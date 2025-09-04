SBS alerta avance de casas de préstamo fuera de su control, pero otros dos riesgos amenazan hoy el crédito emprendedor

Myriam Córdova - SBS

El sistema microfinanciero peruano enfrenta hoy una amenaza desde tres frentes: la reducción de cartera por la ley de topes de interés, una reciente iniciativa legislativa que buscaba permitir que excongresistas ocupen cargos directivos en las cajas municipales, y la creciente presencia de casas de préstamo que operan al margen de la regulación y orillan al ‘gota a gota’ al segmento emprendedor.

Así lo anticipó Myriam Córdova, Intendenta General de Microfinanzas de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP de Perú (SBS), quien alerta que estas tendencias ponen en riesgo la independencia, la transparencia y el acceso seguro al crédito en los sectores más vulnerables del país.

Cajas municipales en la mira por iniciativa que facilita acceso de excongresistas

Córdova sostiene que las cajas municipales son actualmente instituciones maduras y exitosas, reconocidas en el país por su capacidad para canalizar recursos y facilitar el acceso al crédito a sectores tradicionalmente excluidos del sistema financiero tradicional. Parte de ese logro se explica por la progresiva implementación de un sólido gobierno corporativo, en el que la regulación exige experiencia técnica y estándares morales elevados para la integración de los directorios.

Para la especialista, permitir el ingreso directo de excongresistas, sin evaluación técnica independiente, pondría en riesgo esa institucionalidad y podría traducirse en una toma de decisiones orientada por motivaciones ajenas a los intereses de los usuarios o de la eficiencia financiera.

La gestión de las cajas municipales debe mantenerse independiente de intereses políticos y partidarios para preservar la confianza y eficacia del sistema microfinanciero peruano.

La propuesta también incluía la posibilidad de nombrar a representantes de asociaciones cuya legitimidad y experiencia en el sector no estarían debidamente acreditadas, lo que añade un factor de opacidad y aumenta el riesgo de favorecer a grupos que no necesariamente representan a los actores clave de la economía local.

Tanto la SBS como federaciones y asociaciones de cajas municipales instaron a las autoridades a desechar cualquier iniciativa de este tipo y a reforzar la necesidad de preservar la independencia y la transparencia en el manejo de las instituciones microfinancieras. Ello, debido a que la solidez del sector depende en gran medida de mantener criterios técnicos y meritocráticos en la elección de sus autoridades.

SBS: preocupa avance de casas de préstamo informales en Perú

El otro punto de alerta señalado por Córdova es el avance de las casas de préstamo y establecimientos informales, un fenómeno que se ha intensificado ante las dificultades que enfrenta la población de menores recursos para acceder al sistema financiero regulado.

En Perú, la Constitución permite que cualquier persona otorgue préstamos de manera directa, pero la intermediación —es decir, la captación de fondos del público para otorgar créditos— requiere estar bajo supervisión. Durante años, muchas casas de préstamo y cambio operaron sin registro ni regulación, favoreciendo la proliferación de esquemas informales que frecuentemente carecen de transparencia y pueden derivar en condiciones abusivas hacia los prestatarios.

La iniciativa legislativa en Perú busca modificar los requisitos para integrar los directorios de las cajas municipales, permitiendo la designación de excongresistas y representantes sin experiencia acreditada.

SBS pide reforzar controles contra la intermediación financiera informal

Aunque en 2024 se introdujo una legislación que obliga al registro de estas entidades y habilita cierta supervisión desde la perspectiva de prevención del lavado de activos, la medida está lejos de resolver el problema de fondo. Muchas organizaciones siguen ofrendando servicios fuera del radar regulatorio, promoviendo préstamos con condiciones poco claras y exponiendo a los usuarios —sobre todo a los más vulnerables— a intereses elevados y prácticas coercitivas.

Para la SBS, abordar estos desafíos requiere fortalecer los controles sobre la intermediación y la informalidad financiera, así como educar a los ciudadanos sobre sus derechos y los riesgos asociados a usos no regulados. Córdova considera fundamental que la gestión de las cajas municipales permanezca apartada de intereses políticos y que se evite cualquier tipo de captura de los directorios por cuotas partidarias o convenios parlamentarios.