Perú

Piero Quispe y Cielo Berríos celebran en fiesta y Magaly Medina les recuerda ampay con Olenka Mejía

El futbolista festejó fichaje en La Molina con su familia, pero Magaly recordó el escándalo con Olenka Mejía.

Pilar Cuya

Por Pilar Cuya

Guardar
Piero Quispe y Cielo Berríos celebran en fiesta y Magaly Medina les recuerda ampay con Olenka Mejía. TikTok.

El futbolista peruano Piero Quispe vive un nuevo capítulo en su carrera tras aceptar la oferta del Sydney FC, el club más laureado de la A-League australiana. Para celebrar este nuevo paso, el jugador organizó una reunión en una casa en La Molina, donde asistieron familiares y amigos cercanos.

En las imágenes difundidas en redes sociales se observa al mediocampista entonando canciones de chicha de Los Vicos mientras sostiene el micrófono. A su lado, se encontraba su pareja y madre de su hija, Cielo Berríos, además de sus padres, quienes no ocultaban la emoción por el nuevo rumbo profesional del seleccionado nacional.

Quispe, visiblemente relajado, dedicó un tema a su pareja en medio del ambiente festivo, lo que arrancó aplausos de los presentes. La escena contrastó con las polémicas que tiempo atrás habían empañado su imagen pública.

Piero Quispe y Cielo Berríos
Piero Quispe y Cielo Berríos celebran en fiesta y Magaly Medina les recuerda ampay con Olenka Mejía

Magaly Medina revive el ampay con Olenka Mejía

Sin embargo, el festejo no pasó desapercibido para la prensa de espectáculos. En su programa del viernes 5 de septiembre, Magaly Medina recordó el ampay de marzo pasado en el que Quispe fue vinculado con Olenka Mejía, modelo y figura mediática que en su momento también fue relacionada con Jefferson Farfán.

“¿Se acuerdan que lo ampayamos con Olenka Mejía? Los pillamos entrando al mismo hotel del aeropuerto cuando él tenía que hacer tiempo para su vuelo a México”, expresó la conductora, subrayando que, pese al escándalo, Cielo Berríos continúa al lado del futbolista, como se evidenció en la fiesta privada.

Medina resaltó además la naturalidad con la que Quispe celebraba con su familia, cantando y bailando, mientras evitaba responder cualquier pregunta vinculada a Mejía.

“Parece que digamos, ¿cómo lo llamamos?, ese episodio no le afectó para nada a Cielo Berrío, su esposa", puntualizó.
Magaly Medina les recuerda ampay con Olenka Mejía a Piero Quispe y Cielo Berríosl. ATV.

El polémico encuentro en un hotel del aeropuerto

El recordado ampay de marzo mostró imágenes en las que Quispe y Olenka Mejía coincidieron en un hospedaje cercano al aeropuerto Jorge Chávez. En aquel momento, el jugador se encontraba en Lima tras disputar un partido de la selección peruana contra Venezuela, antes de viajar rumbo a México, donde militaba en los Pumas UNAM.

Las cámaras de ’Magaly TV La Firme’ captaron a la modelo en el restaurante del hotel, aparentemente esperando al futbolista. Minutos después, se le vio acercarse a la recepción, aunque se desconoció la consulta que realizó. Posteriormente, Quispe fue visto subiendo hacia las habitaciones, lo que despertó rumores sobre un presunto encuentro íntimo.

Al ser abordado por los reporteros a la salida, Quispe negó tajantemente conocer a la modelo. “No sé quién es Olenka, hermano. Yo solo estoy acá por una escala antes de viajar a México”, dijo nervioso, intentando restar importancia a las imágenes.

Olenka Mejía niega que haya tenido intimidad con Piero Quispe en hotel. ATV: Magaly Tv La Firme.

Olenka Mejía confirmó la cita

Contrario a lo declarado por el jugador, Olenka Mejía confirmó que sí existió un encuentro con el seleccionado peruano. Según su versión, mantenían una amistad de varios años y habían quedado en verse porque Quispe debía entregarle “unos encargos”.

“Me tenía que traer unas cosas, nada más. Son encargos, todo muy bien. Él hizo como un delivery”, dijo la modelo con ironía. No obstante, llamó la atención que aceptara que la cita estaba pactada en la habitación del hotel, lo que alimentó las especulaciones.

Para sustentar sus declaraciones, Mejía mostró audios de una conversación con el futbolista en los que él le indicaba la hora de su llegada a Lima y el lugar en el que podían encontrarse. En uno de los fragmentos, Quispe incluso menciona que podían verse “en el cuarto”, lo que levantó aún más dudas sobre la naturaleza del encuentro.

Olenka Mejía revela las nuevas
Olenka Mejía revela las nuevas amenazas que viene recibiendo. (Foto: Captura de IG)

La postura de Cielo Berríos

Pese a la polémica, Cielo Berríos nunca emitió declaraciones públicas sobre el ampay. Su silencio generó diversas interpretaciones, pero la fiesta en La Molina dejó en claro que la relación con Quispe sigue firme.

