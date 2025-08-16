Perú

Simulacro Multipeligro reporta más de 10 mil muertos y más de 3 millones de personas afectadas

El INDECI informó que el ejercicio del 15 de agosto simuló un sismo de magnitud 8.8 frente a la costa central del Perú, seguido de un tsunami

David Solar Silva

Por David Solar Silva

Simulacro multipeligro se realizó este viernes 15. (Foto: Indeci)

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) reportó que el segundo Simulacro Nacional Multipeligro del 2025 se desarrolló con éxito este viernes 15 de agosto a las 3:00 p. m., movilizando a autoridades, instituciones públicas y privadas, así como a la ciudadanía en todo el territorio nacional.

El ejercicio tuvo como objetivo reforzar la preparación de la población ante la ocurrencia de desastres como sismos de gran magnitud, tsunamis y otros peligros asociados. Además, permitió evaluar la capacidad de respuesta de las entidades que integran el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD) y de la población.

Para esta edición, se planteó un escenario de alto impacto: un sismo de magnitud 8.8 con epicentro frente a la costa central del Perú, seguido de un tsunami. Este contexto permitió activar y poner a prueba los protocolos de evacuación hacia zonas seguras, las comunicaciones de emergencia y los procedimientos para la atención de incidentes.

Resultados simulados

Sismo simulado fue de 8.8. (Foto: Indeci)

Según el reporte preliminar de daños ficticios, el evento hipotético dejó las siguientes cifras:

  • Personas fallecidas: 10 304
  • Personas heridas: 48 403
  • Personas damnificadas: 1 762 843
  • Personas afectadas: 3 010 109
  • Centros de salud afectados: 769
  • Instituciones educativas afectadas: 2 425 aulas
  • Viviendas destruidas: 358 235

El INDECI informó que el nivel de participación ciudadana alcanzó el 63 % a nivel nacional, una cifra que refleja el compromiso de gran parte de la población con la preparación ante emergencias.

Durante el simulacro, se ejecutaron evacuaciones masivas hacia puntos seguros, se activaron sistemas de alerta y comunicación, y se coordinó el despliegue de brigadas de respuesta rápida en distintos puntos del país. El ejercicio también sirvió para medir la eficacia de los planes de contingencia de centros de salud, instituciones educativas, empresas y gobiernos locales.

La institución resaltó que este tipo de prácticas son fundamentales para familiarizar a la ciudadanía con las rutas de evacuación, los puntos de reunión y los protocolos de autoprotección. Asimismo, recordó que la preparación constante reduce los riesgos y aumenta las posibilidades de salvaguardar vidas en caso de un evento real.

Simulacro multipeligro se realizó este viernes 15. (Foto: Indeci)

El INDECI reiteró su llamado a mantener una cultura de prevención en todo momento, señalando que las emergencias pueden ocurrir en cualquier instante y que el éxito de la respuesta depende en gran medida de la preparación individual, familiar y comunitaria.

Mochila de emergencia

Un componente crucial en situaciones de emergencia, especialmente durante sismos, son las provisiones recomendadas por el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

Es fundamental llevarla durante la evacuación y asegurarse de que esté equipada con artículos esenciales que cubran diversas necesidades. Aquí te presentamos una lista detallada:

  • Artículos de higiene: Gel antibacterial, papel higiénico, toallas de mano y cara, paños húmedos.
  • Ropa y abrigo: Prendas de vestir adicionales, mantas o sacos de dormir.
  • Bebidas y alimentos no perecibles: Agua embotellada, chocolate en barra, atún, comida enlatada.
  • Botiquín de primeros auxilios: Algodón, alcohol, vendas, termómetro.
  • Dinero en efectivo: De preferencia en monedas y billetes pequeños.
  • Productos para bebés e infantes: Pañales, alimentos para bebés, biberones.
  • Artículos para el adulto mayor: Medicamentos específicos, productos de higiene personal.
  • Artículos de uso femenino: Productos de higiene femenina.
  • Equipo de Comunicación: Linterna, radio portátil a pilas, pilas adicionales, silbato, agenda con contactos de emergencia, útiles para escribir.

La mochila debe tener un peso total de aproximadamente 8 kilos y estar equipada con bolsillos internos, laterales y frontales para una mejor organización.

