Ministro de Educación asegura que el paro de transportistas fracasó y niega que haya afectado a escolares:“No hay paralización”

Ministro de Educación asegura que paro de transportistas no afectó el desarrollo de clases en Lima y Callao

¿El anunciado paro de transportistas del 21 de agosto fue un fracaso? Los primeros reportes de la PNP y del Ministerio de Transportes confirman que el servicio de transporte público se desarrolla con normalidad y cubre la demanda de pasajeros.

Los escolares tampoco tuvieron problemas para llegar a sus centros educativos. Así lo informó el ministro de Educación, Morgan Quero, quien destacó que más de dos millones y medio de estudiantes en Lima Metropolitana y el Callao asistieron con normalidad a sus clases presenciales.

En una entrevista para TV Perú, Quero señaló que la jornada transcurrió sin contratiempos en colegios públicos y privados. Además, minimizó la convocatoria al paro de un sector del gremio de transporte urbano, remarcando que pocas empresas se sumaron a la medida.

Paro de transportistas: Minedu confirma normalidad en colegios de Lima y Callao

“Informar que no ha habido paro, que no hay paralización en el sector educativo como impacto de esta invitación que hicieron un sector muy minoritario y que no se ha reflejado”, declaró.

Asimismo, saludó el trabajo coordinado que viene realizando el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), entidad que mantiene reuniones con representantes de los transportistas para atender sus demandas más urgentes.

“Y por supuesto, estamos en coordinación permanente con el ministro de Transportes y Comunicaciones, así como con el ministro de Trabajo para poder, eh, salir adelante frente a esta situación”, subrayó.

Impacto del paro fue exagerado

Si bien el ministro saludó el compromiso de los padres de familia y escolares en asistir a las clases, también consideró que un cierto sector quiso “hacer creer” que la paralización sería total.

“Eh, les reitero, no ha habido esa paralización que algunos, quisieron hacer crecer y hacer creer”, expresó.

En su opinión, el intento de algunos gremios de magnificar la protesta no encontró eco en la ciudadanía, ni siquiera entre los mismos trabajadores del sector.

Pasajeros esperan subir a a unidad de transporte que hoy trabajó con regularidad

En contextos anteriores, los anuncios de paralizaciones en transporte han ocasionado ausencias significativas en colegios de Lima, lo que obligó en varias ocasiones a disponer medidas como la educación remota. Sin embargo, en esta oportunidad el Ejecutivo no decretó cambios en el calendario escolar, al considerar que la convocatoria no tendría el alcance esperado.

Ataque a chófer el día del paro

El paro había sido anunciado por gremios de transporte urbano en protesta por la inseguridad y los constantes ataques contra conductores en diversas zonas de la capital. Pese a que la paralización no tuvo la convocatoria esperada, este jueves se produjo un nuevo atentado contra un chofer de transporte público.

En horas de la mañana, el jefe de la Región Policial Lima, general Felipe Monroy, informó sobre un incidente en San Juan de Lurigancho relacionado con el ataque a un conductor de una unidad que se encontraba sin pasajeros. El oficial no confirmó si se trató de un ataque extorsivo o si el chofer fue agredido por no sumarse a la paralización.

Delincuente atacó a chofer de la empresa Santa Catalina que no acató paro de transportistas | BDP

“Un acto de violencia sobre un chofer, sobre un vehículo de transporte público que no estaba con pasajeros, no estaba en circulación, brindando el servicio. Pero, estamos por descartar ya. Tenemos nuestros comisarios en el hospital para determinar lo real”, señaló el jefe policial.