Si instalas estas aplicaciones en tu celular, podrías perder tu cuenta de WhatsApp

WhatsApp aclara que estas aplicaciones son versiones modificadas por terceros que infringen sus Condiciones de Servicio. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo

Descargar versiones no oficiales de WhatsApp, como WhatsApp Plus, puede hacer que pierdas tu cuenta en la plataforma.

WhatsApp explica que estas aplicaciones son modificaciones creadas por terceros que violan sus Condiciones del Servicio. La compañía no las admite porque ponen en riesgo tu privacidad y seguridad.

La plataforma añade que si recibiste esta advertencia de Play Protect de Google, es posible que estés usando una aplicación WhatsApp no oficial. Por cuestiones de seguridad, Google podría desactivar y desinstalar estas aplicaciones.

La plataforma señala que, si recibes esta advertencia de Google Play Protect, probablemente estés utilizando una versión no oficial de WhatsApp. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué WhatsApp Plus puede ser peligroso

WhatsApp Plus es una versión no oficial de la popular aplicación de mensajería, desarrollada por terceros y no respaldada por WhatsApp.

Aunque ofrece funciones adicionales que no se encuentran en la aplicación original, como temas personalizados, más opciones de privacidad o envío de archivos más grandes, su uso conlleva riesgos importantes.

El principal peligro es la posibilidad de perder tu cuenta, ya que WhatsApp considera estas aplicaciones como una violación de sus Condiciones del Servicio. La compañía puede suspender temporal o permanentemente cualquier cuenta que detecte utilizando versiones no oficiales.

WhatsApp Plus no asegura la protección de tus datos y, al ser creada por terceros, podría contener malware. (Imagen ilustrativa Infobae)

Además, WhatsApp Plus no garantiza la seguridad ni la privacidad de tus datos. Al ser desarrollada por terceros, la aplicación podría incluir malware, permitir el acceso no autorizado a tus mensajes, contactos o archivos multimedia, o incluso vender tu información a otras empresas.

Otro riesgo es que estas versiones modificadas no reciben actualizaciones oficiales, lo que significa que pueden ser vulnerables a fallos de seguridad y errores que ponen en riesgo tu información.

Qué hacer si quiero volver a tener WhatsApp Plus

Desinstala la aplicación no oficial y, luego, ve a nuestro sitio web para descargar la aplicación WhatsApp o WhatsApp Business, y vuelve a registrar tu número de teléfono.

La plataforma dice: “No podemos garantizar la transferencia del historial de chats debido a que las aplicaciones no oficiales no son compatibles con WhatsApp”.

WhatsApp oficial, desarrollado por Meta, ofrece seguridad, actualizaciones frecuentes y cifrado de extremo a extremo para proteger los mensajes. (WhatsApp)

En qué se diferencia WhatsApp oficial del Plus

WhatsApp oficial es la aplicación desarrollada y respaldada por Meta, que garantiza seguridad, actualizaciones constantes y cifrado de extremo a extremo para proteger los mensajes de los usuarios.

En cambio, WhatsApp Plus es una versión modificada por terceros que no cuenta con el aval de la compañía.

Aunque ofrece funciones adicionales como personalización de la interfaz, envío de archivos más grandes y opciones extra de privacidad, también implica riesgos: puede exponer datos personales, carece de soporte oficial y puede ocasionar la suspensión o eliminación definitiva de la cuenta del usuario.

WhatsApp añadió una función de inteligencia artificial diseñada para optimizar la redacción de los mensajes. (Meta)

Qué nuevas funciones tiene WhatsApp

WhatsApp ha agregado nuevas funciones como:

Asistente de escritura.

WhatsApp integró una función de inteligencia artificial que ayuda a mejorar la redacción de los mensajes. Esta herramienta corrige errores ortográficos y permite ajustar el tono antes de enviarlos.

Con el asistente Ayuda para la Escritura (Writing Help), los usuarios reciben sugerencias en estilos como profesional, divertido o empático, y pueden elegir la opción más adecuada o seguir editando hasta perfeccionar el texto, según informó la plataforma.

Chats de audio.

Los chats de audio en WhatsApp funcionan como un walkie-talkie virtual en los grupos, ya que permiten a los miembros comunicarse en tiempo real con mensajes de voz, sin la formalidad ni la interrupción de una llamada. Para activarlos, basta con deslizar hacia arriba desde la parte inferior del chat grupal.

Los chats de audio en WhatsApp actúan como un walkie-talkie grupal, permitiendo mensajes de voz en tiempo real. (WhatsApp)

‘Me gustas‘ y menciones privadas.

Ahora los usuarios pueden dar ‘Me gusta’ a los estados de sus contactos simplemente tocando el ícono de corazón en la esquina inferior derecha. Además, tienen la opción de hacer menciones de forma completamente privada dentro de estos espacios.

Tu turno.

Da la opción a tus contactos de reaccionar a tu actualización con una foto, video o texto, lo que genera una interacción más cercana y dinámica.