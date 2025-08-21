Simpatizantes de Martín Vizcarra realizan vigilia en Moquegua para exigir su libertad: “Vamos a hacerlo cuantas veces sea necesario”

Simpatizantes de Martín Vizcarra hacen vigilia para exigir su libertad. Fuente: Exitosa

La Plaza de Armas de Moquegua se llenó este martes de simpatizantes del expresidente Martín Vizcarra, quienes se congregaron para exigir su liberación mientras permanece recluido en el penal de Barbadillo.

El exjefe de Estado cumple desde el 14 de agosto una prisión preventiva de cinco meses. Esta medida fue ordenada por el juez Jorge Chávez Tamariz en el marco de investigaciones por presuntos actos de corrupción durante su gestión como gobernador de Moquegua entre 2011 y 2014.

Los participantes de la vigilia pidieron “respeto al expresidente de la República” y mostraron su rechazo a las decisiones judiciales recientes. La convocatoria no contó con financiamiento de terceros, según afirmaron los asistentes, quienes aseguraron que se trató de una movilización genuina de ciudadanos preocupados por la situación del expresidente.

Entre los presentes, Gretel Cayo, dirigente social de la provincia General San Isidro en Moquegua, hizo un enérgico llamado a la reflexión sobre el manejo político del país.

“Nuestra posición es de rotundo rechazo a estas decisiones del Poder Judicial y sabemos que la presidenta de la República (Dina Boluarte) tiene secuestrado al, a los tres poderes del Estado, al Congreso”, señaló en diálogo con Exitosa.

La vigilia también sirvió para expresar preocupación sobre posibles nuevas movilizaciones en caso la situación del expresidente Vizcarra no mejore. Los simpatizantes advierten que podrían intensificar las protestas si no se respeta lo que consideran un trato justo hacia el exmandatario.

Simpatizantes de Martín Vizcarra se reúnen en Moquegua para exigir su liberación. Foto: Composición Infobae Perú

Partidarios de Vizcarra rechazan recibir financiamiento externo

Cayo afirmó que la vigilia se organizó de manera independiente, sin financiamiento ni instrucciones de terceros, y que los simpatizantes están dispuestos a mantener este tipo de movilizaciones todas las veces que sea necesario. No obstante, en la imágenes se observan pancartas de Perú Primero, partido fundado por Vizcarra.

Además, destacó que algunos de los participantes están considerando viajar a Lima para expresar su apoyo directamente frente a las autoridades.

“Es autoconvocada. A nosotros nadie nos ha pagado para venir. Y eso hay que dejarlo bien en claro. Y vamos a hacerlo cuantas veces sea necesario. Y como ha escuchado usted de la intervención de algunos compañeros, es que hay que viajar a Lima y hacerlo”, declaró.

Los simpatizantes aseguraron que continuarán movilizándose de ser necesario, enfatizando que su objetivo principal es exigir justicia y la protección de los derechos del exmandatario, considerado por ellos un representante legítimo del pueblo peruano.

La vigilia en Moquegua en respaldo a Vizcarra. Foto: Radio Americana

Simpatizantes rechazan posible traslado de Vizcarra a Lurigancho

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) declaró recientemente la nulidad de la clasificación que ubicaba a Vizcarra en el penal de Barbadillo, tras detectar irregularidades en el procedimiento. Por ello, su destino penitenciario aún se encuentra en revisión, y uno de los posibles traslados sería al penal de Lurigancho, en Lima.

Esta medida generó rechazo entre los simpatizantes del expresidente. Gretel Cayo advirtió que trasladar a Vizcarra a Lurigancho sería un error grave. “Ese sería el gran error, el craso error, porque ahí la ‘China’ (Keiko Fujimori) debe estar detrás de ello. (...) Ahora al señor expresidente de la República (Martín Vizcarra) lo quieren mandar a Lurigancho”, expresó.

Podrían “ofrendar su vida” por Vizcarra

Gretel Cayo advirtió de manera contundente a las autoridades que no subestimen la reacción de los simpatizantes de Vizcarra y que podrían tomar medidas drásticas si el exmandatario sigue preso.

Simpatizantes de Martín Vizcarra se reúnen en la Plaza de Armas de Moquegua para exigir la liberación del expresidente. Foto: RadioSol94.5FM

“Discúlpeme. No provoquen al Estado, no provoquen a la nación peruana, porque saben de lo que somos capaces. Y si hay que morir y hay que ofrendar nuestra vida, tarde o temprano vamos a ir por ese camino. Es decir, que si es antes que lo señale, bienvenido sea, porque usted sabe que Perú se está convirtiendo en un Venezuela”, declaró.

El simpatizante atribuyó la detención de Vizcarra a la corrupción, pese al proceso que se le sigue al exmandatario. “Estamos viviendo en un país altamente corrupto y eso hay que decirlo. Y por eso, como Martín Vizcarra representa al pueblo, quieren silenciarlo. Y yo lo reto, déjenlo libre, y las urnas y el pueblo peruano sea quien decida”, agregó.