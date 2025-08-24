Perú

Preocupación por incremento del 40% de estudiantes de Medicina a nivel nacional en 5 años: CMP pide verificar calidad educativa

El Colegio Médico del Perú advierte que el crecimiento acelerado de matrículas en Medicina exige reforzar la acreditación de facultades y escuelas en todo el territorio nacional

Manuel Rojas Berríos

Manuel Rojas Berríos

El equipo médico del Hospital Regional Lambayeque brinda atención especializada al recién nacido encontrado en Chiclayo.

El Colegio Médico del Perú (CMP) manifestó su preocupación por el incremento de estudiantes de la carrera de Medicina en distintas regiones del país.

Según detalló su decano, Pedro Riega, la matrícula en esta especialidad aumentó un 40% a nivel nacional en solo cinco años, situación que, advirtió, requiere una revisión inmediata de los procesos de acreditación académica.

“El crecimiento de un 40% a nivel nacional, en solo 5 años, de los matriculados en Medicina es una alerta que debemos tener con mucha atención”, señaló Riega en declaraciones a RPP.

El representante del CMP destacó que el aumento de estudiantes debe ir acompañado de la verificación de las condiciones básicas de calidad que las universidades deben cumplir.

“Es necesario que haya mecanismos de verificación de las condiciones básicas de calidad que se aprueban para licenciarse como universidad, de manera específica en la carrera médica”, indicó.

Riega recordó que el CMP ha presentado un proyecto de ley con el objetivo de reforzar los requisitos del proceso de licenciamiento universitario, buscando que se incluya un valor agregado vinculado a la acreditación.

La acreditación como requisito indispensable

El decano sostuvo que una de las estrategias más importantes es que la acreditación de facultades y escuelas de Medicina sea obligatoria.

“Una de las estrategias necesarias para poder garantizar la calidad en la formación médica es que se cumpla lo que ya está establecido en algunas leyes, como por ejemplo que la acreditación de facultades y escuelas de Medicina sea obligatoria”, subrayó.

Además, explicó que este proceso debe estar directamente vinculado con el acceso a los campos clínicos en hospitales públicos y privados, fundamentales para la formación práctica de los futuros médicos.

“Eso es necesario e indispensable porque estos campos clínicos son limitados y no puede sobrepoblarse un hospital afectando no solo la calidad de la formación médica, sino el derecho a una atención digna de nuestros pacientes”, añadió.

Sobre el rol del Sineace, Riega precisó que este organismo es el encargado de garantizar que las universidades cumplan con estándares relacionados a infraestructura, preparación docente y características de los egresados. “Es decir, un conjunto de estándares que garantizan calidad en la formación”, sostuvo.

El decano recordó que, aunque la acreditación es obligatoria por ley en las profesiones de salud, derecho y educación, en la práctica aún no se aplica.

“Sí, es obligatorio por ley, pero para que la ley se implemente, se necesitan reglamentaciones y condiciones que en nuestro país han tenido muchas dificultades para poder implementarse. Hoy, en la práctica, la acreditación de facultades de Medicina no es obligatoria, a pesar de que la ley lo establece”, puntualizó.

Riega concluyó que el CMP plantea que los campos clínicos indispensables para el funcionamiento de las facultades de Medicina estén condicionados a la acreditación efectiva de las universidades, reforzando así la calidad de la formación médica en el país.

