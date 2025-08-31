Perú

Ministra de la Mujer anuncia apoyo económico para niñas y niños huérfanos en Santa Rosa de Loreto

Durante el 51° aniversario del distrito fronterizo, el MIMP anunció asistencia económica para menores en situación de orfandad y la implementación del Pacto Modo Niñez

Durante la ceremonia, la titular del MIMP también informó que se suscribirá el Pacto Modo Niñez. (Foto: MIMP)

La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), Ana Peña Cardoza, participó en las actividades oficiales por el 51° aniversario de Santa Rosa de Loreto, junto al presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, y otros ministros de Estado. En la ceremonia, la titular del MIMP anunció la entrega de asistencia económica a favor de 19 niñas y niños de la localidad que perdieron a uno o ambos padres.

La ministra precisó que la ayuda consiste en una subvención bimensual de 400 soles, que se otorgará hasta que los beneficiarios cumplan la mayoría de edad. “Este apoyo permitirá acompañar a nuestras niñas y niños en su desarrollo, asegurando que puedan crecer en mejores condiciones”, indicó Peña Cardoza.

Esta medida forma parte del programa Asistencia Económica por Orfandad, impulsado desde el 2021 por el sector, y que actualmente alcanza a miles de menores a nivel nacional. Con el anuncio, el Gobierno busca garantizar que la niñez en condición de vulnerabilidad en la zona de frontera acceda a derechos básicos y oportunidades de desarrollo.

Pacto Modo Niñez en Santa Rosa de Loreto

Santa Rosa de Loreto. (Foto: MIMP)

Durante la ceremonia, la titular del MIMP también informó que se suscribirá el Pacto Modo Niñez, un compromiso intersectorial que busca que todas las nuevas infraestructuras en la localidad incorporen criterios de accesibilidad y atención a niñas, niños, adolescentes y personas adultas mayores.

De acuerdo con el sector, este pacto implica que proyectos de inversión pública y obras locales —como centros de salud, instituciones educativas, espacios recreativos o mercados— deberán considerar estándares para garantizar seguridad, accesibilidad y condiciones adecuadas para los grupos poblacionales más vulnerables.

Con esta iniciativa, el Gobierno espera generar un modelo de planificación urbana y social que priorice a la niñez y la inclusión, fortaleciendo la cohesión en la zona de frontera.

Donación de prendas para la población

En el marco de la ceremonia por el aniversario, la ministra Ana Peña también agradeció la solidaridad de los empresarios del emporio comercial de Gamarra, quienes enviaron mil prendas de vestir como donación a las familias de Santa Rosa de Loreto.

Durante la ceremonia, la titular del MIMP también informó que se suscribirá el Pacto Modo Niñez. (Foto: MIMP)

La ayuda se distribuirá entre la población local, priorizando a los niños, adolescentes y personas adultas mayores. El gesto busca complementar las acciones estatales con el aporte del sector privado en beneficio de comunidades alejadas que, en muchos casos, enfrentan dificultades de acceso a bienes básicos.

“Estos gestos de colaboración demuestran que el esfuerzo compartido entre el Estado, las empresas y la sociedad civil es fundamental para lograr un impacto positivo en las comunidades fronterizas”, subrayó la ministra.

Compromiso del Gobierno con la zona de frontera

La participación del Ejecutivo en el aniversario de Santa Rosa de Loreto se enmarca en una serie de anuncios realizados previamente por diferentes sectores. El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, reiteró que la estrategia del Gobierno es fortalecer la presencia estatal en esta localidad, ubicada en la triple frontera con Colombia y Brasil, garantizando el acceso a servicios de salud, educación, agua potable y saneamiento.

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento informó que se trabaja en el reforzamiento del sistema de tratamiento de agua potable y en la entrega de títulos de propiedad para las familias de la isla Chinería. Asimismo, se anunció que se mejorarán los establecimientos de salud y educativos, además de la construcción de un mercado de abastos flotante.

Con estas medidas, se busca atender las demandas históricas de la población de Santa Rosa de Loreto, que ha reclamado durante años mayor presencia del Estado y mejores condiciones para su desarrollo.

