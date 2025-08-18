Bianca Bazo, de Papá en Apuros a actuar para Lucho Llosa: “Mi modelo a seguir es Francisca Aronsson y mi meta es Hollywood”

Con tan solo 11 años, Bianca Bazo ya empieza a hacerse un nombre en el mundo de la actuación peruana. Tras participar en producciones como Los milagros de la rosa y Papá en apuros, la joven actriz asegura que la televisión le ha abierto las puertas a un universo que la apasiona y que quiere seguir explorando. Además de actuar, disfruta del baile y del deporte, en especial el taekwondo, disciplina que le dio fortaleza y seguridad tras superar un problema en la cadera.
En conversación con Infobae Perú, Bianca habló de sus sueños de llegar a Hollywood, trabajar en películas de Disney y convertirse en una actriz reconocida internacionalmente. También destacó el rol fundamental de su madre, a quien considera su mayor guía e inspiración, y adelantó que pronto estrenará tres películas bajo la dirección de Lucho Llosa y Brian Jacobs, lo que marca un importante paso en su prometedora carrera artística.
Después de Papá en Apuros vienen las películas, esta vez con Lucho Llosa...
Sí, son dos películas: Luchar por un sueño y La sangre nunca miente. Lucho Llosa es un director que aprecio mucho, es súper lindo con los niños, lo adoro. Las dos películas están súper lindas, así que espero que las vean. Y también ya va a salir una este año, Vacas, de Brian Jacobs. Tiene una historia hermosa. Así que van a salir esas tres películas, espero les guste.
Tres películas, no has parado desde la telenovela en Latina...
Sí, estoy súper emocionada porque confiaron en mí. Gané muchas experiencias, muchos aprendizajes, conocí a nuevas personas, que es algo que aprecio un montón. Conforme pasa el tiempo llegan más oportunidades y eso me hace muy feliz.
¿Ya no hay más proyectos con Latina?
No, esta vez no. Pero probablemente me veas en otros proyectos, por ejemplo, las tres películas que le estoy comentando. Así que nos vamos a ver muy prontito. Yo quiero que me vuelvan a llamar de Latina porque es una familia muy linda, pero también quiero que me convoquen de otros canales, para ganar más experiencia.
Bianca, ¿Cómo fueron tus inicios en la actuación?
Empecé con Los Milagros de la rosa y la segunda serie fue Papá en Apuros, con Chasky Producciones. Ahí confirmé que el mundo de televisión me encanta mucho, es superlindo, me gusta actuar, bailar y tener un poquito de tiempo libre. Además, me gusta mucho conocer a otros artistas, porque así aprendo más cositas, tengo más amigos y me divierto mucho.
¿Tú ya tienes definido que quieres ser actriz o todavía estás descubriendo lo que quieres ser de grande?
Actualmente, estoy muy decidida de que quiero ser actriz, porque es algo que me apasiona, algo que me encanta y que me hace feliz. Al mismo tiempo, se siente un gran honor interpretar a otras personas. Yo sigo aprendiendo para poder ser una muy buena actriz, además, me doy mucho tiempo al estudiar, que es algo muy importante también.
¿Cuál es tu mayor sueño?
Quiero llegar hasta Los Ángeles, Hollywood. Quiero cumplir muchos sueños, muchas metas y, al mismo tiempo, obviamente, seguir aprendiendo. Yo sueño en grande para alcanzar cosas muy grandes, y llegar a Hollywood es mi meta.
Hay niñas que como tú han iniciado de pequeñas y hoy son grandes artistas. ¿Sigues a alguna?
Sí, Francisca Aronsson en superlinda, es una muy buena actriz. Ella también está en la misma empresa que yo, y también la conocí de Pituca sin lucas. Es una muy linda persona. Cuando me dicen que me parezco a ella me alegro mucho, porque la admiro. Es como una motivación para mí, porque ella empezó desde muy chiquitita, entonces, yo quiero aprender de ella. También quiero buscar aprender nuevos idiomas, por ejemplo, ya sé inglés, español, un poquito de francés, pero estoy intentando aprender más para poder, actuar en otros países.
¿Imaginaste ser influencer también?
No, nunca. Ahora soy imagen de las zapatillas Skechers, las que hacen lucecitas, las Light Up. A mí me emocionó mucho, porque siempre me ha gustado esa marca. Que me hayan tenido en cuenta para marcas que conozco desde chiquitita, me alegra. Siento que me ayuda a tener una nueva oportunidad para llegar a más niños de Perú o tal vez de otros países. Pero no solo eso, también participo en campañas y ONGs, mi mamá me ha inculcado mucho apoyar y lo hago feliz.
¿Y cómo manejas el colegio con el mundo artístico?
Estoy en sexto de primaria, en último de primaria. Yo diría que soy muy responsable con mis tareas. Siempre en mi mochila llevo mis libretos para poder aprendérmelo en los recreos. A veces en tiempo libre, busco un ratito para dedicárselo a la actuación. Cuando termino el colegio tengo un pequeño receso de una hora y luego me voy a hacer mi taekwondo, que también es algo que me apasiona un montón, ya que es un deporte que me ha salvado, que me ha dado mucha seguridad.
¿Te ha salvado de qué?
Yo tenía un problemita en la cadera, y estábamos buscando unos deportes, pero ninguno de los que me habían propuesto me gustaba, porque me parecían aburridos o porque eran muy difíciles. Mi problemita se llamaba displasia. En el taekwondo me ayudaron a poder modificar mi cadera, poder tener más fuerza. También me dieron mucha disciplina, algo que aplico hoy en día. Y es un deporte que lo tengo muy marcado en mi vida, porque es muy bonito y, al mismo tiempo, me ha ayudado un montón. Nunca lo quiero dejar.
¿Quién es tu guía en este camino, con quién te apoyas siempre ?
Siempre mi mamá está ahí para apoyarme, siempre me ayuda, siempre me acompaña y siempre me indica qué puedo hacer y qué no, qué está mal y qué no. La quiero mucho, siempre me guía por el camino correcto. Es mi mayor guía, es una inspiración, porque ella es una persona muy linda, muy bondadosa. A pesar de que estuvo enferma (un cáncer que superó), siempre hizo y hace un gran esfuerzo por mí, por eso la admiro y quiero mucho.
¿Viven las dos solas, no?
Sí, somos muy unidas desde chiquititas. Hemos tenido un lindo vínculo, siempre vamos a la playa. Es como nuestro lugar de apoyo. Lamentablemente, mis papás son divorciados, entonces mi mamá es una mamá soltera, pero es muy linda y, al mismo tiempo, para ser mamá soltera me ha criado muy bien, y es demasiado fuerte y bondadosa. Ella ha sufrido por cáncer y, pues, la luchó un montón. Yo siempre he estado ahí para apoyarla. Tuve que pausar un rato la carrera para cuidarla. Ahí nos conocimos más. Es luchona y admirable.
¿Qué te falta lograr?
Llegar a Hollywood para actuar, conocer nuevas personas y llevar a mi mamá. Enseñarle todo lo que logré y ser muy feliz ahí. Hacer películas de Disney es un sueño. Me encantaría mucho, amo sus producciones.