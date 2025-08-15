Revelan que denuncias contra Patricia Benavides en la JNJ fueron eliminadas

Gino Ríos Patio fue una pieza clave en la cuestionada restitución de Patricia Benavides. Foto: composición Infobae

La reciente desaparición de más de 1.200 documentos del sistema de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) beneficiaría a la reincorporada fiscal suprema Patricia Benavides, según reveló el semanario Hildebrandt en sus trece.

Como se recuerda, la semana pasada se dio a conocer que desaparecieron expedientes del Sistema de Gestión Documental (SGD) presuntamente por una manipulación por parte de un usuario con control absoluto sobre la carpeta donde se almacenan temporalmente los documentos escaneados antes de ser incorporados formalmente a la base de datos de la JNJ.

De acuerdo con el semanario, que cita fuentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Técnología (Divindat) de la Policía Nacional del Perú, gran parte de los expedientes borrados corresponden a procesos disciplinarios que datan desde enero de 2025.

Entre los casos desaparecidos se encuentran los relacionados a Patricia Benavides y la red de Los Cuellos Blancos del Puerto. También habrían desaparecidos los que involucran a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, y el fiscal provincial José Domingo Pérez, del Equipo Especial Lava Jato. De la misma forma habría desaparecido el expediente relacionado a la jefa del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), Carmen Velarde, por las firmas falsas que partidos habrían usado para inscribirse en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Manipulación

La eliminación de los más de 1.200 expedientes fue reportada por un trabajador de la Dirección de Procesos Disciplinarios de la JNJ el sábado 2 de agosto. Este le comunicó a la jefa encargada de esta dirección, Magnolia Martínez, sobre el hecho. Sin embargo, no fue hasta el lunes 4 que la funcionaria pidió la recuperación porque la Oficina de Tecnologías de Información no trabajó el día del reporte.

La respuesta de la OTI, según el semanario, “añadió más inquietud que claridad” porque la carpeta involucrada es una “especie de zona de paso del sistema donde se almacenan documentos escaneados antes de incorporarlos oficialmente a la base de datos”. Por ello, dicen, no se podrían rastrear los cambios que cada usuario con acceso haga.

La OTI proporcionó la lista de usuarios con acceso a la Dirección de Procesos Disciplinarios de la JNJ, pero en la misma comunicación dejó constancia que “es imposible determinar en qué momento se eliminaron los expedientes, debido a que el sistema no registra cambios en carpetas temporales”. Para la Policía, se trataría de un sabotaje ejecutado no por alguien externo a la institución, sino por alguien al interior.

La Segunda Fiscalía Corporativa Especializada en Ciberdelincuencia de Lima Centro ya inició la investigación preliminar contra los que resultan responsables y espera poder identificar a los presuntos implicados a medida que avancen las diligencias

JNJ en la mira del Ministerio Público.

Silencio

Desde que se reportó la noticia, ni el presidente de la JNJ, el sentenciado por violencia familiar Gino Ríos Patio, ni ningún otro consejero se han pronunciado públicamente sobre la desaparición de los más de 1.200 expedientes de procesos disciplinarios. Tampoco se ha difundido algún comunicado a través de la oficina de prensa del organismo constitucionalmente autónomo.