Dina Boluarte asegura que dejará el poder en 2026 “por la puerta grande” y rechaza críticas al presupuesto público para el 2026

La presidenta Dina Boluarte afirmó durante la ceremonia de inicio del proyecto “Esquema integral de Carabayllo” que concluirá su mandato en 2026 y que lo hará “por la puerta grande”, sin bajar la cabeza y dejando un país con cifras económicas estables. “Nos retiraremos el 28 de julio del 2026 por la puerta grande, por aquella que entramos cuando se dio el golpe de Estado aquel 7 de diciembre del 2022. Nada nos agacha la cabeza, todo lo contrario, nos impulsa con el corazón en esa bandera blanquirroja”, subrayó frente a las autoridades y vecinos reunidos en el distrito.

Durante su intervención, Boluarte anunció la reciente aprobación en el Consejo de Ministros del proyecto de ley del presupuesto público para el año fiscal 2026, centrado —afirmó— en consolidar el crecimiento del país y en cerrar brechas sociales. “Hemos aprobado en el Consejo de Ministros el proyecto de ley del presupuesto público del año fiscal 2026. Es un presupuesto que mira el desarrollo del Perú con responsabilidad, con serenidad, cuidando siempre la consolidación de nuestra economía”, expresó la mandataria.

Dina Boluarte garantizó la continuidad de proyectos de infraestructura y defendió la estabilidad económica en el presupuesto 2026, rechazando críticas sobre una posible crisis fiscal

La presidenta defendió la gestión económica de su gobierno y respondió a quienes advierten que el presupuesto pondría en riesgo la estabilidad nacional. “¿Ustedes creen y les pregunto que esta presidenta, que ha recibido un país en quiebra, que ha recibido un país que se iba al abismo y lo está dejando en la posición económica consolidada, acortando la brecha de la pobreza, se va a atrever a presentar ante el Congreso un proyecto de presupuesto público para el 2026 que nos lleve la derrota? Yo le pregunto a ustedes. ¿Ustedes creen que así va a ser?”, consultó de manera directa al auditorio.

Boluarte remarcó que la administración nacional está comprometida con realizar un manejo financiero prudente, y dejó en claro que “sería tremenda irresponsabilidad y sería dispararme a los pies luego de tanto crecimiento que hemos logrado a punta de esfuerzo, a punta de sacrificio, a punta de no dormir durante las veinticuatro horas, porque estamos pendientes de cada una de las obras, de los proyectos, de las necesidades del pueblo a nivel nacional”.

Dina Boluarte asegura que se irá por la puerta grande al término de su gobierno en 2026

Entre los resultados destacados, sostuvo que Perú muestra una de las economías más sólidas de Sudamérica, con crecimiento, moneda fortalecida y baja inflación. “El Perú es el país que en la región, en América del Sur, es el que mejor ha crecido, es el que mejor tiene su moneda fortalecida, es el que tiene la más baja inflación. Estamos dando ejemplo en esa estabilidad social, en esa estabilidad política, en ese respeto a nuestra Constitución. Perú está poniendo la marca de ser un país que quiere su desarrollo”, agregó.

Rechaza críticas a su presupuesto 2026

En ese sentido, Boluarte rechazó los cuestionamientos de sectores que advierten una posible crisis presupuestal para el próximo año y calificó de “negacionistas” a quienes sostienen esa postura. “Yo me río cuando hacen ese tipo de diálogos de aquellas personas negacionistas. No es como otros dicen que estamos dejando un proyecto, un presupuesto donde vamos a mandar a la bancarrota del Perú”, enfatizó.

El presupuesto público 2026 prioriza, según lo anunciado, la consolidación de obras de infraestructura a nivel nacional, como colegios modernos, hospitales, puentes y carreteras, así como el cierre de brechas sociales y la lucha contra la inseguridad. Boluarte enfatizó: “Con este presupuesto apuntamos a consolidar la ejecución de obras en infraestructura, con más colegios modernos, más hospitales que atiendan a nuestros pacientes, más puentes y carreteras que unen pueblos y dinamizan la venta de los productos y, por ende, movilizan la economía. Un presupuesto que prioriza el cierre de brechas y fortalece la lucha por la seguridad ciudadana, lucha en la que trabajamos día a día de la mano de nuestra Policía Nacional”.

La presidenta Boluarte reitera que dejará el poder en julio de 2026 sin bajar la cabeza

La presidenta remarcó que su gobierno no discrimina por razones políticas y que las decisiones buscan mejorar la calidad de vida en todos los departamentos sin considerar el color político de autoridades locales. “Nosotros no miramos qué color político tienen los alcaldes, los gobernadores, los dirigentes sociales. Miramos las necesidades del Perú profundo y atendemos en esa mirada porque nos interesa la calidad de vida y el derecho que les asiste a toda nuestra población. Sin cálculo político, sin mezquindad política y lo que más importante, la marca que vamos a dejar y ojalá de aquí en adelante esa marca se imponga en todas las gestiones”.

Finalmente, sostuvo que su gobierno tiene el compromiso de luchar contra la corrupción en la administración de los recursos públicos. “Trabajamos sin corrupción, no le robamos un solo sol al pueblo peruano”, indicó. La mandataria afirmó que esa será la marca de su gestión al concluir en 2026: un gobierno que entrega el país en orden, con cuentas claras y con las obras públicas avanzadas o concluidas.