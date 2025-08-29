Perú

Si tu nombre es Rosa o cumples años en agosto, puedes ingresar gratis al Castillo de Chancay este 30 y 31 de agosto

Aprovecha el feriado de Santa Rosa para explorar este icónico castillo cerca de Lima; revisa el proceso de inscripción, los horarios y descubre todas las actividades culturales y recreativas que ofrece el recinto para toda la familia

Guardar
El feriado de Santa Rosa
El feriado de Santa Rosa es una oportunidad para conocer el patrimonio y las actividades del Castillo de Chancay. - Crédito: Infobae Perú

Las familias de Lima suelen buscar destinos a poca distancia cuando los feriados ofrecen un respiro en la agenda. El Día de Santa Rosa de Lima, celebrado cada 30 de agosto, es una oportunidad para planear una salida distinta sin alejarse demasiado. Entre los lugares accesibles por carretera, Chancay se perfila como destino recurrente para quienes desean esparcimiento y cultura en grupo, sin largas horas de viaje.

Este año, el Castillo de Chancay suma un aliciente particular: el sábado 30 y domingo 31 de agosto abrirá sus puertas sin costo a quienes lleven el nombre ‘Rosa’ o hayan cumplido años durante el mes. Así lo informaron los administradores del recinto, detallando que la entrada gratuita se aplicará sólo a aquellas personas que se inscriban con anticipación a través de WhatsApp (944574095), obtengan un cupón digital y lo presenten junto con su DNI el día de la visita. Los horarios serán de 9:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.

Quienes participan en la promoción podrán elegir cualquiera de las dos fechas para coordinar mejor su viaje y disfrutar en compañía de familiares o amistades. El resto de visitantes deberá adquirir su entrada conforme al tarifario habitual, con acceso a los mismos servicios y atracciones.

El Castillo de Chancay se
El Castillo de Chancay se levantó en nombre del amor que le tenía su dueña a su difunto esposo. (Juan Lozada)

Un castillo fuera del tiempo y un símbolo local

Estructuras de piedra, torres y almenas dominan los acantilados del norte chico de Lima, donde se levanta el Castillo de Chancay desde 1924. La responsable de su construcción fue Consuelo Amat y León, descendiente de una familia con historia en la época virreinal peruana. Inspirada por la arquitectura europea, diseñó un espacio familiar que luego, con el paso de las décadas, mutó hacia la función pública.

Con 250 habitaciones y cuatro
Con 250 habitaciones y cuatro niveles, el Castillo de Chancay nació de la visión de Consuelo Amat y León. Su legado trascendió el tiempo hasta convertirse en un símbolo de historia y turismo. (Castillo de Chancay)

El castillo dejó atrás su papel privado y se transformó en referencia de excursiones familiares, escuela de leyendas y núcleo del turismo local. La mezcla de murallas, pasadizos y ambientes ficticios instaló entre los limeños la costumbre de visitar el castillo como si fuera un parque temático indispensable. Si en Estados Unidos los parques Disney encarnan el sueño y la fantasía contemporánea, en la costa central peruana el castillo cumple una función comparable: ofrecer un universo propio, cargado de símbolos, relatos y experiencias para niños y adultos.

Miles lo recorren cada año, protagonizando sesiones de fotos entre armaduras, jardines y mazmorras, disfrazándose para tours temáticos y participando en espectáculos que mezclan historia y dramatización. Así, el concepto original de residencia se expandió hasta amalgamar entretenimiento, educación y sentido de pertenencia.

Abandonado por décadas, el Castillo
Abandonado por décadas, el Castillo de Chancay parecía destinado a desaparecer. Sin embargo, en los 90, Juan Barreto Boggio asumió el desafío de restaurarlo en un contexto de crisis nacional. (Castillo de Chancay)

Actividades y recorridos para toda la familia

Durante el feriado del 30 de agosto y el fin de semana, las personas beneficiadas con la entrada gratuita y quienes adquieran su ticket podrán elegir entre diversas actividades. Tres recorridos guiados exploran ejes distintos: los Exploradores del Mundo conectan al visitante con culturas y civilizaciones de varios continentes; los Guardianes del Rey profundizan en leyendas medievales y tradiciones de la nobleza; los Viajeros del Tiempo constituyen una travesía por la evolución arquitectónica y social de distintas épocas.

Los visitantes más pequeños pueden
Los visitantes más pequeños pueden elegir entre circuitos inspirados en exploradores, guardianes o viajeros del tiempo.

