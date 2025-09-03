Abogado de Betssy Chávez sobre sentencia del TC que ordena su liberación inmediata: “Vamos a pensar que es cierto”

Exprimera ministra de Pedro Castillo, Betssy Chávez, será excarcelada por orden del TC

El Tribunal Constitucional ordenó la excarcelación inmediata de Betssy Chávez, exprimera ministra de Pedro Castillo, quien permanecía recluida por el fallido golpe de Estado del 8 de diciembre de 2022. Según señaló su abogado, Raúl Noblecilla, la decisión los tomó por sorpresa, pues se enteraron a través de los medios de comunicación.

“A nosotros recién también nos han notificado. Estamos haciendo una minuciosa lectura, pero vamos a pensar que es cierto, como también ya lo vienen propagando otros medios. Esto para nosotros es una satisfacción. Por supuesto que sí. Nosotros nos tenemos que poner muy alegres por Betssy Chávez, por la familia”, declaró en entrevista con RPP.

Noblecilla afirmó que la decisión del TC constituye un primer paso hacia la recuperación de la democracia frente a un régimen que, según ha denunciado en otras ocasiones, la “tiene secuestrada”.

Betssy Chávez bajo riesgo crítico

Asimismo, sostuvo que el fallo ratificó que la permanencia de Betssy Chávez en el penal Anexo de Mujeres de Chorrillos era ilegal, pues no existía un mandato judicial que lo respaldara.

“Es un paso adelante para recuperar la democracia, porque es claro que Betssy Chávez, y además, ya no lo dice el abogado Noblecilla, sino lo dice el Tribunal Constitucional, estaba siendo detenida sin un mandato judicial”, agregó.

El letrado se mostró esperanzado en que, tras esta decisión, Betssy Chávez ponga fin a la huelga de hambre seca que mantiene desde hace siete días como medida de protesta y que ya ha afectado su salud.

Estado de salud de Bettsy Chávez

En ese sentido, Noblecilla brindó una actualización del estado en que se encuentra Chávez Chino, quien fue llevada de emergencia al Hospital María Auxiliadora debido a complicaciones severas.

“Bueno, el día de ayer hemos sido todos testigos de que fue ingresada por emergencia en horas de la mañana al María Auxiliadora, con un cuadro de deshidratación severo y también con una situación cardíaca que la estaba poniendo en grave riesgo”, señaló.

Ministerio Público dio cuenta del estado médico de la expremier. | Justicia TV

El letrado precisó que la intervención médica fue clave para estabilizarla de manera temporal, pero pese a la atención que recibió ella aún no levantó su protesta.

“Ella fue hidratada en el hospital porque ella estaba inconsciente mucho tiempo que se mantuvo en emergencia. Esto, de hecho, ayudó un poco a su recuperación momentánea”, agregó.

¿Qué dice el fallo del Tribunal Constitucional?

El argumento central del fallo es que Betssy Chávez permaneció detenida ocho días de forma arbitraria, pues ya había vencido el plazo de prisión preventiva en su contra.

Si bien los magistrados reconocieron que posteriormente el Poder Judicial amplió esta medida restrictiva, eso no “justifica o valida la detención arbitraria que padeció la agraviada durante los 8 días que estuvo detenida sin mandato judicial vigente”.

La sentencia también dispone que el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria emita de inmediato la orden de excarcelación de Chávez Chino, pudiendo además establecer una comparecencia con restricciones para garantizar su participación en el proceso que enfrenta por el delito de rebelión.

Cabe señalar que la expremier intentó asilarse en la embajada de México el día del fallido golpe de Estado.