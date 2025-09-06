Perú

Beca 18-2026 del Pronabec comienza inscripciones este 8 de septiembre: conoce los requisitos y los detalles de la postulación

Los postulantes elegidos podrán estudiar en universidades o institutos con una cobertura integral que abarca gastos de admisión, matrícula, pensiones, nivelación académica, obtención de grado o título, alimentación, hospedaje y transporte local

Por Alejandro Aguilar

Guardar

La nueva convocatoria de Beca 18-2026 marca el inicio de una etapa decisiva para jóvenes peruanos con escasos recursos que buscan acceder a la educación superior con el respaldo del Estado. El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) anunció la apertura del proceso de inscripción para el Examen Nacional de Preselección (ENP), el primer gran filtro para determinar quiénes podrán postular y, más adelante, alcanzar el financiamiento integral de sus estudios profesionales.

A partir del lunes 8 de septiembre, los estudiantes interesados pueden completar su registro en la web oficial de la entidad y asegurar su participación en el examen. Los candidatos seleccionados tendrán la posibilidad de formarse en universidades o institutos gracias a una cobertura completa que incluye costos de admisión, matrícula, pensiones de estudio, nivelación académica, grado o título, alimentación, alojamiento y movilidad local. Este esquema ofrece a los beneficiarios la seguridad de continuar su formación sin el peso de los gastos asociados.

El alcance de la ayuda abarca también el financiamiento de idioma inglés, provisión de materiales, uniforme o vestimenta, transporte interprovincial y necesidades adicionales.

Más allá del apoyo económico, el programa contempla un acompañamiento integral, centrado en el bienestar socioemocional y la orientación para la empleabilidad, con el objetivo de facilitar la culminación de los estudios y mejorar las condiciones de acceso al mercado laboral.

A través de modalidades especiales,
A través de modalidades especiales, Beca 18 prioriza a postulantes de zonas del VRAEM, Huallaga, comunidades nativas amazónicas, población afroperuana, Fuerzas Armadas, personas bajo protección estatal, víctimas del conflicto interno, estudiantes bilingües y a hijos de docentes - Créditos: Andina.

Requisitos de postulación

  • Contar con nacionalidad peruana
  • Tener menos de 22 años si se postula por las modalidades Ordinaria, Protección, Huallaga, Vraem o Hijos de Docentes; hasta 30 años para Fuerzas Armadas; sin límite de edad en Repared, CNA, PA, EIB y en el caso de personas con discapacidad
  • Estar cursando el último año o haber completado la secundaria (Educación Básica Regular, Alternativa o Especial) en una institución avalada por el Ministerio de Educación
  • Haber egresado entre 2022 y 2024 para modalidad ordinaria, salvo personas con discapacidad que están exentas de este límite
  • Demostrar buen o alto rendimiento académico en los dos últimos grados de secundaria, según modalidad
  • Comprobar condición de vulnerabilidad o situación especial de acuerdo con cada tipo de postulación
  • Presentar declaraciones juradas y formatos emitidos por el Módulo de Inscripción
La convocatoria incluye diversas modalidades,
La convocatoria incluye diversas modalidades, como pobreza acreditada, zonas rurales, comunidades nativas, víctimas de violencia interna, dominio de lenguas originarias, hijos de docentes y licenciados de las Fuerzas Armadas, ampliando el acceso a múltiples perfiles - Créditos: Andina.

Modalidades de postulación

Estas modalidades incluyen la opción Ordinaria, dirigida a quienes presentan pobreza o pobreza extrema acreditada por el Sisfoh; la modalidad Vraem, para quienes finalizaron secundaria en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro; y Huallaga, para egresados de esa zona.

El programa también contempla la modalidad Protección, para jóvenes bajo tutela estatal durante la adolescencia, y Fuerzas Armadas, dirigida a licenciados del Servicio Militar Voluntario con un ciclo mínimo cumplido.

Las inscripciones a Beca 18-2026
Las inscripciones a Beca 18-2026 comienzan este lunes 8 de septiembre - Créditos: Andina/Pronabec.

Además, Comunidades Nativas Amazónicas (CNA) está destinada a miembros de comunidades registradas ante el Ministerio de Cultura, mientras que Pueblo Afroperuano (PA) atiende a quienes integran organizaciones afroperuanas reconocidas.

