Hermano de Martín Vizcarra asegura que hay vicios en el proceso contra el expresidente: “Mi prioridad es demostrar su inocencia”

Hermano del exmandatario confirmó que presentaron apelación a la orden de prisión preventiva. X: Canal N

La situación judicial del exmandatario Martín Vizcarra continúa generando debate tras la orden de prisión preventiva en su contra. Desde el penal de Barbadillo, donde cumple la disposición, el exjefe de Estado recibió la visita de su hermano, quien ofreció declaraciones a Canal N. Según afirmó, el proceso presenta serias falencias y, por ello, el equipo legal decidió presentar una apelación.

El familiar señaló que la resolución no constituye una condena y que aún falta desarrollarse la etapa oral del juicio. Subrayó que la familia está concentrada en demostrar la inocencia del expresidente y que confían en que las instancias superiores tomarán en cuenta los errores advertidos en el fallo inicial.

Defensa de Vizcarra presentó apelación a prisión preventiva

El hermano del exmandatario reveló que este lunes la defensa ingresó el recurso de apelación con el objetivo de revertir la prisión preventiva dictada la semana pasada. Recordó que el fallo no establece una condena, sino una medida cautelar que obliga a Vizcarra a permanecer recluido mientras avanza el proceso.

De acuerdo con su declaración, la estrategia legal busca demostrar que la disposición no se ajusta al debido proceso. Aseguró que existen argumentos suficientes para cuestionar la decisión judicial, aunque evitó dar detalles técnicos al indicar que no es especialista en materia legal.

Reacciones de la familia ante la situación del expresidente

Vizcarra permanece en Barbadillo mientras su familia denuncia errores en la resolución judicial. X: Canal N

Consultado sobre cómo enfrenta Vizcarra su permanencia en prisión, el hermano del exmandatario sostuvo que lo ha visitado en tres ocasiones desde su traslado a Barbadillo. Afirmó que lo ve con fortaleza y que mantiene una actitud respetuosa, a pesar de la complejidad del contexto.

También comentó que la familia se encuentra unida en torno a la estrategia de defensa y que su prioridad absoluta es lograr que el expresidente recupere la libertad. Insistió en que el proceso contiene vicios que más adelante se harán evidentes en las audiencias judiciales.

“La prioridad es demostrar su inocencia y que pueda salir en el corto plazo de esa prisión preventiva”, afirmó.

Sobre un eventual cambio de penal

En medio de las especulaciones sobre un posible traslado, el hermano de Vizcarra evitó confirmar esa posibilidad. Sin embargo, reiteró que la medida de prisión preventiva no debería sostenerse y que la defensa confía en que la apelación será evaluada con objetividad.

Simpatizantes de Martín Vizcarra se reúnen en Moquegua para exigir su liberación. Foto: Composición Infobae Perú

El familiar remarcó que lo esencial no es el establecimiento penitenciario donde permanezca el expresidente, sino que se garantice un proceso justo. Enfatizó que, más allá de los rumores sobre cambios de penal, el foco está puesto en evidenciar los errores de la resolución que lo mantiene privado de libertad.

Posición política de Perú Primero

El hermano de Vizcarra también fue consultado sobre las perspectivas electorales de Perú Primero, partido fundado por el exmandatario. Señaló que en este momento no piensan en candidaturas y que las energías están concentradas en el proceso judicial.

No obstante, explicó que siguen trabajando en la consolidación de los comités provinciales a nivel nacional como parte de la estructura orgánica de la agrupación. Subrayó que el tiempo electoral aún no es una prioridad y que el esfuerzo principal está en la defensa de la inocencia de Vizcarra.