Congresista Susel Paredes implicada en accidente de tránsito en la avenida Abancay

“Un rayoncito con el sueldo que gana…”, se escuchó decir a uno de los testigos del choque con un bus de transporte público

Carlos Oré Arroyo

La congresista Susel Paredes se vio involucrada en un accidente de tránsito ocurrido en la avenida Abancay, en el Cercado de Lima. El hecho fue registrado por transeúntes y usuarios de transporte público, quienes difundieron imágenes y videos en redes sociales, lo que generó amplia atención en plataformas digitales.

En los materiales audiovisuales compartidos, se observa a Paredes sentada dentro de su camioneta tras el incidente. Una oficial de la Policía Nacional del Perú (PNP) aparece junto al vehículo, solicitando de manera reiterada a la parlamentaria que baje la luna del auto para conversar. La situación convocó la atención de quienes se encontraban en la transitada vía limeña.

Según el testimonio de un usuario del bus afectado por el accidente, “La congresista chocó este vehículo y ahora quiere que le paguen”, refiriéndose a la congresista y señalando su molestia ante el desenlace del choque en plena vía pública. En el video también se escucha otra expresión de descontento: “Un rayoncito con el sueldo que gana…”, frase pronunciada por quien grabó la escena, resaltando la incomodidad generada por el incidente.

Por su parte, la congresista Paredes explicó a la Policía cómo ocurrieron los hechos: “Él se trancó para poder adelantar al de adelante”, en referencia al conductor del bus con el que impactó. La versión fue ofrecida en el lugar del accidente, mientras la oficial de la PNP medió para aclarar las circunstancias y recabar versiones de ambas partes.

El choque tuvo lugar en una de las arterias principales y más congestionadas de la capital, lo que produjo demoras en el tránsito y llamó la atención de numerosos peatones y pasajeros que se encontraban en la zona. Los videos donde se aprecia a la parlamentaria permaneciendo en el vehículo y la intervención policial han sido replicados ampliamente durante la jornada.

Hasta el momento, no se ha informado sobre lesiones personales producto del incidente en la avenida Abancay. Tampoco se han anunciado sanciones o acciones administrativas inmediatas, más allá de la intervención policial de rutina para este tipo de episodios en vías urbanas.

¿Quién es Susel Paredes?

Susel Paredes es una abogada, política y activista peruana conocida por su constante labor en la defensa de los derechos humanos y la diversidad sexual. Nacida en Lima, ha ocupado cargos públicos en diferentes administraciones municipales, destacando por su labor en la gestión de espacios públicos y el ordenamiento del comercio en la vía pública cuando fue gerente de Fiscalización en la Municipalidad de La Victoria.

A nivel nacional, Paredes es reconocida por su rol como congresista, cargo al que accedió en el periodo 2021-2026. Durante su labor en el Congreso, ha impulsado iniciativas legislativas en materia de igualdad de género, derechos de las mujeres, protección del ambiente y lucha contra la corrupción. Sus posiciones públicas la han colocado como una figura visible del activismo LGTBI en el país, siendo una de las primeras parlamentarias abiertamente lesbianas en la historia peruana.

