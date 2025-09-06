Perú

Perú y Colombia acuerdan impulsar proyectos de Medio Ambiente, Turismo y Salud hasta el 2027

El compromiso fue firmado durante la XII Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación Técnica y Científica, realizada simultáneamente en Lima y Bogotá

Ricardo Mc Cubbin

Actualmente, la zona limítrofe amazónica
Perú y Colombia han acordado impulsar ocho proyectos orientados al medio ambiente, turismo, ciencia y tecnología, agropecuario, desarrollo social, salud y producción, como parte del nuevo Programa de Cooperación Técnica y Científica 2025-2027.

Este compromiso bilateral, que busca entregar soluciones a necesidades de las poblaciones vulnerables en ambos países, fue firmado durante la XII Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación Técnica y Científica, realizada simultáneamente en Lima y Bogotá.

La formalización del programa fue liderada por la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), representada por la embajadora Noela Pantoja, y por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, cuya delegación estuvo encabezada por el consejero Gabriel Lazala Silva Hernández.

De esta manera, la Oficina Peruana de Cooperación Técnica Internacional (OPCTI) proporcionará asistencia a Colombia en temas de agricultura, turismo, medio ambiente y ciencia y tecnología. Según datos proporcionados por la Comisión, la APCI asumirá la coordinación de planificación y actividades del programa binacional.

Ambas delegaciones subrayaron que el modelo de Cooperación Sur-Sur permite consolidar una interacción técnica efectiva, contribuyendo a fortalecer instituciones y promover un desarrollo inclusivo. Durante la cita también se presentó un informe positivo sobre el Programa Bilateral de Cooperación 2022-2024, que alcanzó un nivel de ejecución del 100%, con 79 actividades realizadas en 10 proyectos destinados al intercambio de conocimientos entre los dos países.

Los salarios mínimos de Colombia
Restablecimiento diplomático y agenda amazónica

La relación bilateral entre Perú y Colombia experimenta ahora un nuevo impulso, tras dos años de distanciamiento. Elmer Schialer anunció ante el Congreso la aprobación recíproca de los representantes diplomáticos y detalló los próximos pasos en el restablecimiento de la relación oficial. “Ambos países hemos cumplido con otorgar oportunamente los respectivos beneplácitos a los embajadores designados”, afirmó durante una intervención ante el Parlamento.

Hasta este anuncio, el vínculo diplomático se había restringido al contacto entre encargados de negocios, lo cual limitó la gestión de asuntos prioritarios como la cooperación social, científica y la seguridad en la región fronteriza amazónica. De acuerdo con la versión recogida por El Comercio, el restablecimiento de la relación diplomática permitirá tratar directamente temas de infraestructura y cooperación fluvial, áreas de especial interés para los habitantes de zonas limítrofes.

La normalización de la agenda bilateral se enmarca en la superación de tensiones pasadas, ocasionadas por declaraciones sobre la soberanía de la Isla Chinería, ubicada en Mariscal Ramón Castilla. El restablecimiento de embajadores abre la puerta a una respuesta institucional conjunta sobre desafíos pendientes.

El partido de oposición instó
Nueva comisión mixta fronteriza

En la nueva etapa de diálogo, Perú y Colombia programaron la Comisión Mixta Permanente para la Inspección de la Frontera Colombo-Peruana (Comperif), que se realizará el 11 y 12 de septiembre, y en la que se examinarán, entre otros, asuntos de cooperación en la navegabilidad del río Amazonas, infraestructura y reducción de brechas sociales. El encuentro es una oportunidad para reactivar una agenda que estuvo pospuesta por la falta de interlocución formal en los últimos años.

Las autoridades peruanas y colombianas afirman que estos acuerdos buscan responder a los desafíos actuales de desarrollo sostenible y convivencia en la región amazónica, marcando el inicio de una nueva etapa de cooperación estratégica a nivel binacional.

