Minsa: Luego del conflicto con Colombia por Santa Rosa, vacunarán en zonas fronterizas con Brasil, Bolivia, Chile y Ecuador

Tras la tensión diplomática en en la Isla Chinería de Loreto, el Estado peruano pone el foco en la salud pública y anuncia la Semana Andina de Vacunación en Fronteras, que busca proteger a comunidades limítrofes contra 28 enfermedades

Manuel Rojas Berríos

Por Manuel Rojas Berríos

Minsa inicia vacunación en zonas
Minsa inicia vacunación en zonas fronterizas del territorio nacional. (Foto: MIDIS)

El reciente conflicto en Santa Rosa, localidad ubicada en la Isla Chinería, Loreto, dejó en evidencia no solo las tensiones limítrofes con Colombia, sino también la necesidad urgente de atender a las comunidades fronterizas en temas de salud.

Los enfrentamientos entre pobladores de ambos lados mostraron que el acceso a servicios básicos sigue siendo limitado, lo que motivó al Ministerio de Salud (Minsa) a reforzar su estrategia de vacunación en zonas limítrofes.

De esta manera, el Minsa anunció el despliegue de la Semana Andina de Vacunación en Fronteras (SAVF) 2025, cuyo objetivo central es garantizar la inmunización gratuita de la población que vive en los límites con Brasil, Bolivia, Chile y Ecuador.

La campaña no se limita a la coyuntura de Santa Rosa, sino que responde a un esfuerzo regional para prevenir brotes epidémicos en territorios de alta movilidad humana.

Esta intervención responde a la
Esta intervención responde a la polémica creada por las declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, por la soberanía del distrito Santa Rosa, en la Isla Chineria. (Foto: Minsa)

Estrategia de despliegue en regiones

Las brigadas de salud se han movilizado hacia los principales puntos de acceso fronterizo. En Puno, las acciones se concentran en Desaguadero, Yunguyo y Huancané, donde miles de personas cruzan diariamente hacia Bolivia. En Madre de Dios, los equipos trabajan en Iñapari, zona que conecta con Brasil a través de la carretera Interoceánica.

Por su parte, en Tacna, el Complejo Fronterizo Santa Rosa ha sido habilitado como centro de inmunización para viajeros y residentes que circulan entre Perú y Chile. En el norte, Tumbes inició su campaña en Aguas Verdes, límite con Ecuador, mientras que en Amazonas, la Red Integrada de Salud Condorcanqui lidera acciones en Candungos, comunidad indígena históricamente vulnerable. En Piura, la Dirección Subregional de Salud Luciano Castillo Colonna instaló un puesto en el puente internacional de Suyo, consolidando así la cobertura sanitaria en la frontera norte.

Alcances y enfermedades prevenibles

La SAVF 2025 incluye la aplicación de las 18 vacunas del esquema nacional, lo que permite proteger frente a 28 enfermedades inmunoprevenibles. Entre ellas destacan la difteria, tétanos, tos ferina, hepatitis B, poliomielitis, sarampión, rubéola, paperas, neumonía, influenza, varicela, COVID-19, fiebre amarilla y el virus del papiloma humano (VPH).

El Minsa enfatizó que la campaña está dirigida a niños, adolescentes, adultos y adultos mayores. Se busca alcanzar a toda persona que aún tenga dosis pendientes, priorizando a las comunidades indígenas, las poblaciones rurales y a los trabajadores de frontera que se exponen diariamente a mayor circulación de enfermedades.

Seguridad sanitaria y compromiso comunitario

La estrategia no solo busca elevar las coberturas de vacunación en fronteras, sino también reforzar la seguridad sanitaria nacional. Al reducir el riesgo de brotes en zonas limítrofes, se evita que enfermedades importadas se expandan hacia el interior del país.

El Minsa exhortó a los padres de familia y líderes comunales a participar activamente en la campaña, recordando que la inmunización gratuita es la herramienta más eficaz para salvar vidas.

Con estas acciones, el Perú busca cerrar brechas históricas en salud pública, garantizar el derecho a la protección sanitaria y fortalecer la integración regional mediante una política coordinada de vacunación. La población puede consultar el carné de vacunación digital a través de la plataforma oficial.