La modalidad Repared va dirigida para víctimas o familiares afectados por la violencia interna entre 1980 y 2000. Por su parte, EIB considera postulantes con dominio de lenguas originarias priorizadas en la convocatoria, para estudios en Educación Intercultural Bilingüe, e Hijos de Docentes respalda a descendientes de maestros de la Carrera Pública Magisterial.

Cronograma de postulación

  • Inscripción (del 8/9/2025 al 5/10/2025, hasta las 23:59 horas)
  • Publicación de lista de aptos para rendir el Examen Nacional de Preselección (ENP) (4/11/2025)
  • Aplicación del Examen Nacional de Preselección (ENP) (16/11/2025)
  • Publicación de la lista de preseleccionados (22/12/2025)

Es importante mencionar que los interesados pueden obtener mayor información acerca de esta postulación mediante la página del Pronabec (LINK).

Temas Relacionados

Beca 18Beca 18-2026Pronabecperu-noticias

Más Noticias

Dina Boluarte autoriza viaje de Juan José Santiváñez a Suiza pese a impedimento de salida del país

Gobierno reta abiertamente una resolución judicial. La Corte Suprema dictó en junio la medida contra el hoy ministro de Justicia debido al peligro de fuga

Dina Boluarte autoriza viaje de

El fenómeno del Mundial de Desayunos de Ibai: 800 millones de interacciones y un negocio de alto impacto en redes sociales

La dinámica espontánea de apoyo y promoción genera grandes oportunidades para marcas, posiciona a los creadores digitales como articuladores de comunidad y redefine la interacción social y comercial dentro del entorno virtual

El fenómeno del Mundial de

MEF designa nuevo jefe ONP, luego de promulgar reglamento de pensiones: Entra Gastón Remy Llacsa

La Oficina de Normalización Previsional ha vuelto a cambiar de cabeza al mando. Wilder Antonio Bringas Usquiano dejó el cargo

MEF designa nuevo jefe ONP,

Escolar fue reportada como desaparecida desde hace cuatro días en Comas: Madre denuncia inacción de las autoridades

Betzabet Izquierdo, estudiante de 14 años, fue vista por última vez el 2 de septiembre al dirigirse a clases. Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad no han permitido visualizar con claridad

Escolar fue reportada como desaparecida

Cómo ahorrar en combustible en Lima: estos son los grifos con los precios más bajos de gasolina y diésel

Aquí está la lista de los precios más baratos de los combustibles y también los más caros en la ciudad peruana

Cómo ahorrar en combustible en
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Dina Boluarte autoriza viaje de

Dina Boluarte autoriza viaje de Juan José Santiváñez a Suiza pese a impedimento de salida del país

Rafael López Aliaga señala que aún evalúa su renuncia a la alcaldía de Lima: “Hay que ver qué voy a hacer con mi vida”

Material para tren Lima-Chosica está “viejito, pero todavía sirve”: Carlos Bruce respalda proyecto de Rafael López Aliaga

Rafael López Aliaga planea convertir la Av. Abancay en un boulevard y desviar el tráfico a mega túnel subterráneo

Trujillo: Lanzan un huevo a la cabeza del alcalde Wilmer Sánchez tras su conferencia sobre el ataque con explosivos

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina cuestiona a Pamela

Magaly Medina cuestiona a Pamela López por pensión de 64 mil soles para Cristian Cueva: “Ni que ganara como Messi”

Guillermo Dávila responde a Magaly Medina tras ser llamado ‘patético’: “Todos me decían que tenga cuidado”

Vanessa Pumarica fulmina a Christian Cueva por su distanciamiento con Pamela Franco: “Si quería alejarnos, lo logró”

Local de Tony Rosado en Piura fue atacado a balazos en plena noche: “Fueron más de 6 disparos”

Magaly Medina sobre el rejuvenechip de Christian Cueva: “Eso incentiva la libido, ¿qué va a hacer sin pareja en Ecuador?”

DEPORTES

Resultados de semifinales del Mundial

Resultados de semifinales del Mundial Femenino de Vóley 2025: estos son los finalistas

¿Perú se queda sin DT? Agustín Lozano se arrepintió y tomaría drástica decisión con el futuro de Óscar Ibáñez tras ser goleado por Uruguay

Néstor Gorosito, Rodrigo Ureña y Renzo Garcés duramente sancionados tras Alianza Lima vs Universitario: las fechas de suspensión que recibieron

“Alex Valera, no nos abandones, necesitamos de ti”: el eufórico pedido de Alan Diez al delantero tras eliminación de Perú

La desoladora reacción de Luis Advíncula tras quedar fuera del Mundial 2026 con Perú