grupos vienen a divertirse, pero la idea es tomar conciencia de que estamos en un lugar de descanso y respeto”, comenta Lucero Gómez, guía de los recorridos nocturnos. Sus palabras buscan preparar a los visitantes antes de cruzar las rejas del camposanto, donde la penumbra y el silencio se vuelven protagonistas.

La primera parada del tour suele ser el parvulario, considerado por muchos la zona más inquietante del cementerio. Allí reposan los niños que murieron durante la pandemia de fiebre amarilla. Al entrar, algunos asistentes aseguran sentir escalofríos o una presencia que no saben explicar. “Yo sentí que me estaban tambaleando”, relató una joven en plena visita, convencida de que alguien invisible había rozado su pie.

Historia entre mausoleos y esculturas

El arte italiano y diseños
El arte italiano y diseños majestuosos elevan al Cementerio Baquíjano como un museo funerario, donde cada tumba guarda historias de vida, tragedia y legado cultural. (Beneficencia del Callao)

El cementerio Baquíjano se levantó tras la crisis sanitaria de 1858, cuando la fiebre amarilla obligó a construir un nuevo camposanto en el camino hacia Lima. En sus primeros años, se llegaron a registrar casi doce mil entierros, muchos de ellos de víctimas de la epidemia. Esa carga histórica se refleja hoy en mausoleos de mármol, criptas con esculturas importadas de Italia y lápidas de personajes reconocidos.

Entre los nombres más recordados figuran el coronel Néstor Gambetta, el médico Santiago Távara, el músico Óscar Avilés y el futbolista chalaco Carlos “Cuquín” Flores. Este último descansa en un sepulcro pintado de rosado, símbolo del club Sport Boys. “Cuando fue su entierro, los hinchas hicieron una fiesta aquí mismo. Muchos visitantes aún vienen a saludarlo en su tumba, sobre todo en agosto, mes de su cumpleaños”, explica la guía.

La arquitectura funeraria del Baquíjano es considerada un museo al aire libre. Cada mausoleo cuenta una historia distinta, marcada por la época y las creencias de quienes lo mandaron construir. Pasear entre esas estructuras de noche es, para muchos, una forma de redescubrir el pasado chalaco con un matiz que va más allá del turismo convencional.

Uno de los puntos más sobrecogedores del recorrido es la visita al sector donde descansan los niños fallecidos en la epidemia del siglo XIX. Allí se conservan fotografías post mortem, una práctica común en aquella época. “Era la única manera en que los padres podían guardar un recuerdo de sus hijos. Puede parecer macabro hoy, pero respondía a una necesidad muy humana de conservar su memoria”, señala Gómez mientras muestra las imágenes antiguas.

Para algunos visitantes, ingresar a este espacio produce una sensación difícil de describir. Se dice que en el parvulario ocurren con frecuencia fenómenos extraños: pasos, golpes contra las paredes o corrientes de aire repentinas. “El primero fue un golpe muy fuerte, y cuando estábamos más al fondo se cayó algo. Fue horrible”, relató un visitante tras salir del lugar.

Sarita Colonia y la devoción popular

El Callao fue testigo del
El Callao fue testigo del temple de Sarita Colonia, quien trabajó como niñera y vendedora para sustentar a sus hermanos, ganándose la admiración de quienes conocieron su generosidad. (Andina)

El recorrido nocturno no estaría completo sin pasar por el mausoleo de Sarita Colonia, figura central de la fe popular en el Callao. Aunque no cuenta con reconocimiento oficial del Vaticano, miles de personas acuden cada año a rendirle homenaje. “En los tours siempre piden visitar a Sarita. Por las mañanas le dejan cartas, flores y velas. En las paredes de su mausoleo hay cientos de inscripciones agradeciendo por los favores concedidos”, comenta la guía.

Cada primero de marzo, el cementerio se transforma en un espacio de peregrinación en su nombre. La presencia de Sarita Colonia convierte al Baquíjano en un lugar donde religión, creencias populares y tradición oral se entrelazan. Es un punto de encuentro entre la devoción y la cultura urbana chalaca.

El cementerio cuenta con tres sótanos, algunos de ellos relacionados con muertes violentas o accidentes. Los guías aseguran que en esos espacios se perciben ruidos extraños y sensaciones intensas. “Este sótano fue profanado hace algunos años, abrieron tumbas y sacaron restos óseos. Desde entonces reforzamos la seguridad”, advierte Gómez mientras conduce al grupo hacia una de las entradas más profundas.

El nombre de este cementerio
El nombre de este cementerio es en honor a José Baquíjano y Carrillo.

