Barbería recién inaugurada en VMT sufre violento asalto: delincuentes armados roban más de S/10 mil en equipos y pertenencias

Asalto a barbería con solo 4 meses de haber inaugurado

El administrador resaltó que los primeros meses de un negocio son cruciales para recuperar la inversión inicial, pagar a los empleados y mantener el suministro del local. “Es bastante difícil. El inicio de un negocio es complicado y necesitamos al menos seis meses de sobrevivencia para poder ver algún resultado. Nos toca pasar esta penosa situación, preocupados también por la seguridad de nuestros clientes y la mala experiencia que pudieron vivir”, explicó a Panamericana Telebisión.

Barberos exigen mayor seguridad en la zona

El responsable del establecimiento señaló que la seguridad en Villa María del Triunfo es insuficiente y que la presencia policial en la zona es mínima. “La seguridad de verdad es bastante penosa y se entiende porque somos mucha población para pocos policías. Por cada zona hay muy pocos agentes asignados por comisaría, por tanto, no se abastecen. Necesitamos mayor disposición para que la policía nos resguarde”, declaró..

Al mismo tiempo, la comunidad de barberos y vecinos del distrito ha pedido acciones concretas de las autoridades para prevenir futuros delitos. El asalto a Cautivo Essence Barbershop evidencia la vulnerabilidad de los comercios pequeños frente a la delincuencia y ha generado una sensación de inseguridad que afecta tanto a trabajadores como a quienes visitan la zona para servicios cotidianos.

También destacó la importancia de aumentar la presencia policial y de implementar estrategias de seguridad comunitaria. “Nadie está libre de nada en la actualidad. Este hecho deja en evidencia que se requieren más recursos y coordinación para proteger tanto a la ciudadanía como a los negocios”, aseguró.

Como respuesta al incidente, el negocio implementó medidas de seguridad adicionales para proteger a su personal y clientes. Se instalaron sistemas biométricos en la puerta y se reforzaron los protocolos internos de vigilancia. “Estamos trabajando en solidificar más el tema de seguridad y brindar a nuestros clientes lo que se merecen”, sostuvo el administrador.

Barbería reabre tras recibir apoyo de colegas y proveedores

Tras el asalto, la barbería logró reabrir gracias a la solidaridad de empresas y proveedores aliados, quienes donaron herramientas y equipos para continuar con las operaciones. “Gracias a la solidaridad de algunas empresas con las cuales hemos trabajado, recibimos apoyo con máquinas y materiales al día siguiente. Esto nos permitió reactivarnos inmediatamente”, indicó el administrador, que prefirió mantener su identidad en reserva.

El ataque, además de un daño económico, representó un riesgo directo para la vida de trabajadores y clientes. “Esto ya es un atentado en contra de la vida y la salud de todos los presentes. Esperamos que la policía haga su trabajo como debe ser. Ya se les ha entregado todas las pruebas recabadas de las cámaras de seguridad”, afirmó.

A pesar del golpe, Cautivo Essence Barbershop continúa funcionando, fortaleciendo su seguridad y recuperando la confianza de sus clientes. La experiencia muestra la importancia del apoyo comunitario y la necesidad urgente de reforzar la vigilancia en Villa María del Triunfo, donde pequeños negocios y ciudadanos siguen expuestos a la delincuencia.