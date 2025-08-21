Perú

Simpatizantes de Martín Vizcarra realizan vigilia en Moquegua para exigir su libertad: “Vamos a hacerlo cuantas veces sea necesario”

Partidarios de Martín Vizcarra se congregaron en la Plaza de Armas de Moquegua para mostrar su respaldo al expresidente, condenar el posible traslado al penal de Lurigancho y advertir que continuarán las movilizaciones hasta lograr su liberación

Valeria Mendoza Talledo

Por Valeria Mendoza Talledo

Guardar
Simpatizantes de Martín Vizcarra hacen vigilia para exigir su libertad. Fuente: Exitosa

La Plaza de Armas de Moquegua se llenó este martes de simpatizantes del expresidente Martín Vizcarra, quienes se congregaron para exigir su liberación mientras permanece recluido en el penal de Barbadillo.

El exjefe de Estado cumple desde el 14 de agosto una prisión preventiva de cinco meses. Esta medida fue ordenada por el juez Jorge Chávez Tamariz en el marco de investigaciones por presuntos actos de corrupción durante su gestión como gobernador de Moquegua entre 2011 y 2014.

Los participantes de la vigilia pidieron “respeto al expresidente de la República” y mostraron su rechazo a las decisiones judiciales recientes. La convocatoria no contó con financiamiento de terceros, según afirmaron los asistentes, quienes aseguraron que se trató de una movilización genuina de ciudadanos preocupados por la situación del expresidente.

Entre los presentes, Gretel Cayo, dirigente social de la provincia General San Isidro en Moquegua, hizo un enérgico llamado a la reflexión sobre el manejo político del país.

“Nuestra posición es de rotundo rechazo a estas decisiones del Poder Judicial y sabemos que la presidenta de la República (Dina Boluarte) tiene secuestrado al, a los tres poderes del Estado, al Congreso”, señaló en diálogo con Exitosa.

La vigilia también sirvió para expresar preocupación sobre posibles nuevas movilizaciones en caso la situación del expresidente Vizcarra no mejore. Los simpatizantes advierten que podrían intensificar las protestas si no se respeta lo que consideran un trato justo hacia el exmandatario.

Simpatizantes de Martín Vizcarra se
Simpatizantes de Martín Vizcarra se reúnen en Moquegua para exigir su liberación. Foto: Composición Infobae Perú

Partidarios de Vizcarra rechazan recibir financiamiento externo

Cayo afirmó que la vigilia se organizó de manera independiente, sin financiamiento ni instrucciones de terceros, y que los simpatizantes están dispuestos a mantener este tipo de movilizaciones todas las veces que sea necesario. No obstante, en la imágenes se observan pancartas de Perú Primero, partido fundado por Vizcarra.

Además, destacó que algunos de los participantes están considerando viajar a Lima para expresar su apoyo directamente frente a las autoridades.

“Es autoconvocada. A nosotros nadie nos ha pagado para venir. Y eso hay que dejarlo bien en claro. Y vamos a hacerlo cuantas veces sea necesario. Y como ha escuchado usted de la intervención de algunos compañeros, es que hay que viajar a Lima y hacerlo”, declaró.

Los simpatizantes aseguraron que continuarán movilizándose de ser necesario, enfatizando que su objetivo principal es exigir justicia y la protección de los derechos del exmandatario, considerado por ellos un representante legítimo del pueblo peruano.

La vigilia en Moquegua en
La vigilia en Moquegua en respaldo a Vizcarra. Foto: Radio Americana

Simpatizantes rechazan posible traslado de Vizcarra a Lurigancho

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) declaró recientemente la nulidad de la clasificación que ubicaba a Vizcarra en el penal de Barbadillo, tras detectar irregularidades en el procedimiento. Por ello, su destino penitenciario aún se encuentra en revisión, y uno de los posibles traslados sería al penal de Lurigancho, en Lima.

Esta medida generó rechazo entre los simpatizantes del expresidente. Gretel Cayo advirtió que trasladar a Vizcarra a Lurigancho sería un error grave. “Ese sería el gran error, el craso error, porque ahí la ‘China’ (Keiko Fujimori) debe estar detrás de ello. (...) Ahora al señor expresidente de la República (Martín Vizcarra) lo quieren mandar a Lurigancho”, expresó.

Podrían “ofrendar su vida” por Vizcarra

Gretel Cayo advirtió de manera contundente a las autoridades que no subestimen la reacción de los simpatizantes de Vizcarra y que podrían tomar medidas drásticas si el exmandatario sigue preso.

