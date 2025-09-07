Piero Quispe y Cielo Berríos celebran en fiesta y Magaly Medina les recuerda ampay con Olenka Mejía. TikTok.

El futbolista peruano Piero Quispe vive un nuevo capítulo en su carrera tras aceptar la oferta del Sydney FC, el club más laureado de la A-League australiana. Para celebrar este nuevo paso, el jugador organizó una reunión en una casa en La Molina, donde asistieron familiares y amigos cercanos.

En las imágenes difundidas en redes sociales se observa al mediocampista entonando canciones de chicha de Los Vicos mientras sostiene el micrófono. A su lado, se encontraba su pareja y madre de su hija, Cielo Berríos, además de sus padres, quienes no ocultaban la emoción por el nuevo rumbo profesional del seleccionado nacional.

Quispe, visiblemente relajado, dedicó un tema a su pareja en medio del ambiente festivo, lo que arrancó aplausos de los presentes. La escena contrastó con las polémicas que tiempo atrás habían empañado su imagen pública.

Piero Quispe y Cielo Berríos celebran en fiesta y Magaly Medina les recuerda ampay con Olenka Mejía

Magaly Medina revive el ampay con Olenka Mejía

Sin embargo, el festejo no pasó desapercibido para la prensa de espectáculos. En su programa del viernes 5 de septiembre, Magaly Medina recordó el ampay de marzo pasado en el que Quispe fue vinculado con Olenka Mejía, modelo y figura mediática que en su momento también fue relacionada con Jefferson Farfán.

“¿Se acuerdan que lo ampayamos con Olenka Mejía? Los pillamos entrando al mismo hotel del aeropuerto cuando él tenía que hacer tiempo para su vuelo a México”, expresó la conductora, subrayando que, pese al escándalo, Cielo Berríos continúa al lado del futbolista, como se evidenció en la fiesta privada.

Medina resaltó además la naturalidad con la que Quispe celebraba con su familia, cantando y bailando, mientras evitaba responder cualquier pregunta vinculada a Mejía.

“Parece que digamos, ¿cómo lo llamamos?, ese episodio no le afectó para nada a Cielo Berrío, su esposa", puntualizó.

Magaly Medina les recuerda ampay con Olenka Mejía a Piero Quispe y Cielo Berríosl. ATV.

El polémico encuentro en un hotel del aeropuerto

El recordado ampay de marzo mostró imágenes en las que Quispe y Olenka Mejía coincidieron en un hospedaje cercano al aeropuerto Jorge Chávez. En aquel momento, el jugador se encontraba en Lima tras disputar un partido de la selección peruana contra Venezuela, antes de viajar rumbo a México, donde militaba en los Pumas UNAM.

Las cámaras de ’Magaly TV La Firme’ captaron a la modelo en el restaurante del hotel, aparentemente esperando al futbolista. Minutos después, se le vio acercarse a la recepción, aunque se desconoció la consulta que realizó. Posteriormente, Quispe fue visto subiendo hacia las habitaciones, lo que despertó rumores sobre un presunto encuentro íntimo.

Al ser abordado por los reporteros a la salida, Quispe negó tajantemente conocer a la modelo. “No sé quién es Olenka, hermano. Yo solo estoy acá por una escala antes de viajar a México”, dijo nervioso, intentando restar importancia a las imágenes.

Olenka Mejía niega que haya tenido intimidad con Piero Quispe en hotel. ATV: Magaly Tv La Firme.

Olenka Mejía confirmó la cita

Contrario a lo declarado por el jugador, Olenka Mejía confirmó que sí existió un encuentro con el seleccionado peruano. Según su versión, mantenían una amistad de varios años y habían quedado en verse porque Quispe debía entregarle “unos encargos”.

“Me tenía que traer unas cosas, nada más. Son encargos, todo muy bien. Él hizo como un delivery”, dijo la modelo con ironía. No obstante, llamó la atención que aceptara que la cita estaba pactada en la habitación del hotel, lo que alimentó las especulaciones.

Para sustentar sus declaraciones, Mejía mostró audios de una conversación con el futbolista en los que él le indicaba la hora de su llegada a Lima y el lugar en el que podían encontrarse. En uno de los fragmentos, Quispe incluso menciona que podían verse “en el cuarto”, lo que levantó aún más dudas sobre la naturaleza del encuentro.

Olenka Mejía revela las nuevas amenazas que viene recibiendo. (Foto: Captura de IG)

La postura de Cielo Berríos

Pese a la polémica, Cielo Berríos nunca emitió declaraciones públicas sobre el ampay. Su silencio generó diversas interpretaciones, pero la fiesta en La Molina dejó en claro que la relación con Quispe sigue firme.

Durante la celebración, ambos se mostraron cariñosos, compartiendo risas y coreando canciones, como si el escándalo nunca hubiera existido. Para muchos, la actitud de la joven madre evidencia que decidió dejar atrás los rumores y concentrarse en el bienestar de su familia.

Piero Quispe y Cielo Berríos viven juntos en México. La joven decidió acompañar al deportista y dejar su país. IG

Piero Quispe y su futuro en Australia

Más allá de las controversias mediáticas, la gran noticia es la llegada de Quispe al Sydney FC, donde buscará consolidarse y dar un salto en su carrera internacional. Aunque algunos hinchas consideran que la liga australiana no tiene el mismo nivel competitivo que otras de Latinoamérica o Europa, otros destacan que el club es histórico y le permitirá al futbolista mostrarse en nuevos escenarios.

La fiesta, cargada de música y baile, fue un reflejo del optimismo con el que Quispe y su familia enfrentan esta nueva etapa. No obstante, las palabras de Magaly Medina recuerdan que el pasado reciente del jugador sigue latente y podría volver a perseguirlo en cualquier momento.

Piero Quispe dejó Pumas UNAM para desplazarse a Sydney FC. - Crédito. Difusión