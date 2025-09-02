Escolar sufre violación sexual por falso colectivero en Cañete y Fiscalía libera al presunto agresor

Escolar fue víctima de abuso sexual por falso colectivero en Cañete | Video: ARV Noticias

Un nuevo caso de abuso sexual generó conmoción en el sur de Lima. En el distrito de Pacarán, Cañete, una estudiante de 15 años fue víctima de un brutal ataque, hecho que ha despertado la indignación de la comunidad y ha puesto en evidencia la lentitud del sistema judicial frente a delitos de esta gravedad.

La Policía Nacional (PNP) informó que logró capturar a dos presuntos responsables del ataque, quienes fueron puestos a disposición de la Depincri Cañete. No obstante, el caso dio un giro inesperado: la Fiscalía dejó en libertad a uno de los detenidos, alegando que no se contaban con los indicios suficientes para solicitar prisión preventiva. Esta decisión generó la protesta de vecinos y familiares, quienes temen que el crimen quede impune.

Detalles de la denuncia y protestas

Según la denuncia, los hechos ocurrieron el viernes 22 de agosto, cuando la menor salió de su casa en el CP Pueblo Nuevo de Conta con dirección a San Vicente. En el trayecto, se subió a un vehículo con placa B2J-186, registrado a nombre de Cristhian Sotelo Zambrano, quien es señalado como el presunto agresor. La escolar fue encontrada maniatada y con signos de abuso sexual en un campo de cultivo del CP Herbay Alto.

La noticia provocó que decenas de vecinos se movilizaran hasta la comisaría de San Vicente la noche del sábado 23 de agosto. Entre arengas y carteles, exigieron justicia para la víctima y repudiaron la posibilidad de que el acusado recupere su libertad. Incluso algunos manifestantes lanzaron piedras contra el vehículo implicado en el delito.

La comunidad educativa de la IE 20188, donde estudia la víctima, se sumó a las protestas. Padres de familia, docentes y directivos acudieron a la dependencia policial para exigir celeridad en las investigaciones. El último domingo 31 de agosto y lunes 1 de septiembre se llevaron a cabo otras marchas en Cerro Azul y otros distritos de Cañete, donde los pobladores han pedido que los responsables reciban cadena perpetua.

Justicia en la mira

El Ministerio Público de Cañete emitió un comunicado en el que precisó que la Policía no le informó de manera oficial sobre la detención inicial del sospechoso, por lo que se ha dispuesto abrir una investigación interna.

Por su parte, el principal acusado, Cristhian Sotelo, quien fue dejado en libertad, se pronunció a través de sus redes sociales proclamando su inocencia. Afirmó que ya presentó pruebas que, según él, demostrarían que no fue responsable de la agresión y agregó que se encuentra a la espera de los resultados de los exámenes de ADN.

Mientras tanto, organizaciones de defensa de la mujer criticaron al sistema de justicia, cuyas entidades son acusadas de no haber actuado con la urgencia que el caso requiere.

Los familiares de la víctima insisten en que este crimen no debe quedar impune y exigen que la Fiscalía y la Corte de Cañete actúen con firmeza. “No queremos que pase lo mismo que en otros casos donde los agresores terminaron libres”, señalaron en medio de las protestas.

La adolescente permanece bajo atención médica y psicológica, mientras que la comunidad exige que se aplique todo el peso de la ley contra el responsable de este brutal ataque.

Canales de ayuda para víctimas de violencia

Si eres víctima de violencia o conoces a alguien que lo sea, puedes comunicarte con la Línea 100, un servicio gratuito que ofrece orientación y consejería emocional en español, quechua y aimara. Está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

También puedes acudir a los Centros de Emergencia Mujer (CEM), donde se brinda atención integral legal, psicológica y social a las víctimas. Estos centros operan en todo el país y algunos de ellos funcionan dentro de comisarías, con atención permanente.

Para más información, puedes llamar al (01) 419 7260 o ingresar a la página oficial del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).