Durante la celebración, ambos se mostraron cariñosos, compartiendo risas y coreando canciones, como si el escándalo nunca hubiera existido. Para muchos, la actitud de la joven madre evidencia que decidió dejar atrás los rumores y concentrarse en el bienestar de su familia.

Piero Quispe y Cielo Berríos
Piero Quispe y Cielo Berríos viven juntos en México. La joven decidió acompañar al deportista y dejar su país. IG

Piero Quispe y su futuro en Australia

Más allá de las controversias mediáticas, la gran noticia es la llegada de Quispe al Sydney FC, donde buscará consolidarse y dar un salto en su carrera internacional. Aunque algunos hinchas consideran que la liga australiana no tiene el mismo nivel competitivo que otras de Latinoamérica o Europa, otros destacan que el club es histórico y le permitirá al futbolista mostrarse en nuevos escenarios.

La fiesta, cargada de música y baile, fue un reflejo del optimismo con el que Quispe y su familia enfrentan esta nueva etapa. No obstante, las palabras de Magaly Medina recuerdan que el pasado reciente del jugador sigue latente y podría volver a perseguirlo en cualquier momento.

Piero Quispe dejó Pumas UNAM
Piero Quispe dejó Pumas UNAM para desplazarse a Sydney FC. - Crédito. Difusión

Temas Relacionados

Piero QuispeCielo BerriosMagaly MedinaOlenka Mejíaperu-entretenimiento

Más Noticias

Minsa expulsa a 34 profesionales de salud por adulterar notas en adjudicación de plazas SERUMS 2025-I

El Comité Central fue el encargado de declarar la nulidad de la inscripción y adjudicación de los involucrados. Las plazas que habían sido asignadas quedarán disponibles para otros postulantes, respetando el orden de mérito

Minsa expulsa a 34 profesionales

“Ignacio Buse destrozó a la Armada Española”: prensa europea se rinde al ‘Colorado’ tras eliminar a cuatro locales y campeonar en Sevilla

El peruano ha añadido a sus vitrinas su segundo título Challenger tras doblegar en la final al argentino Genaro Alberto Olivieri. La gesta de ‘Nacho’ no ha pasado desapercibida por la prensa extranjera

“Ignacio Buse destrozó a la

Rafael López Aliaga niega injerencia en la remoción de Silvana Carrión y afirma que le pidió defender al Perú: “Esta señorita se negaba”

La exprocuradora del caso Lava Jato acusó al alcalde de Lima de ejercer presiones y de promover su destitución tras negarse a aceptar un procedimiento de Discovery en EE.UU. vinculado a Rutas de Lima

Rafael López Aliaga niega injerencia

Martín Vizcarra asegura que Juan José Santivañez toma las decisiones en el Ejecutivo: “Es el presidente de la República”

El expresidente, tras recuperar su libertad, afirmó que el actual ministro de Justicia, Juan José Santivañez, estaría por encima del premier e incluso de la presidenta Dina Boluarte

Martín Vizcarra asegura que Juan

Reniec atenderá todos los domingos: ¿Hasta cuándo y en qué sede?

Ciudadanos deben actualizar sus datos antes del cierre del Padrón Electoral de 2026, que se ajustará a las reformas en la identificación nacional

Reniec atenderá todos los domingos:
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Martín Vizcarra asegura que Juan

Martín Vizcarra asegura que Juan José Santivañez toma las decisiones en el Ejecutivo: “Es el presidente de la República”

Atentado contra la prensa: Procuraduría Anticorrupción pide levantar secreto de comunicaciones de periodistas

Si Betssy Chávez quiere salir de Lima, antes tendrá que pedir autorización al PJ

Lima Expresa tendrá la concesión de Línea Amarilla hasta 2055: Así lo ordena arbitraje que perdió la MML

Todo sobre permiso especial que autorizó el viaje de Juan José Santiváñez a la ONU: argumentos, oposición y condiciones

ENTRETENIMIENTO

Giacomo Bocchio lanza crítica al

Giacomo Bocchio lanza crítica al chifa del ‘Cholo Mena’ e influencer iOA le responde: “Yo se los dije”

Hermanos Yaipén revelan detalles de la salida de Christian Domínguez: “Se fue con nuestro mánager, se llevó todo: músicos, técnicos, choferes”

Bus de la orquesta Son Del Duke fue atacado a balazos en San Martín de Porres

Magaly Medina arremete contra Gisela Valcárcel tras su regreso a la Teletón 2025: “Se portó como una diva trasnochada”

Magaly Medina saca cara por Zaca TV y destruye a los haters: “No sean mezquinos”

DEPORTES

“Ignacio Buse destrozó a la

“Ignacio Buse destrozó a la Armada Española”: prensa europea se rinde al ‘Colorado’ tras eliminar a cuatro locales y campeonar en Sevilla

Campeón peruano en España: Ignacio Buse se coronó en el Challenger de Sevilla y alcanza mejor ranking de su carrera

Carlos Alcaraz vs Jannik Sinner: día, hora y canal de la final masculina del US Open 2025

Partidos de hoy, sábado 6 de septiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

“Hagan una fila para pedirle perdón a Paolo Guerrero”: Giancarlo Granda contundente tras eliminación de Perú