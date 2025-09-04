Vania Bludau y su reacción ante los planes de paternidad de Mario Irivarren: “¿No hay algo más interesante?”

Vania Bludau y su reacción ante los planes de paternidad en un futuro de Mario Irivarren. Amor y Fuego.

Vania Bludau no se guardó nada al ser consultada sobre las recientes declaraciones de su expareja Mario Irivarren, quien aseguró que sí tiene planes de formar una familia en un futuro, pero recién después de los 40 años.

Frente a las cámaras de 'Amor y Fuego’, Bludau lanzó un contundente comentario que dejó en claro que no está interesada en opinar sobre la vida personal del exchico reality.

Vania Bludau evita hablar de Mario Irivarren

Tras un viaje por Europa, Vania Bludau fue interceptada por las cámaras de televisión que buscaban su reacción a los planes familiares de Irivarren. La modelo, sin titubeos, dejó claro que no estaba al tanto ni le interesa lo que haga su expareja.

“Llego de un viaje maravilloso por Europa y no he estado ni pendiente, ni cuando estoy en Lima, y menos cuando estoy de viaje”, señaló.

Con esta respuesta, Vania evidenció su intención de marcar distancia respecto a la vida privada de Mario, quien recientemente retomó su relación con la joven modelo Onelia Molina.

En dicha entrevista, Vania Bludau también fue consultada sobre si en algún momento, durante su relación con Mario Irivarren, llegaron a hablar de matrimonio.

La modelo respondió de manera tajante y sin dejar lugar a especulaciones: “No. Antes me molestaba que me preguntaran por Christian (Domínguez), ya pasaron 13 años, algunas veces algunos me preguntan. Y digo: ‘¿Hasta cuándo me van a preguntar ahora por el otro?’”, expresó con evidente incomodidad.

De esta manera, Vania dejó claro que no existieron planes serios de boda con Mario, descartando cualquier tipo de proyección futura con él.

En medio de bromas, Vania Bludau reaccionó con humor y una frase contundente al ser mencionados Karla Tarazona y Christian Domínguez, dejando en claro su postura sobre las reconciliaciones mediáticas (Facebook)

La contundente respuesta sobre los planes de paternidad

El momento más comentado de la entrevista llegó cuando la reportera de 'Amor y Fuego’ le consultó directamente sobre la decisión de Mario de ser padre después de los 40 años. La respuesta de Vania fue breve, pero suficiente para marcar un límite:

“No puedo opinar nada. (¿No hablaba contigo de hijos o de bebés?) ¿No hay algo más interesante para conversar? ¿El tema es él? Qué pobres los temas que tienen. No sé, tampoco me interesa”, sentenció.

Con estas palabras, la influencer dejó claro que no tiene ninguna intención de vincularse nuevamente con las decisiones personales de su exnovio.

Vania Bludau y su reacción ante los planes de paternidad en un futuro de Mario Irivarren.

Alejandra Baigorria también lo minimiza

Curiosamente, no solo Vania Bludau ha decidido restar importancia a los titulares que involucran a Mario Irivarren. Alejandra Baigorria coincidió en la postura de evitar hablar de él.

La empresaria fue consultada por su encuentro con Mario y Onelia Molina durante la fiesta organizada por Ignacio Baladán y “La Segura”. Frente a las cámaras, Baigorria respondió con frialdad:

“Estaban los dos, pero nada. Nos cruzamos, sí, porque el lugar no era tan grande. (¿Hablaste con Mario?) No, ¿qué voy a hablar con él? (¿Tú lo consideras todavía?) Prefiero no tocar el tema, prefiero reservarme mis comentarios, creo que ya mucha luz”, señaló.

Su declaración refuerza la idea de que las exparejas de Irivarren prefieren mantener distancia y no profundizar en temas relacionados con él.

Alejandra Baigorria destruye a Onelia Molina y asegura tener pruebas de lo que pasó en su matrimonio. Amor y Fuego.

Mario Irivarren y sus planes de futuro

Mientras tanto, Mario Irivarren continúa consolidando su relación con Onelia Molina y enfocándose en sus proyectos personales y profesionales. La declaración sobre su deseo de ser padre después de los 40 marca un punto importante en su vida, pues refleja una visión de estabilidad y madurez que, según él, aún está construyendo.

El exchico reality se mantiene activo en televisión y redes sociales, aunque su vida sentimental sigue siendo motivo de interés para la prensa de espectáculos.

Onelia Molina confiesa que desea ser madre a los 30 años y discrepa con la idea de Mario Irivarren: “Son diferentes maneras de pensar”.