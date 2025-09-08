Asombroso descubrimiento en el Castillo de Huarmey: Arqueólogos hallan restos de cuyes asociados a la vida cotidiana de la cultura Wari

(Andina)

Un equipo de arqueólogos del proyecto Castillo de Huarmey, en la región Áncash, confirmó el hallazgo de restos óseos de cuyes asociados a contextos de uso cotidiano y a actividades rituales de la cultura Wari. El descubrimiento, liderado por el investigador Miłosz Giersz, abre una nueva ventana para comprender el valor de este animal en la sociedad precolombina.

“Las investigaciones sugieren que el cuy no solo fue criado como fuente de alimento, sino que también cumplió un rol en ceremonias vinculadas a la cosmovisión andina”, señaló Giersz al detallar el impacto de este hallazgo.

Los restos fueron recuperados durante excavaciones realizadas desde el 2010 en diferentes sectores del complejo funerario del Castillo de Huarmey. Según explicó Giersz, el análisis sistemático ha sido posible gracias a la participación de la zooarqueóloga Weronika Tomczyk, quien publicó los primeros resultados en su investigación doctoral.

“Esta nueva mirada a los restos de cuy fue impulsada en parte por el creciente interés local en el patrimonio cultural alimentario, lo que demuestra cómo la arqueología puede dialogar con procesos contemporáneos de revalorización cultural”, precisó el especialista.

Aunque aún no existen dataciones directas, el contexto sugiere que los huesos corresponden a un periodo entre los siglos IX y X d.C., en plena ocupación Wari del sitio. En total, se identificaron restos de al menos tres individuos adultos, todos con signos de madurez esquelética.

(Andina)

Cuyes en la dieta y la vida cotidiana Wari

El análisis indica que los restos provienen de capas de relleno y basura, alteradas por huaqueo antiguo. Su contexto original habría sido doméstico o de descarte posconsumo.

“La escasez relativa de restos de cuy comparada con la enorme abundancia de camélidos sugiere que el cuy no era carne de consumo masivo en este contexto elitista. Sin embargo, su presencia indica que formaba parte del repertorio alimentario de la élite wari, como fuente complementaria de proteína”, explicó Giersz.

El investigador añadió que, aunque no se cuenta con evidencia clara de un tratamiento ceremonial, los análisis isotópicos en uno de los ejemplares revelaron un alto consumo de maíz y crianza local, lo que confirma prácticas de domesticación controlada en la época.

Además, los resultados complementan estudios previos sobre la dieta wari, centrada en carne de camélidos y productos agrícolas. “En Castillo de Huarmey, los animales marinos están prácticamente ausentes, lo cual es sorprendente considerando la cercanía al mar. Esto refuerza la idea de una dieta culturalmente seleccionada, centrada en recursos terrestres como símbolo de estatus”, agregó el arqueólogo.

El hallazgo de cuyes muestra que, aunque no eran protagonistas, sí tuvieron un lugar estratégico en la alimentación de las élites. Este detalle enriquece la comprensión de cómo las sociedades prehispánicas integraban recursos diversos en su organización social y cultural.

Conexiones entre pasado y presente

La importancia del hallazgo no se limita al plano arqueológico. La empresa Antamina, que financia el proyecto, destacó que este tipo de investigaciones cobra especial relevancia porque dialoga con iniciativas actuales de crianza tecnificada de cuyes en Huarmey.

“La conexión entre el pasado arqueológico y los proyectos productivos contemporáneos fortalece la identidad local y revaloriza prácticas ancestrales con potencial comercial y cultural”, indicó la compañía.

De esta manera, el descubrimiento en el Castillo de Huarmey no solo aporta al conocimiento sobre la cultura Wari, sino que también vincula la historia con el presente, generando nuevas oportunidades para la valorización social y económica del cuy en el Perú.