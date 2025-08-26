Perú

Aumentan empresas exportadoras peruanas en 5,5% a mitad de 2025, según Adex

La asociación señaló que, aunque 2.110 compañías dejaron de participar en el comercio exterior, la incorporación de 2.478 firmas, en su mayoría de menor tamaño, permitió que el número total de exportadoras continuara en aumento

Alejandro Delgado Tong

Por Alejandro Delgado Tong

Guardar
En total, las micro y
En total, las micro y pequeñas empresas abarcaron el 94,6% del universo de compañías dedicadas a exportar. Foto: Andina

El número de empresas peruanas que participan en el comercio exterior alcanzó las 7.077 entre enero y junio de este año, lo que significó un incremento de 5,5% frente al mismo periodo del 2024 (6.709), de acuerdo con la Asociación de Exportadores (Adex).

El gremio precisó que, pese a la salida de 2.110 empresas del mercado internacional, el ingreso de 2.478 nuevas unidades —principalmente micro y pequeñas— impulsó el crecimiento del universo exportador.

Predominio de las Mipymes

El “Reporte de Empresas Exportadoras-Junio 2025″ reveló que las microempresas (4.132) representaron el 58,4% del total, seguidas de las pequeñas (2.389) con 33,8%, las grandes (379) con 5,4% y las medianas (177) con 2,5%. En conjunto, las micro, pequeñas y medianas (Mipymes) concentraron el 94,6% de todas las exportadoras.

No obstante, por monto FOB, que sumó USD 40.098 millones, las grandes compañías fueron responsables del 91,7% (USD 36.757 millones), mientras que las pequeñas aportaron 5,7%, las medianas 2,1% y las micro solo 0,5%.

En conjunto, 4.132 microempresas concentraron
En conjunto, 4.132 microempresas concentraron el 58,4% de la participación total. Foto: Revista ProActivo

Sectores con mayor presencia

Los rubros con más empresas fueron la agroindustria (1.963), metalmecánica (1.325), minería (1.230) y químico (1.125). También destacaron los sectores varios (946), confecciones (825), textil (407), siderometalurgia (402), minería no metálica (327), pesca y acuicultura (282), agro tradicional (255), madera (129), joyería (88), pesca primaria (39) e hidrocarburos (35).

Algunos sectores, sin embargo, registraron caídas en el número de compañías: joyería (-26,7%), madera (-14,6%), varios (-9,9%), confecciones (-9,4%), minería no metálica (-9,2%), siderometalurgia (-4,1%), químico (-0,9%), metalmecánica (-0,7%) y textil (-0,5%).

Diversificación y mercados de destino

El 55,3% de las exportadoras (3.912) envió productos a un solo país, mientras que el 34,6% (2.449) lo hizo a entre 2 y 5 destinos. Solo el 4,8% (338) logró llegar a 10 o más mercados.

De las 2.569 empresas que despacharon un único producto a un solo destino, el 68,8% fueron micro, el 27,2% pequeñas, el 1,9% medianas y el 2,1% grandes. Adex advirtió que estas unidades, especialmente las mypes, son más vulnerables a cambios en las políticas comerciales debido a su baja diversificación.

La agroindustria fue el sector
La agroindustria fue el sector con mayor número de empresas. Foto: agraria.pe

En cuanto a destinos, Estados Unidos encabezó la lista con 1.846 empresas, seguido por la Unión Europea (1.628), Chile (1.469), Ecuador (1.042), Emiratos Árabes Unidos (1.026), India (866), Colombia (745) y Bolivia (700).

Origen regional de las exportadoras

Lima concentró la mayor cantidad de empresas con 4.139, seguida de Puno (1.072), Piura (498), Callao (470), Ica (400), Arequipa (289), La Libertad (262), Tacna (264) y Áncash (247). En contraste, algunas regiones redujeron su participación: Huancavelica (-30,8%), Apurímac (-25%), Tumbes (-28%), Madre de Dios (-20,6%), Arequipa (-3,7%) y Loreto (-3,6%).

Solo en junio del 2025 se contabilizaron 3.805 exportadoras, lo que representó un aumento de 8,9% respecto al mismo mes del año anterior.

Exportaciones de pitahaya conquistan Europa

Durante el primer semestre del 2025, la pitahaya cultivada en el Perú registró un desempeño notable en el comercio exterior. De acuerdo con la consultora Fluctuante, entre enero y junio los envíos alcanzaron los USD 1,6 millones, equivalentes a 693 toneladas colocadas en mercados internacionales.

