Perú

La marraqueta es el mejor desayuno del mundo, responde el alcalde de Santiago de Chile a Rafael López Aliaga

Mario Desbordes utilizó sus redes sociales para presentar al popular platillo chileno e invitar a sus compatriotas a participar en el Mundial de desayunos de Ibai Llanos

Carlos Oré Arroyo

Por Carlos Oré Arroyo

La marraqueta es el mejor desayuno del mundo, dice el alcalde de Santiago de Chile como respuesta a Rafael López Aliaga

La competencia por el mejor desayuno del mundo tomó un giro cuando Mario Desbordes, alcalde de Santiago de Chile, respondió públicamente al reto lanzado por su par peruano, Rafael López Aliaga, quien había afirmado que el clásico pan con chicharrón no tiene comparación con ningún otro platillo en el contexto del Mundial de desayunos organizado por el streamer español Ibai Llanos. La interacción de ambos burgomaestres atrajo la atención de usuarios y seguidores de ambos países, situando a la gastronomía como uno de los nuevos focos de rivalidad amistosa entre Lima y Santiago.

“Acabo de ver un desafío que hace mi colega, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, en donde dice que su desayuno es el mejor del mundo”, expresó Desbordes en un video difundido por sus redes sociales, donde presentó la marraqueta con palta como el referente culinario chileno. “Acepto el desafío de mi colega y le pido a nuestros compatriotas y a toda la gente que vive en Chile, que conoce lo que es la marraqueta, que empiecen a votar, que empiecen a apoyar, porque este es lejos el mejor desayuno del mundo y sobre todo si tiene marraqueta y palta”, agregó el edil. Además, animó a la ciudadanía a participar activamente. “Vote, no se le olvide, es importante”, concluyó desde el salón de la Municipalidad de Santiago ante las cámaras.

Locura en Gamarra por el Mundial de los Desayunos y el pan con chicharrón | Exitosa Noticias

La marraqueta, principal candidata chilena en la contienda, es un tipo de pan de corteza dorada y crujiente, derivado del pan francés, muy popular en Chile, Bolivia y algunas regiones de Perú. Suele servirse con palta, aunque existen variantes como marraqueta con jamón y huevo. Este alimento, considerado símbolo de la mesa chilena, es parte central de los desayunos familiares y se caracteriza por su textura aireada y su sabor neutro, que va bien con acompañamientos salados.

El tradicional pan con chicharrón, presentado por López Aliaga, representa a Perú en el certamen digital. Se trata de un pan relleno de lonjas de cerdo crocante, acompañado de camote y salsa criolla. Ambos sándwiches han protagonizado el debate y los mensajes difundidos en redes sociales, amplificando la participación de los internautas en la votación del torneo internacional.

Fuente: Municipalidad Metropolitana de Lima

Controversial competencia

El Mundial de desayunos es una votación digital impulsada por Ibai Llanos, streamer de origen español que ha convocado a usuarios de todo el mundo a votar por su desayuno favorito a través de plataformas como TikTok e Instagram. Cada ronda enfrenta a dos países y el público elige mediante sus votos qué platillo avanza a la siguiente fase. La respuesta masiva posicionó en tendencia a la marraqueta chilena y al pan con chicharrón peruano, generando memes, videos y campañas de convocatoria desde ambos países.

Las reglas del torneo son simples: cada desayuno que resulte ganador en su duelo clasifica directamente a la siguiente ronda. Las votaciones abiertas permiten que cualquier usuario participe por medio de “polls” o encuestas públicas, definidas por la mayor cantidad de votos obtenidos en tiempo real. Ambas candidaturas han recibido el respaldo de autoridades locales, celebridades y la comunidad digital, quienes incentivan la participación a través de mensajes y videos virales.

El mundial de desayunos no tiene sentido, según Ibai: el pan con chicharrón de Perú se enfrenta al bolón verde ecuatoriano

El origen de la marraqueta se remonta al siglo XIX y está ligado a la llegada de panaderos franceses y españoles a Chile y países vecinos. Su nombre se atribuye a los hermanos franceses Mahraquette, aunque diversos historiadores disputan el dato, por lo que el pan ha adquirido carácter identitario en diversas ciudades. Según cifras de la industria chilena del pan, se calcula que el consumo de marraqueta en Santiago supera los 80 kilogramos por persona al año.

