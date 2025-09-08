Perú

Asombroso descubrimiento en el Castillo de Huarmey: Arqueólogos hallan restos de cuyes asociados a la vida cotidiana de la cultura Wari

Investigadores revelan cómo estos animales formaban parte de la dieta y de las prácticas rituales en la élite Wari, aportando nuevas pistas sobre la domesticación temprana del cuy en el Perú

Guardar
(Andina)
(Andina)

Un equipo de arqueólogos del proyecto Castillo de Huarmey, en la región Áncash, confirmó el hallazgo de restos óseos de cuyes asociados a contextos de uso cotidiano y a actividades rituales de la cultura Wari. El descubrimiento, liderado por el investigador Miłosz Giersz, abre una nueva ventana para comprender el valor de este animal en la sociedad precolombina.

“Las investigaciones sugieren que el cuy no solo fue criado como fuente de alimento, sino que también cumplió un rol en ceremonias vinculadas a la cosmovisión andina”, señaló Giersz al detallar el impacto de este hallazgo.

Los restos fueron recuperados durante excavaciones realizadas desde el 2010 en diferentes sectores del complejo funerario del Castillo de Huarmey. Según explicó Giersz, el análisis sistemático ha sido posible gracias a la participación de la zooarqueóloga Weronika Tomczyk, quien publicó los primeros resultados en su investigación doctoral.

“Esta nueva mirada a los restos de cuy fue impulsada en parte por el creciente interés local en el patrimonio cultural alimentario, lo que demuestra cómo la arqueología puede dialogar con procesos contemporáneos de revalorización cultural”, precisó el especialista.

Aunque aún no existen dataciones directas, el contexto sugiere que los huesos corresponden a un periodo entre los siglos IX y X d.C., en plena ocupación Wari del sitio. En total, se identificaron restos de al menos tres individuos adultos, todos con signos de madurez esquelética.

(Andina)
(Andina)

Cuyes en la dieta y la vida cotidiana Wari

El análisis indica que los restos provienen de capas de relleno y basura, alteradas por huaqueo antiguo. Su contexto original habría sido doméstico o de descarte posconsumo.

“La escasez relativa de restos de cuy comparada con la enorme abundancia de camélidos sugiere que el cuy no era carne de consumo masivo en este contexto elitista. Sin embargo, su presencia indica que formaba parte del repertorio alimentario de la élite wari, como fuente complementaria de proteína”, explicó Giersz.

El investigador añadió que, aunque no se cuenta con evidencia clara de un tratamiento ceremonial, los análisis isotópicos en uno de los ejemplares revelaron un alto consumo de maíz y crianza local, lo que confirma prácticas de domesticación controlada en la época.

Además, los resultados complementan estudios previos sobre la dieta wari, centrada en carne de camélidos y productos agrícolas. “En Castillo de Huarmey, los animales marinos están prácticamente ausentes, lo cual es sorprendente considerando la cercanía al mar. Esto refuerza la idea de una dieta culturalmente seleccionada, centrada en recursos terrestres como símbolo de estatus”, agregó el arqueólogo.

El hallazgo de cuyes muestra que, aunque no eran protagonistas, sí tuvieron un lugar estratégico en la alimentación de las élites. Este detalle enriquece la comprensión de cómo las sociedades prehispánicas integraban recursos diversos en su organización social y cultural.

Conexiones entre pasado y presente

La importancia del hallazgo no se limita al plano arqueológico. La empresa Antamina, que financia el proyecto, destacó que este tipo de investigaciones cobra especial relevancia porque dialoga con iniciativas actuales de crianza tecnificada de cuyes en Huarmey.

“La conexión entre el pasado arqueológico y los proyectos productivos contemporáneos fortalece la identidad local y revaloriza prácticas ancestrales con potencial comercial y cultural”, indicó la compañía.

De esta manera, el descubrimiento en el Castillo de Huarmey no solo aporta al conocimiento sobre la cultura Wari, sino que también vincula la historia con el presente, generando nuevas oportunidades para la valorización social y económica del cuy en el Perú.

