MINEM: Francisco Mendoza es el nuevo Viceministro de Electricidad tras apagón masivo del sur y tensiones por generación a gas

Francisco Martín Mendoza Saldarriaga asume como nuevo Viceministro de Electricidad del MINEM en Perú.

El ingeniero Francisco Martín Mendoza Saldarriaga ha sido designado como Viceministro de Electricidad, cargo esencial del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), mediante la Resolución Suprema Nº 011-2025-EM, publicada este lunes 1 de septiembre en Lima.

El nombramiento llega tras un periodo de vacancia, luego de la renuncia presentada en mayo por Waldir Eloy Ayasta Mechán, quien dejó el puesto apenas un mes después de su designación. Durante la ausencia de un titular, Iris Cárdenas Pino, viceministra de Hidrocarburos, asumió interinamente la conducción del despacho de Electricidad.

El relevo ocurre mientras el sector eléctrico enfrenta un entorno desafiante, caracterizado por el crecimiento de la demanda y por la transformación de la matriz energética nacional. Datos del MINEM indican que al cierre de 2024, la generación de energía eléctrica alcanzó los 60.029 gigavatios hora (GWh), cifra superior en 3% respecto al año anterior.

Las fuentes hidráulica y térmica, principalmente gas natural, diésel, carbón, biomasa y derivados, concentran el 91% de la producción del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN). El 9% restante proviene de energías no convencionales, como la eólica y la solar.Perú cuenta actualmente con 10 centrales eólicas en operación y una potencia instalada de 1.015 megavatios (MW) provenientes de esta fuente.

A nivel de planeamiento, hay 25.000 MW en nuevos proyectos de generación eléctrica, la mayoría enfocados en recursos renovables no convencionales. Estudios oficiales resaltan que Perú posee un potencial eólico de 20 gigavatios, pero solo se aprovecha cerca del 5%, lo que sugiere margen para la expansión.

¿Apagón masivo al sur aceleró designación de Viceministro?

El cambio también se produce días después de que sucesivos cortes masivos de electricidad impactaran a cientos de miles de usuarios en regiones del sur peruano. El pasado martes, interrupciones intempestivas del suministro eléctrico afectaron a diversas provincias y distritos de Arequipa, Moquegua, Tacna, Puno y Apurímac.

Usuarios y empresas distribuidoras reportaron daños directos a la vida cotidiana y, en particular, a las actividades productivas estratégicas de la zona. Las causas específicas están bajo investigación del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin). Este episodio trajo a la memoria recientes apagones a gran escala reportados en España y Chile, e incrementó la presión sobre las autoridades responsables del sector.

Crisis de reservas de gas impulsa cambios en el sector eléctrico peruano

Distintos sectores han planteado inquietudes por la sostenibilidad del gas natural proveniente de Camisea, cuya proyección de reserva actual permite estimar un horizonte de solo 12 años para el suministro a escala nacional. Más del 40% de la matriz de generación eléctrica está en riesgo si no se concretan nuevas exploraciones o diversificaciones energéticas. Por su parte, la generación hidroeléctrica mantiene un aporte cercano al 50% de la energía nacional, pero enfrenta fluctuaciones estacionales y variabilidad climática.

En este escenario, el Gobierno peruano ha comenzado a acelerar los procesos de exploración, fomento de proyectos de transmisión y promoción de inversiones en energías renovables. Las autoridades buscan fortalecer la seguridad energética y preparar el sistema para un escenario de alta penetración de fuentes limpias.

Francisco Martín Mendoza Saldarriaga asume la viceministría en un contexto donde se requiere liderazgo técnico y capacidad de gestión. Es ingeniero mecánico electricista graduado en la Universidad Nacional Pedro Ruíz Gallo y tiene un máster en dirección y gestión empresarial por la Universidad de Piura. Su formación se complementa con diplomados en sistemas eléctricos de potencia, automatización industrial, gerencia de proyectos y tecnología E-Business.

En el ámbito profesional, Mendoza Saldarriaga ha dirigido firmas como Mendoza Consultores SRL y LUMENING S.A.C, prestado servicios como consultor independiente y liderado proyectos para el sector público y privado, incluido el Gobierno Regional de Tumbes. Participó como miembro consultivo en el Colegio de Ingenieros del Perú y formó parte de empresas emblemáticas como Electroperú. Su experiencia incluye la provisión de servicios y soluciones a instituciones estatales.