Los relatos sobre golpes, piedras que caen solas o pasos que siguen al visitante abundan entre quienes se animan a recorrer esas galerías. El silencio solo es interrumpido por los comentarios nerviosos de quienes no pueden evitar mirar a cada lado, como si esperaran que algo más los acompañe en la oscuridad.

El tour nocturno en el cementerio Baquíjano se realiza tres veces por semana, los martes, viernes y sábados, en dos turnos disponibles: 8:00 p. m. y 10:00 p. m. Cada recorrido dura aproximadamente dos horas e inicia con una breve bienvenida y un rezo de protección colectivo antes de adentrarse en las distintas zonas del camposanto.

Más allá de lo paranormal, el tour busca mostrar el valor histórico y cultural del cementerio Baquíjano. Para sus organizadores, recorrerlo de noche es una manera distinta de acercarse a la memoria del Callao. “El objetivo es que la gente conozca este lugar como un museo. De día o de noche, el Baquíjano guarda historias que merecen ser contadas”, concluye Gómez.

Temas Relacionados

cementerio BaquíjanoCallaoperu-noticias

Más Noticias

Murió periodista Jaime Chincha a los 48 años: sus restos son velados en privado

Los motivos de su deceso todavía siguen siendo materia de investigación. El velatorio se dará a las 5 de la tarde en la iglesia Virgen de Fátima

Murió periodista Jaime Chincha a

Este es el fruto amazónico que conquista paladares, ayuda a controlar el peso y reduce el riesgo de enfermedades cardíacas

Este pariente cercano del cacao, surge desde la Amazonía peruana como un superalimento rico en proteínas, fibra, antioxidantes y omega 9, con gran potencial nutricional, culinario y productivo

Este es el fruto amazónico

Temible banda delictiva ‘Los Injertos del Cono Norte’ reaparece con violento ataque extorsivo en Puente Piedra

Encapuchados vestidos de negro difundieron grabaciones donde se identificaron como miembros de la banda vinculada a Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, y exigieron pagos bajo amenazas de nuevos ataques

Temible banda delictiva ‘Los Injertos

Revelan que 205 militantes de Renovación Popular fueron contratados por más de S/7 millones en gestión de Rafael López Aliaga

Según un informe OjoPúblico, la comuna limeña contrató a 205 militantes del partido de López Aliaga por más de S/7 millones en 1.273 órdenes de servicio. Entre los beneficiados destacan figuras como el exfutbolista Julio César Uribe

Revelan que 205 militantes de

Este es el jugo de fruta rico en vitamina C que fortalece el sistema inmunológico y ayuda a prevenir resfriados

Esta bebida natural ofrece beneficios importantes para la salud, especialmente útiles en épocas de bajas temperaturas

Este es el jugo de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Revelan que 205 militantes de

Revelan que 205 militantes de Renovación Popular fueron contratados por más de S/7 millones en gestión de Rafael López Aliaga

Rafael López Aliaga critica a Dina Boluarte por cancelarle cita y advierte que tren Lima-Chosica va “por las buenas o las malas”

Elmer Schialer confirma investigación por izamiento de bandera de Colombia en Tres Fronteras: “No sabemos si fue una provocación o una broma”

PPK denuncia que la Fiscalía busca su muerte: “A Alan García lo aniquilaron ellos, quieren hacer lo mismo conmigo”

Boluarte y Santiváñez insisten en El Frontón mientras el megapenal de Ica sigue paralizado hasta 2027

ENTRETENIMIENTO

La dura advertencia de

La dura advertencia de Mónica Cabrejos a Pamela López sobre Paul Michael: “el colágeno no es para siempre”

El Valor de la Verdad EN VIVO: la segunda parte con Milena Zárate promete más secretos y emociones fuertes

Bryan Arámbulo reacciona a su imitador Marlon Ugaz en ‘Yo Soy’, mientras usuarios en las redes recordaron su paso por el programa

Este es el lujoso Ferrari rojo que Jefferson Farfán regaló a Roberto Guizasola y está valorizado en más de un millón de soles

Carlos Galdós revela por qué le negó pagar la universidad a su hija: “No te voy a pagar la carrera, conmigo no cuentes”

DEPORTES

El aviso del presidente del

El aviso del presidente del Bayern Múnich que implica el futuro de Felipe Chávez: “Vincent Kompany nos prometió que integrará jóvenes”

Partidos de hoy, domingo 7 de setiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Medio ecuatoriano se burló de la eliminación de Perú del Mundial 2026: “Solo les queda el Mundial de desayunos”

Ignacio Buse no se desenfoca pese a la obtención del Challenger de Sevilla: “La semana que viene hay que estar a full de nuevo”

Diego Rebagliati reveló la insólita postura que habría tomado la FPF para no renovar a Ricardo Gareca: “Es caro y tampoco es la gran maravilla”