En los primeros seis meses
En los primeros seis meses del 2025, la pitahaya producida en territorio peruano alcanzó buenos resultados en las exportaciones. Foto: difusión

El dinamismo exportador fue evidente: en comparación con el mismo periodo del 2024, el valor FOB creció 19% y el volumen despachado se expandió en 71%. Sin embargo, el precio promedio sufrió una fuerte corrección de 30%, situándose en USD 2,25 por kilo, lo que no frenó la creciente presencia de este fruto en el exterior.

Este avance coloca a la pitahaya en un camino semejante al que en su momento siguió el arándano peruano, cultivo que pasó de tener una oferta reducida a consolidarse como producto estrella. La expectativa del sector agrícola es que la fruta del dragón se convierta en una nueva representante del agro nacional en los principales destinos internacionales.

Temas Relacionados

Adexexportaciones peruanasperu-economia

Últimas Noticias

Pedro Aquino se puso la camiseta de Universitario tras el final del clásico y fue advertido por jugador de Alianza Lima

El futbolista surgido de Sporting Cristal debutó con la camiseta ‘blanquiazul’ tras cerca de nueve años en el fútbol mexicano

Pedro Aquino se puso la

Ignacio Buse ya apunta al desafío de la Copa Davis tras su experiencia en el US Open: “Toca creer en una victoria”

Tras brillar en suelo neoyorkino, la raqueta número uno del Perú no pierde el enfoque y se prepara para el duelo contra Portugal en Lima. Además, habló sobre la lesión de Juan Pablo Varillas

Ignacio Buse ya apunta al

Día del Adulto Mayor: hábitos que afectan la salud de las personas de la tercera edad y consejos del Minsa para un cuidado adecuado

Los hábitos diarios son determinantes para garantizar una vejez saludable y activa. Cuidar la alimentación, mantener la higiene, realizar actividad física y seguir los controles médicos recomendados permite que las personas mayores disfruten esta etapa con bienestar, autonomía y seguridad

Día del Adulto Mayor: hábitos

Gol de Oliver Sonne en el último minuto para triunfo agónico del Burnley y clasificación en Carabao Cup 2025

El futbolista peruano desató la euforia entre los suyos al asestarle el golpe definitivo al rival en tiempo de reposición. Remató con éxito una acción brillante. Clasificación a la 3era ronda. ¡Locura!

Gol de Oliver Sonne en

‘Arriba mi Gente’ se burla con la polémica de Gisela Valcárcel y América TV en pleno programa

Los conductores de programa no dejaron pasar la controversia de la ‘Señito’ y aprovecharon para bromear en vivo, sumando humor a la conversación sobre el futuro de la presentadora

‘Arriba mi Gente’ se burla
ÚLTIMAS NOTICIAS
Detuvieron al secretario general de

Detuvieron al secretario general de la UOCRA de Puerto Deseado por ordenar el ataque que dejó en coma a un contratista

Diez pizzerías históricas de Buenos Aires fueron reconocidas como emblemas de la gastronomía porteña

Juan Manuel López: “Aunque el Gobierno arrase en las elecciones, los problemas de gestión y corrupción van a seguir existiendo”

Tres ex autoridades de la Universidad Nacional de Tucumán recibieron penas de cárcel por corrupción

Receta de crema de maicena con chocolate, rápida y fácil

INFOBAE AMÉRICA
Crisis política en Francia: el

Crisis política en Francia: el líder del principal partido opositor dijo que Emmanuel Macron debe convocar a elecciones anticipadas o renunciar

De delfines a sepias: cómo la IA impulsa avances en el entendimiento del mundo animal

Trump advirtió sobre una “guerra económica” con Rusia si Putin no accede a un alto el fuego en Ucrania

Fuertes enfrentamientos entre el gobierno de Guatemala y pandillas desatan caos en las prisiones

La ONG Foro Penal documentó 816 presos políticos en Venezuela entre ellos 89 extranjeros

TELESHOW
Nació Cata, la hija de

Nació Cata, la hija de Nicolás Magaldi y Betiana Wolenberg: “Soñamos tanto con vos”

El cálido encuentro de Cris Morena con dos Erreway, Felipe Colombo y Benjamín Rojas: “Linda tarde. Linda charla”

Sofía “Jujuy” Jiménez reveló su pasión oculta durante Los 8 Escalones: “Es una herramienta de autoconocimiento”

La furia de Dalma y Gianinna Maradona luego del accidente de Claudia Villafañe: “Hay Tata para rato”

Matías Martin y Victoria De Masi confirmaron el fin de su relación: “No pasó nada grave”