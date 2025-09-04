Perú

Vania Bludau y su reacción ante los planes de paternidad de Mario Irivarren: “¿No hay algo más interesante?”

La exchica reality fue consultada sobre su pasado con Mario y no dudó en marcar distancia con un fuerte mensaje.

Pilar Cuya

Por Pilar Cuya

Guardar
Vania Bludau y su reacción ante los planes de paternidad en un futuro de Mario Irivarren. Amor y Fuego.

Vania Bludau no se guardó nada al ser consultada sobre las recientes declaraciones de su expareja Mario Irivarren, quien aseguró que sí tiene planes de formar una familia en un futuro, pero recién después de los 40 años.

Frente a las cámaras de 'Amor y Fuego’, Bludau lanzó un contundente comentario que dejó en claro que no está interesada en opinar sobre la vida personal del exchico reality.

Vania Bludau evita hablar de Mario Irivarren

Tras un viaje por Europa, Vania Bludau fue interceptada por las cámaras de televisión que buscaban su reacción a los planes familiares de Irivarren. La modelo, sin titubeos, dejó claro que no estaba al tanto ni le interesa lo que haga su expareja.

“Llego de un viaje maravilloso por Europa y no he estado ni pendiente, ni cuando estoy en Lima, y menos cuando estoy de viaje”, señaló.

Con esta respuesta, Vania evidenció su intención de marcar distancia respecto a la vida privada de Mario, quien recientemente retomó su relación con la joven modelo Onelia Molina.

En dicha entrevista, Vania Bludau también fue consultada sobre si en algún momento, durante su relación con Mario Irivarren, llegaron a hablar de matrimonio.

La modelo respondió de manera tajante y sin dejar lugar a especulaciones: “No. Antes me molestaba que me preguntaran por Christian (Domínguez), ya pasaron 13 años, algunas veces algunos me preguntan. Y digo: ‘¿Hasta cuándo me van a preguntar ahora por el otro?’”, expresó con evidente incomodidad.

De esta manera, Vania dejó claro que no existieron planes serios de boda con Mario, descartando cualquier tipo de proyección futura con él.

En medio de bromas, Vania
En medio de bromas, Vania Bludau reaccionó con humor y una frase contundente al ser mencionados Karla Tarazona y Christian Domínguez, dejando en claro su postura sobre las reconciliaciones mediáticas (Facebook)

La contundente respuesta sobre los planes de paternidad

El momento más comentado de la entrevista llegó cuando la reportera de 'Amor y Fuego’ le consultó directamente sobre la decisión de Mario de ser padre después de los 40 años. La respuesta de Vania fue breve, pero suficiente para marcar un límite:

“No puedo opinar nada. (¿No hablaba contigo de hijos o de bebés?) ¿No hay algo más interesante para conversar? ¿El tema es él? Qué pobres los temas que tienen. No sé, tampoco me interesa”, sentenció.

Con estas palabras, la influencer dejó claro que no tiene ninguna intención de vincularse nuevamente con las decisiones personales de su exnovio.

Vania Bludau y su reacción
Vania Bludau y su reacción ante los planes de paternidad en un futuro de Mario Irivarren.

Alejandra Baigorria también lo minimiza

Curiosamente, no solo Vania Bludau ha decidido restar importancia a los titulares que involucran a Mario Irivarren. Alejandra Baigorria coincidió en la postura de evitar hablar de él.

La empresaria fue consultada por su encuentro con Mario y Onelia Molina durante la fiesta organizada por Ignacio Baladán y “La Segura”. Frente a las cámaras, Baigorria respondió con frialdad:

“Estaban los dos, pero nada. Nos cruzamos, sí, porque el lugar no era tan grande. (¿Hablaste con Mario?) No, ¿qué voy a hablar con él? (¿Tú lo consideras todavía?) Prefiero no tocar el tema, prefiero reservarme mis comentarios, creo que ya mucha luz”, señaló.

Su declaración refuerza la idea de que las exparejas de Irivarren prefieren mantener distancia y no profundizar en temas relacionados con él.

Alejandra Baigorria destruye a Onelia Molina y asegura tener pruebas de lo que pasó en su matrimonio. Amor y Fuego.