Temas Relacionados

Castillo de HuarmeyCultura WariCuyperu-noticias

Más Noticias

Cercado de Lima: Jalador de combis baleado mientras desayunaba un caldo de gallina a metros de la Plaza Dos de Mayo

La víctima recibió un disparo en el rostro y logró caminar 40 metros antes de desplomarse sobre el pavimento. Sobrevivió al ataque y permanece en observación médica en el Hospital Ramón Castilla

Cercado de Lima: Jalador de

Este es el superalimento andino que regula el azúcar, combate el envejecimiento y fortalece la salud integral

Esta fruta, conocida como el “oro de los incas”, destaca por su bajo índice glucémico, su alto contenido antioxidante y su aporte nutricional. Su consumo ayuda a regular el azúcar, prevenir el envejecimiento y fortalecer la salud integral

Este es el superalimento andino

Impedimento de salida para Betssy Chávez por un año: Fiscalía pide medida restrictiva contra expremier

Suspendida congresista, acusada por el presunto delito de rebelión, fue excarcelada el pasado 4 de setiembre por orden del Tribunal Constitucional

Impedimento de salida para Betssy

Irregularidades en la muerte de Jaime Chincha: PNP revela certificado sin sustento y negativa de la Fiscalía a autorizar necropsia de ley

El pronunciamiento de la PNP precisa que el médico que firmó el certificado nunca acudió al lugar del deceso ni trató al periodista. Aunque se alertó de la irregularidad y de las consecuencias médico-legales de validar dicho documento, la Fiscalía descartó investigar y rechazó ordenar la necropsia de ley

Irregularidades en la muerte de

Ignacio Buse se asoma al top-100 en el ranking ATP tras consagración en Challenger de Sevilla: la nueva posición del ‘Colorado’ en el circuito

La consecución del título en Andalucía le otorgó 125 puntos al máximo exponente de la raqueta peruano. Su nueva plaza demuestra su constante crecimiento e innegable irrupción a nivel mundial

Ignacio Buse se asoma al
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Impedimento de salida para Betssy

Impedimento de salida para Betssy Chávez por un año: Fiscalía pide medida restrictiva contra expremier

Betssy Chávez queda vetada del Congreso luego de su excarcelación: “Trabajará donde tenga la oportunidad, pero aquí no”

Archivan proceso contra Rafael López Aliaga por presunta infracción a la neutralidad: estos fueron los argumentos del JEE

Juan José Santiváñez anunció peritaje de parte para impugnar informe fiscal que concluyó “alta probabilidad” de su voz en audio

Mujer se desmaya frente a Dina Boluarte al recibir su título de propiedad en Palacio de Gobierno

ENTRETENIMIENTO

Pamela López confiesa que el

Pamela López confiesa que el beso con Piero Arenas fue por venganza a Christian Cueva: “quería sentir otros labios”

Madre de Milenka Nolasco llama “vieja” a Janet Barboza: la conductora responde con duras críticas

Christian Meier y su trayectoria marcada por la reinvención constante: “Me rehúso a conformarme”

Fito Páez en Lima: horario, accesos, restricciones, recomendaciones y más para el concierto

Isabella Ladera habría regresado con Beéle, pese a románticos mensajes de Hugo García

DEPORTES

Ignacio Buse se asoma al

Ignacio Buse se asoma al top-100 en el ranking ATP tras consagración en Challenger de Sevilla: la nueva posición del ‘Colorado’ en el circuito

A qué hora juega Venezuela vs Colombia en Perú: partido en Maturín por la fecha 18 de las Eliminatorias 2026

Beto da Silva acusa a exentrenador de Melgar por maltratarlo: “Fue un momento duro, llegaba estresado todos los días; era insoportable”

A qué hora juega Chile vs Uruguay: partido en Santiago por la fecha 18 de las Eliminatorias 2026

Édgar González: la recurrencia con Paolo Guerrero, por qué Néstor Gorosito debe ser el próximo entrenador de Perú y reflexión sobre Paraguay