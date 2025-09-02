Perú

Fiscal de la Nación denuncia a Juan José Santiváñez por presunta negociación incompatible

Medida interpuesta por la fiscal Delia Espinoza ante el Congreso de la República tiene que ver con hechos durante su paso como titular del Ministerio del Interior

Camila Calderón

Por Camila Calderón

Guardar
Delia Espinoza presentó una nueva denuncia contra el ahora ministro de Justicia. | Canal N

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, presentó ante el Congreso de la República una denuncia constitucional contra el actual ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, por hechos vinculados a su anterior gestión al frente del Ministerio del Interior en Perú. La medida lo acusa de ser presunto autor de negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo, en agravio del Estado.

El documento, remitido al presidente del Congreso, José Jerí Oré, está respaldado por el artículo 399 del Código Penal peruano, el artículo 1 de la Ley 27399 y disposiciones del reglamento parlamentario. Tiene como eje central las contrataciones de servicios de publicidad en redes sociales por parte del Ministerio del Interior cuando Santiváñez dirigía ese portafolio.

De acuerdo a la hipótesis fiscal, el exministro mantuvo un vínculo funcional con el exmiembro de la Policía, Luis Pineda Rodríguez, a quien se le habría encargado la difusión de campañas para mejorar la reputación de Santiváñez en plataformas digitales tras la censura de su gestión.

Ministro fue denunciado por acciones
Ministro fue denunciado por acciones como titular del Minter. | Minjus

Como se recuerda, Cuarto Poder develó una serie de conversaciones filtradas de grupos de WhatsApp enla que se evidenciaba la existencia de una estructura coordinada para fortalecer la imagen del entonces ministro. De acuerdo con lo investigado, las portátiles digitales habrían actuado de manera activa en encuestas y publicaciones.

El 20 de octubre de 2024, cuando surgió un sondeo en redes sociales sobre la continuidad de Santiváñez en el ministerio, Pineda motivó a los participantes del chat a pronunciarse a su favor. El resultado de ese ejercicio mostró un 67% de apoyo a la permanencia del funcionario. Situaciones similares se repitieron en otras fechas, incluyendo intervenciones de la secretaria del general Óscar Arriola, Francesca Velapatiño, quien también alentó a expresar respaldo ante nuevas consultas digitales.

La estrategia no se limitó a la acción en redes. En octubre de 2024, Pineda fundó junto a Clara Rosasco la Corporación Águila Seis Policial (Corpasol), que en breve tiempo accedió a proporcionar capacitaciones a la Policía Nacional del Perú a través del Fondo Bienestar del Ministerio de Economía y Finanzas. Esta actividad fue financiada con descuentos en las remuneraciones del personal policial y dio pie a cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés, como advirtió la abogada Cecilia Ruíz, especialista en contrataciones del Estado.

(Vídeo: Cuarto Poder)

La presencia de Corpasol en las redes sociales también se orientó a respaldar de manera explícita la gestión de Santiváñez. Mensajes y videos publicados en TikTok celebraban el desempeño del ministro en actividades oficiales, potenciando su imagen institucional. Ante la difusión de las conversaciones, tanto Pineda como Rosasco justificaron su actuar aduciendo motivos informativos y negaron la existencia de coacciones. No obstante, el surgimiento de la asociación y la inmediatez de sus contratos generaron dudas sobre la idoneidad y transparencia de los procedimientos seguidos.

No es el único cuestionamiento como Mininter

Durante su paso por el Ministerio del Interior, Santiváñez también enfrentó otras investigaciones fiscales, entre ellas el caso conocido como ‘capitán culebra’, con acusaciones de abuso de autoridad. Las acciones de Espinoza, al frente del Ministerio Público, suman una nueva etapa judicial para el ahora titular de Justicia y Derechos Humanos, quien deberá responder ante las instancias correspondientes.

Temas Relacionados

Juan José SantiváñezFiscalíaDelia Espinozaperu-politicaCongreso de la RepúblicaMininter

Últimas Noticias

Furrey regresó a ‘Habla Good’ tras su fuerte accidente y emociona a fans con su testimonio

El streamer Antonio Crespo volvió al programa después de más de dos meses internado y relató cómo superó el difícil proceso de recuperación.

Furrey regresó a ‘Habla Good’

Asesinan a balazos a diplomático de la Embajada de Indonesia en Perú en frontis de su departamento de Lince

Miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) se encuentra en la zona investigando el crimen. Sospechan de un ajuste de cuentas

Asesinan a balazos a diplomático

Pamela López presenta nuevo abogado después que Rosario Sasieta dejara su defensa ad honorem

Tras avances clave en el proceso familiar, la esposa de Christian Cueva agradeció el apoyo de la excongresista y anunció a su nuevo defensor, experto en litigios de familia y derecho civil

Pamela López presenta nuevo abogado

Christian Cueva regresó a Lima y vivió un emotivo reencuentro con sus hijos tras acuerdo con Pamela López

El jugador del Emelec solicitó permiso a su club para estar junto a sus hijos en Lima, aprovechando el reciente pacto de visitas logrado con Pamela López

Christian Cueva regresó a Lima

Abogado de Pamela López se pronuncia y hace aclaración sobre Christian Cueva: “No existía restricción para visitar a sus hijos”

Gino Zamora destacó que su clienta mantiene disposición positiva para que el futbolista ejerza su régimen de visitas y resaltó que el objetivo principal es asegurar la estabilidad emocional de los hijos durante la transición legal

Abogado de Pamela López se
ÚLTIMAS NOTICIAS
Tras la denuncia del Gobierno,

Tras la denuncia del Gobierno, la embajada de Rusia en Argentina negó estar vinculada a la filtración de audios

El chef Gordon Ramsay se sometió a una cirugía por un cáncer de piel: “No olviden su protector solar”

Wado de Pedro y Federico Otermín se reunieron con empresarios en Lomas de Zamora por el Día de la Industria

Brutal pelea entre patovicas y un grupo de jóvenes en un boliche de Bahía Blanca: el agresor quedó en libertad

Electro Fans: cómo comprar en cuotas y con descuentos de hasta 70% en tecnología y electrodomésticos

INFOBAE AMÉRICA
Drones explosivos en Haití: la

Drones explosivos en Haití: la policía intensificó su ofensiva contra pandillas y dejó más de 300 muertos

François Ozon reinventa “El extranjero” y lleva la novela de Albert Camus al cine con una mirada actual

El empleo adecuado en Ecuador creció 3,4% en el primer semestre de 2025

Francia emitió órdenes de arresto contra el ex dictador sirio Bashar al Asad y su cúpula militar por crímenes de guerra

Estados Unidos no avanza con nuevas sanciones a China mientras evalúa más medidas contra Rusia

TELESHOW
Evelyn Botto y Fede Bal

Evelyn Botto y Fede Bal negaron los rumores de romance

Pampita contó el día que un famoso actor le dijo que no: “Lo sigo admirando igual”

La primera salida pública de Roberto Pettinato y su novia Jimena: “Estoy enamorado”

Belu Lucius contó el inesperado episodio de salud que protagonizó su mamá en pleno vuelo: “Hay que saber actuar”

Mauro Icardi mostró por primera vez la lujosa mansión que comparte con la China Suárez en Turquía: “Dulce hogar”