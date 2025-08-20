Jamie Lee Curtis comparte foto con Lindsay Lohan y le pone de música la canción de Ernesto Pimentel

El detalle musical en la publicación de las actrices no solo sorprendió a los seguidores, sino que también generó orgullo nacional y una ola de mensajes para el artista peruano Ernesto Pimentel (Instagram)

Jamie Lee Curtis, ganadora del Oscar y reconocida por su extensa trayectoria en cine y televisión, sorprendió a sus millones de seguidores en redes sociales con una fotografía junto a Lindsay Lohan, su coprotagonista en la secuela ‘Freakier Friday’ (Otro viernes de locos)

La actriz estadounidense eligió un detalle que nadie pasó por alto: la imagen fue acompañada por la canción peruana “Ese lugar es mi amor”, interpretada por Ernesto Pimentel junto al Grupo Sonando. Este gesto no solo llamó la atención de sus fans peruanos, sino que convirtió la publicación en tendencia.

El uso de un tema nacional por parte de una estrella de Hollywood encendió las redes locales. Los comentarios no tardaron en multiplicarse y muchos usuarios celebraron que Curtis haya dado visibilidad internacional a un tema tan emblemático. “¡Jamie Lee escuchando música peruana, qué orgullo!”, escribió una seguidora. Otros, en cambio, se mostraron intrigados sobre cómo la actriz conoció la canción, generando aún más conversación.

El regreso más esperado: Freaky Friday 2 causa sensación en taquilla

El regreso de Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan en Freakier Friday 2 ha sido celebrado en todo el mundo. La secuela arrasa en taquilla, reavivando la química entre ambas actrices y conquistando a nuevas audiencias. (Disney)

La fotografía se dio en medio del gran éxito que Freakier Friday 2 viene cosechando desde su estreno. La película, que retoma la historia de madre e hija que intercambian cuerpos, marcó el esperado reencuentro entre Curtis y Lohan después de más de dos décadas desde la primera entrega.

La secuela, dirigida a un público nostálgico pero con guiños para nuevas generaciones, ha logrado excelentes cifras de taquilla en varios países. Los seguidores que crecieron con la versión original celebran el retorno de la química entre las actrices, mientras que los más jóvenes descubren por primera vez la historia que marcó a toda una generación.

En entrevistas recientes, Jamie Lee Curtis manifestó su entusiasmo por volver a compartir escenas con Lohan: “Fue como si el tiempo no hubiera pasado. Lindsay y yo tenemos una conexión única que se refleja en pantalla”, comentó. La actriz, que en los últimos años ha diversificado su carrera con papeles dramáticos y películas de terror, aseguró que esta secuela es un homenaje al cariño que el público mantiene por la historia.

Lindsay Lohan, por su parte, confesó que retomar el personaje fue un desafío emocionante: “Cuando leí el guion, sentí que volvía a mi adolescencia. Compartir set con Jamie otra vez fue increíble”. Estas declaraciones avivaron aún más la expectativa en torno a la producción, consolidándola como uno de los grandes estrenos del año.

Jamie Lee Curtis y un vínculo con la música peruana

Curtis acompañó su foto con Lindsay Lohan usando el tema “Ese lugar es mi amor”, generando orgullo entre seguidores peruanos. La elección de esta canción disparó especulaciones sobre su vínculo con la música nacional. (Disney)

La elección de la canción “Ese lugar es mi amor” para acompañar su publicación no fue un detalle menor. La pieza, interpretada por Ernesto Pimentel y el Grupo Sonando, forma parte del repertorio popular peruano y es conocida por su carga emotiva. Que Jamie Lee Curtis la haya utilizado en un contexto tan personal despertó curiosidad sobre su conexión con la cultura musical del país.

Hasta el momento, la actriz no ha explicado por qué eligió ese tema en particular, lo que ha dado pie a múltiples teorías en redes. Algunos seguidores creen que se trata de un guiño consciente a sus fans peruanos, quienes han mostrado un apoyo constante a su carrera. Otros especulan que podría haber descubierto la canción durante algún proyecto anterior o incluso en recomendaciones de su entorno más cercano.

En cualquier caso, la reacción del público nacional fue inmediata. La publicación alcanzó miles de interacciones provenientes del Perú en cuestión de horas. Fanáticos y medios locales resaltaron que un tema de Ernesto Pimentel, ampliamente asociado con la música popular peruana, lograra trascender fronteras de esta manera.

No es la primera vez que Curtis sorprende con gestos culturales inesperados. En diversas ocasiones, la actriz ha demostrado interés por manifestaciones artísticas de diferentes partes del mundo, algo que refuerza su imagen de figura cercana y abierta a nuevas influencias.