Simpatizantes de Martín Vizcarra se
Simpatizantes de Martín Vizcarra se reúnen en la Plaza de Armas de Moquegua para exigir la liberación del expresidente. Foto: RadioSol94.5FM

“Discúlpeme. No provoquen al Estado, no provoquen a la nación peruana, porque saben de lo que somos capaces. Y si hay que morir y hay que ofrendar nuestra vida, tarde o temprano vamos a ir por ese camino. Es decir, que si es antes que lo señale, bienvenido sea, porque usted sabe que Perú se está convirtiendo en un Venezuela”, declaró.

El simpatizante atribuyó la detención de Vizcarra a la corrupción, pese al proceso que se le sigue al exmandatario. “Estamos viviendo en un país altamente corrupto y eso hay que decirlo. Y por eso, como Martín Vizcarra representa al pueblo, quieren silenciarlo. Y yo lo reto, déjenlo libre, y las urnas y el pueblo peruano sea quien decida”, agregó.

Temas Relacionados

Martín VizcarraPrisión preventivaMoqueguaVigiliaperu-noticias

Últimas Noticias

Conoce a los protagonistas y personajes de ‘Eres mi bien’, la nueva telenovela de Latina que compite con ‘Al Fondo Hay Sitio’

Mónica Sánchez, Paul Martin y David Villanueva lideran el reparto y el triángulo amoroso que buscará cautivar a las familias peruanas, reuniendo actores consagrados con nuevos talentos

Conoce a los protagonistas y

Más de 2.000 entidades participarán en la Enagerd 2025 desde el 15 de setiembre para fortalecer la prevención de desastres

La Encuesta Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Enagerd) recopila información sobre cómo las entidades públicas aplican políticas y planes para prevenir y reducir desastres

Más de 2.000 entidades participarán

Alcalde de Trujillo descarta reapertura del Real Plaza: “El encendido de luces fue por seguridad, no por reinicio de actividades”

El 21 de febrero, el desplome del techo del patio de comidas dejó seis fallecidos y más de 80 heridos. El caso sigue bajo investigación

Alcalde de Trujillo descarta reapertura

Génesis Tapia responde a rumores de reconciliación con Kike Márquez: “El hecho de verme salir con otra persona lo ha hecho reaccionar”

La candidata al Congreso y su esposo sorprendieron al dejarse ver juntos en el viaje que hicieron en Brasil y confirmaría que se están dando una nueva oportunidad en su relación

Génesis Tapia responde a rumores

Senamhi enciende las alarmas en la sierra peruana por fenómenos considerados “peligrosos” este fin de semana

De acuerdo al Aviso N° 287, estos eventos climatológicos se desarrollarán por 47 horas: desde el sábado 23 al domingo 24 de agosto

Senamhi enciende las alarmas en
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cómo el cerebro distingue información

Cómo el cerebro distingue información relevante en situaciones de aprendizaje, según científicos

Pedirán la excarcelación del creador de “Al ángulo TV” y su familia lanzó una colecta para ayudarlo

“No hubo filmación prohibida, era conocida por todo el tribunal”: la defensa de Julieta Makinatch ante el jury

El tratamiento estético de Eliana Guercio bajo la mirada de los expertos: cómo prevenir riesgos

La Plata: se cayó una palmera y destrozó una casa tras el temporal con fuertes vientos

INFOBAE AMÉRICA
Kim Jong-un elogió a sus

Kim Jong-un elogió a sus soldados que combaten en Rusia y refuerza la alianza con Putin

Donetsk, el corazón de la resistencia ucraniana que Moscú quiere conquistar

Qué es el olivino y por qué es una alternativa sostenible para obtener metales de baterías

El FBI reveló que hackers rusos aprovecharon una falla para espiar infraestructura crítica mundial

Alerta en Ucrania: bombardeo masivo de drones rusos en Kiev y a lo largo del país

TELESHOW
El talento oculto de Jazmín,

El talento oculto de Jazmín, la hija mayor de Eliana Guercio y Sergio “Chiquito” Romero

La tristeza de Candelaria Tinelli por el mal momento de salud que atraviesa su perra: “Es el día más triste de mi vida”

Nico Vázquez y Gimena Accardi firmarían su divorcio en las próximas horas: los detalles del acuerdo tras la infidelidad

La reacción de Graciela Alfano a la infidelidad de Gimena Accardi: “Yo lo dije en 2021”

Lali Espósito y La Joaqui estrenaron canción juntas y un beso entre ambas encendió a todos: “Iba a ser mi novia”