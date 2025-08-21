Perú

Ministro de Educación asegura que el paro de transportistas fracasó y niega que haya afectado a escolares:“No hay paralización”

Morgan Quero felicitó a las empresas que no se sumaron a la protesta y responsabilizó a un cierto sector de hacer creer a la ciudadanía que habría una paralización total

Mariana Quilca Catacora

Por Mariana Quilca Catacora

Guardar
Ministro de Educación asegura que paro de transportistas no afectó el desarrollo de clases en Lima y Callao

¿El anunciado paro de transportistas del 21 de agosto fue un fracaso? Los primeros reportes de la PNP y del Ministerio de Transportes confirman que el servicio de transporte público se desarrolla con normalidad y cubre la demanda de pasajeros.

Los escolares tampoco tuvieron problemas para llegar a sus centros educativos. Así lo informó el ministro de Educación, Morgan Quero, quien destacó que más de dos millones y medio de estudiantes en Lima Metropolitana y el Callao asistieron con normalidad a sus clases presenciales.

En una entrevista para TV Perú, Quero señaló que la jornada transcurrió sin contratiempos en colegios públicos y privados. Además, minimizó la convocatoria al paro de un sector del gremio de transporte urbano, remarcando que pocas empresas se sumaron a la medida.

Paro de transportistas: Minedu confirma
Paro de transportistas: Minedu confirma normalidad en colegios de Lima y Callao

“Informar que no ha habido paro, que no hay paralización en el sector educativo como impacto de esta invitación que hicieron un sector muy minoritario y que no se ha reflejado”, declaró.

Asimismo, saludó el trabajo coordinado que viene realizando el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), entidad que mantiene reuniones con representantes de los transportistas para atender sus demandas más urgentes.

“Y por supuesto, estamos en coordinación permanente con el ministro de Transportes y Comunicaciones, así como con el ministro de Trabajo para poder, eh, salir adelante frente a esta situación”, subrayó.

Impacto del paro fue exagerado

Si bien el ministro saludó el compromiso de los padres de familia y escolares en asistir a las clases, también consideró que un cierto sector quiso “hacer creer” que la paralización sería total.

“Eh, les reitero, no ha habido esa paralización que algunos, quisieron hacer crecer y hacer creer”, expresó.

En su opinión, el intento de algunos gremios de magnificar la protesta no encontró eco en la ciudadanía, ni siquiera entre los mismos trabajadores del sector.

Pasajeros esperan subir a a
Pasajeros esperan subir a a unidad de transporte que hoy trabajó con regularidad

En contextos anteriores, los anuncios de paralizaciones en transporte han ocasionado ausencias significativas en colegios de Lima, lo que obligó en varias ocasiones a disponer medidas como la educación remota. Sin embargo, en esta oportunidad el Ejecutivo no decretó cambios en el calendario escolar, al considerar que la convocatoria no tendría el alcance esperado.

Ataque a chófer el día del paro

El paro había sido anunciado por gremios de transporte urbano en protesta por la inseguridad y los constantes ataques contra conductores en diversas zonas de la capital. Pese a que la paralización no tuvo la convocatoria esperada, este jueves se produjo un nuevo atentado contra un chofer de transporte público.

En horas de la mañana, el jefe de la Región Policial Lima, general Felipe Monroy, informó sobre un incidente en San Juan de Lurigancho relacionado con el ataque a un conductor de una unidad que se encontraba sin pasajeros. El oficial no confirmó si se trató de un ataque extorsivo o si el chofer fue agredido por no sumarse a la paralización.

Delincuente atacó a chofer de la empresa Santa Catalina que no acató paro de transportistas | BDP

“Un acto de violencia sobre un chofer, sobre un vehículo de transporte público que no estaba con pasajeros, no estaba en circulación, brindando el servicio. Pero, estamos por descartar ya. Tenemos nuestros comisarios en el hospital para determinar lo real”, señaló el jefe policial.

Temas Relacionados

Morgan QueroMinisterio de EducaciónMineduparo 21 de agostoparo de transportistasperu-noticias

Últimas Noticias

Aprueban penas de hasta 4 años de cárcel para quienes vendan chips de celular en la calle

La activación ilegal de líneas móviles y posesión de chips de celular será penada fuertemente. La norma había sido observada por la presidenta Dina Boluarte

Aprueban penas de hasta 4

Ignacio Buse vs Rei Sakamoto EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la ronda 2 de la ‘qualy’ del US Open 2025

El tenista peruano afrontará su segundo desafío en Nueva York luego de vencer al austríaco Lukas Neumayer en su debut. Sigue todas las incidencias del duelo contra su rival japonés

Ignacio Buse vs Rei Sakamoto

Piero Quispe rechazó oferta de Universitario y puso en ‘problemas’ a Pumas: directiva mexicana no quiere al peruano

El periodista Carlos Ponce de León reveló que la directiva del club ‘felino’ le avisó de sus planes al volante peruano, quien rechazó la posibilidad de regresar al cuadro ‘crema’

Piero Quispe rechazó oferta de

Christian Cueva involucrado en desenfrenada fiesta de 18 horas con jugadores de Emelec: peruano se defendió y dijo que no estuvo presente

Un medio ecuatoriano informó sobre el alocado desbande ocurrido con los futbolistas del club ‘bombillo’, entre los que se incluye a ‘Aladino’, pero negó haber estado presente

Christian Cueva involucrado en desenfrenada

La polémica celebración de Miguel Trauco tras clasificación de Alianza Lima en Copa Sudamericana 2025: “El que no salta, una ga...”

Los ‘blanquiazules’ eliminaron a U. Católica en Quito y siguen en competencia internacional: están en la espera de su rival tras los hechos vandálicos que sucedieron entre U. de Chile e Independiente

La polémica celebración de Miguel
ÚLTIMAS NOTICIAS
Pettovello anunció un nuevo programa

Pettovello anunció un nuevo programa de beneficios Anses con descuentos para jubilados en supermercados y otros comercios

Un sindicalista agredió a Eduardo Feinmann a la salida de la radio

El fútbol se viste a la moda: así será el vestuario formal que Giorgio Armani diseñó para La Juventus

La espectacular bola de fuego que convirtió la noche en día en Japón: las imágenes y la explicación de los expertos

Mercados: acciones y bonos intentan una recuperación en medio de la turbulencia de tasas y las dudas políticas

INFOBAE AMÉRICA
Prohibí los celulares en mi

Prohibí los celulares en mi clase: a mis alumnos les encantó

Revelador estudio: solo el 16% de los estadounidenses leen por placer

Con el “giro a la derecha”, el riesgo país de Bolivia cayó en más de 300 puntos tras elecciones

Se calienta la campaña electoral en Bolivia: Edman Lara insultó a Jorge Quiroga y amenazó a su propio compañero de fórmula

El sorprendente árbol milenario que crece en la Patagonia y es uno de los más longevos del mundo

TELESHOW
Wanda Nara lanzó una fuerte

Wanda Nara lanzó una fuerte acusación contra Mauro Icardi: “Viví algo muy parecido a lo de Julieta Prandi”

Ana Garibaldi, la protagonista de En el barro, contó anécdotas de la China Suárez durante la filmación de la serie

La palabra de Wanda Nara sobre los rumores de embarazo de la China Suárez y Mauro Icardi: “Él me llamó para contarme”

El llamativo gesto de Mauro Icardi con la China Suárez luego del furibundo posteo de Wanda Nara: “Mi presente”

Los días de calma, caminatas y risas de Nicolás Cabré con Rufina y Rocío Pardo en las sierras de Córdoba