Mario Irivarren y sus planes de futuro

Mientras tanto, Mario Irivarren continúa consolidando su relación con Onelia Molina y enfocándose en sus proyectos personales y profesionales. La declaración sobre su deseo de ser padre después de los 40 marca un punto importante en su vida, pues refleja una visión de estabilidad y madurez que, según él, aún está construyendo.

El exchico reality se mantiene activo en televisión y redes sociales, aunque su vida sentimental sigue siendo motivo de interés para la prensa de espectáculos.

Onelia Molina confiesa que desea
Onelia Molina confiesa que desea ser madre a los 30 años y discrepa con la idea de Mario Irivarren: “Son diferentes maneras de pensar”.

Temas Relacionados

Vania BludauMario Irivarrenperu-entretenimiento

Más Noticias

Minuto a minuto del Mundial de Desayunos de Ibai Llanos: Perú y Chile disputan el Clásico del Pacífico gastronómico en semifinales

En Instagram, el país del sur lidera con el 52% de apoyo, mientras que en TikTok y YouTube Shorts la nación inca toma ventaja de votos y likes

Minuto a minuto del Mundial

Ministro de Defensa anuncia la compra de 24 aviones caza por seguridad y defensa nacional: “Fuerza Aérea disuasiva”

Ministros y autoridades peruanas viajaron a Estados Unidos, Suecia y Francia para evaluar ofertas y características técnicas de los aviones caza antes de la adquisición

Ministro de Defensa anuncia la

Epilepsia: ¿qué hacer si una persona tiene una crisis epiléptica?

Si una persona sufre una crisis epiléptica, lo más importante es mantener la calma y actuar con rapidez

Epilepsia: ¿qué hacer si una

Los diez ejercicios más efectivos para mejorar la movilidad y reducir las molestias en la zona baja de la espalda

Desde el estiramiento del gato hasta movimientos inspirados en pilates, los especialistas sugieren alternativas que ayudan a disminuir la rigidez lumbar y favorecen la flexibilidad de la columna

Los diez ejercicios más efectivos

Joven que sufrió accidente vehicular recibirá injerto de piel gracias al financiamiento del SIS

El procedimiento programado por el servicio de cirugía plástica es considerado fundamental para la recuperación del paciente, ya que permitirá regenerar la piel dañada y mejorar su calidad de vida

Joven que sufrió accidente vehicular
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Razones del TC para ordenar

Razones del TC para ordenar la liberación de Betssy Chávez tras dos años en prisión

“Te meten preso y después corrigen”: Reacciones desde el Congreso ante la excarcelación de Martín Vizcarra

Ordenan inmediata excarcelación de Martín Vizcarra por estos argumentos

Ley de Amnistía: Alexandria Ocasio-Cortez pidió al gobierno de Estados Unidos que no entregue fondos para las FF.AA. y la PNP del Perú

Hermano de Martín Vizcarra celebra libertad del expresidente: “Finalmente, la justicia hizo lo que corresponde”

ENTRETENIMIENTO

Las películas más populares de

Las películas más populares de Netflix Perú que no podrás dejar de ver

La reacción de Melissa Paredes ante las preguntas incómodas sobre Ale Venturo y su hija con Rodrigo Cuba

Pamela López revela el incómodo momento que vivió su hija menor durante una visita con Christian Cueva: “No hizo las cosas bien”

Austin Palao negó haber prohibido la asistencia de Oriana Marzoli y Facundo González a la boda de Alejandra Baigorria

La reacción de Micheille Soifer ante la broma de Ricardo Rondón sobre su romance con Rinaldo Cruzado

DEPORTES

La increíble reacción Jefferson Farfán

La increíble reacción Jefferson Farfán cuando Roberto Guizasola pide “seriedad” para hablar de Reimond Manco en ‘Enfocados’

Felipe Chávez no descansa: redobla prácticas en Bayern Múnich, al lado de Thomas Müller como invitado, mientras esperado llamado de Perú

Óscar Ibáñez hizo sorpresiva revelación sobre su continuidad en la selección peruana: “Ya hablé con Agustín Lozano”

‘Chemo’ Del Solar explotó contra Alexander Succar, invadió el campo en pleno partido y fue expulsado en clásico César Vallejo vs Mannucci

José Carvallo hizo sincera reflexión sobre el caso Piero Quispe en Australia: ¿Si fuera importante para Pumas lo soltaban?