El programa se complementa con la Casa del Terror, recomendada para adolescentes y adultos que buscan un desafío diferente; el vestidor de trajes medievales, donde los más curiosos pueden metamorfosearse en personajes de cuento; espectáculos dirigidos a niños con música, juegos y payasos; y el área Castilandia, dotada de inflables, laberinto de pelotas, toro mecánico y carritos chocones pensados para los menores.

La apertura sin costo para el feriado de Santa Rosa responde tanto a una intención de dinamizar el turismo local como de fortalecer vínculos con la comunidad. Los responsables del castillo resaltan que la programación pretende unir el aspecto lúdico con el aprendizaje, acercando a niños y jóvenes al pasado de Perú, y consolidando a Chancay como parada esencial en el norte chico limeño.

Temas Relacionados

Santa Rosa de Lima30 de agostoferiados en PerúCastillo de Chancayentradas gratisperu-noticias

Últimas Noticias

EsSalud intensifica lucha contra la anemia: visitas casa por casa y suplementos de hierro gratuitos

La campaña “EsSalud Previene” llegará a miles de familias en todo el país con controles mensuales, entrega de suplementos y talleres de alimentación saludable para niños, adolescentes, gestantes y madres recientes

EsSalud intensifica lucha contra la

Excavación ilegal en Pampa Rosario revela daños en complejo arqueológico de Casma: PNP detuvo a cuatro personas en plena faena

El caso se suma a lo ocurrido en San Andrés, otro complejo de Casma, donde se hallaron construcciones, cercos de alambre y depósitos de desmonte en pleno polígono arqueológico

Excavación ilegal en Pampa Rosario

Piero Quispe muy cerca de dejar Pumas y fichar por equipo de Australia

La continuidad del volante peruano en México es complicada, debido a que su club busca liberar un cupo de extranjero. Su destino estaría en Oceanía

Piero Quispe muy cerca de

Esta aerolínea brasileña reanudará vuelos a Perú y Chile: busca cubrir todo el mercado sudamericano para 2029

El vicepresidente comercial indicó que la empresa busca darle nuevamente a Perú un rol central dentro de sus destinos prioritarios, subrayando que retomar estos vuelos resultará fundamental para ampliar la red de conexiones aéreas en Sudamérica

Esta aerolínea brasileña reanudará vuelos

Río Rímac vuelve a presentar coloración rojiza: ciudadanos temen contaminación y recuerdan episodio similar ocurrido en febrero

La situación preocupa porque el río Rímac es la principal fuente de abastecimiento de agua para Lima y un eje fundamental en la generación de energía hidroeléctrica. Su alteración no solo impacta en la calidad ambiental, sino también en la seguridad hídrica de millones de ciudadanos

Río Rímac vuelve a presentar
ÚLTIMAS NOTICIAS
Adorni se refirió a los

Adorni se refirió a los audios de Karina Milei: “Si son verdaderos, es un escándalo sin precedentes”

Tras la condena por abuso a Julieta Prandi, Claudio Contardi pidió la nulidad del juicio

Los presidentes de Cámaras Federales Penales expresaron su preocupación por el DNU que regula la administración de bienes decomisados

Eduardo Kovalivker se presentó en Comodoro Py y entregó su celular en la causa por coimas en ANDIS

Receta de hamburguesas de quinoa y zanahoria, rápida y fácil

INFOBAE AMÉRICA
Rusia avanza en Ucrania: Volodimir

Rusia avanza en Ucrania: Volodimir Zelensky reconoció que la situación en el frente de Pokrovsk es “la más seria”

Guillermo del Toro en Venecia: “No somos políticos ¿Por qué deberíamos ser perfectos?”

¿Por qué las motos eléctricas conquistan Querétaro? Beneficios y modelos que ya puedes probar

Borneo, la isla que perdió a la mitad de sus orangutanes y ahora lucha por salvar la especie

La ONU evalúa crear una Fuerza de Supresión de Bandas para frenar el violento avance de las pandillas en Haití

TELESHOW
El desconsuelo de Dillom al

El desconsuelo de Dillom al anunciar la reprogramación de su show: “Todavía no nos dieron fecha”

Mauro Icardi arremetió contra Wanda Nara: “Voy por todo”

El hijo de “Locomotora” Oliveras contó que fue él quien halló a su madre tirada en el piso por un ACV: “Quedé shockeado”

El abogado de la China Suárez habló de las agresiones que recibe la actriz en redes sociales

Lali Espósito celebró el cumpleaños 39 de su hermana Anita: “Te admiro”