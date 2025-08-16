WhatsApp capacitará a emprendedores peruanos: fecha y cómo inscribirse a este taller gratuito

WhatsApp capacitará a emprendedores peruanos: fecha y cómo inscribirse para este taller gratuito

El próximo 3 de septiembre, empresarios y emprendedores peruanos tendrán la oportunidad de participar en el WhatsApp Business Summit 2025, una jornada de capacitación orientada a quienes buscan potenciar el uso de herramientas digitales en sus negocios. Aunque el encuentro tendrá su sede principal de manera presencial en México, la transmisión en vivo permitirá que el público de Perú y toda Latinoamérica acceda a contenidos actualizados en comunicación y gestión digital, sin necesidad de traslado.

El WhatsApp Business Summit 2025 se presenta como un evento gratuito y accesible para pequeñas y medianas empresas, emprendedores y profesionales del marketing que deseen optimizar la interacción con sus clientes a través de la popular plataforma de mensajería instantánea. Según la organización, la inscripción puede realizarse hasta las 10:00 a.m. del 2 de septiembre (hora peruana) mediante el sitio oficial de WhatsApp Business, donde los interesados solo deben registrar su correo electrónico profesional para asegurar su participación.

Durante el evento, se abordarán estrategias para mejorar la experiencia del cliente, automatizar procesos de atención y optimizar el recorrido de compra, aspectos considerados esenciales en el contexto de la creciente digitalización del comercio en Perú. La agenda incluye presentaciones de especialistas, análisis de casos de éxito y recomendaciones concretas para diversos rubros del mercado, que van desde tiendas virtuales hasta comercios locales.

Entre los temas destacados, los expertos expondrán cómo invertir en soluciones de mensajería empresarial con WhatsApp Business puede impactar positivamente en negocios de todos los tamaños, particularmente durante temporadas comerciales relevantes, como las fiestas de fin de año. La plataforma busca posicionarse como un canal clave en la atención al cliente, facilitando no solo la comunicación sino también la gestión de ventas y servicios.

Finalizada la transmisión, los participantes tendrán acceso a un centro de contenidos en línea, donde podrán revisar nuevamente las presentaciones y descargar materiales destacados. Esta alternativa permitirá a los asistentes reforzar los conocimientos adquiridos o compartirlos con sus equipos de trabajo, manteniendo la formación accesible y actualizada en todo momento.

La convocatoria forma parte de un esfuerzo regional por elevar la competitividad de los negocios a través de la innovación digital. WhatsApp Business Summit 2025 busca responder a las necesidades de los emprendedores en un entorno donde la transformación tecnológica marca la pauta en los hábitos de consumo y la relación comercial.

Inscribirse resulta un proceso sencillo: basta con hacer clic en el botón “Inscríbete para participar” en la página oficial del evento y completar el formulario correspondiente. El evento se dirige a propietarios, trabajadores y responsables de áreas comerciales que desean incorporar herramientas digitales en sus procesos de venta y atención.

Para mayor información sobre la verificación de empresas en la plataforma, el enlace Meta Verified de WhatsApp ofrece detalles sobre la obtención del check de verificado, mejorando la confianza de los clientes en los comercios digitales.

Apuesta por los emprendedores

El WhatsApp Business Summit es un evento internacional organizado por WhatsApp que está dirigido a empresarios, emprendedores y profesionales interesados en aprovechar las herramientas digitales que ofrece la plataforma para mejorar la comunicación y gestión de sus negocios. Su objetivo principal es brindar capacitación, compartir estrategias y presentar novedades sobre el uso de WhatsApp Business en diferentes sectores productivos.

Durante el Summit, los participantes pueden acceder a presentaciones, talleres y casos de éxito enfocados en automatización, atención al cliente y optimización del proceso de ventas o servicios a través de la mensajería instantánea. Además, el evento facilita la actualización sobre tendencias digitales y soluciones innovadoras, ofreciendo espacios de interacción con expertos y recursos educativos disponibles después de la transmisión.

El WhatsApp Business Summit se ha consolidado como una plataforma de aprendizaje y networking en el entorno digital, permitiendo a empresas y emprendedores incorporar buenas prácticas y tecnología en el desarrollo de sus actividades comerciales.