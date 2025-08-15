Perú

Revelan que denuncias contra Patricia Benavides en la JNJ fueron eliminadas

Hildebrandt en sus trece dio a conocer que entre los más de 1.200 expedientes desaparecidos se encuentran los que involucran a la restituida fiscal suprema. Ni Gino Ríos ni otro consejero se ha manifestado sobre la presunta manipulación del sistema de la institución

Diego Casimiro Ore

Por Diego Casimiro Ore

Guardar
Gino Ríos Patio fue una
Gino Ríos Patio fue una pieza clave en la cuestionada restitución de Patricia Benavides. Foto: composición Infobae

La reciente desaparición de más de 1.200 documentos del sistema de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) beneficiaría a la reincorporada fiscal suprema Patricia Benavides, según reveló el semanario Hildebrandt en sus trece.

Como se recuerda, la semana pasada se dio a conocer que desaparecieron expedientes del Sistema de Gestión Documental (SGD) presuntamente por una manipulación por parte de un usuario con control absoluto sobre la carpeta donde se almacenan temporalmente los documentos escaneados antes de ser incorporados formalmente a la base de datos de la JNJ.

De acuerdo con el semanario, que cita fuentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Técnología (Divindat) de la Policía Nacional del Perú, gran parte de los expedientes borrados corresponden a procesos disciplinarios que datan desde enero de 2025.

Entre los casos desaparecidos se encuentran los relacionados a Patricia Benavides y la red de Los Cuellos Blancos del Puerto. También habrían desaparecidos los que involucran a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, y el fiscal provincial José Domingo Pérez, del Equipo Especial Lava Jato. De la misma forma habría desaparecido el expediente relacionado a la jefa del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), Carmen Velarde, por las firmas falsas que partidos habrían usado para inscribirse en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Manipulación

La eliminación de los más de 1.200 expedientes fue reportada por un trabajador de la Dirección de Procesos Disciplinarios de la JNJ el sábado 2 de agosto. Este le comunicó a la jefa encargada de esta dirección, Magnolia Martínez, sobre el hecho. Sin embargo, no fue hasta el lunes 4 que la funcionaria pidió la recuperación porque la Oficina de Tecnologías de Información no trabajó el día del reporte.

La respuesta de la OTI, según el semanario, “añadió más inquietud que claridad” porque la carpeta involucrada es una “especie de zona de paso del sistema donde se almacenan documentos escaneados antes de incorporarlos oficialmente a la base de datos”. Por ello, dicen, no se podrían rastrear los cambios que cada usuario con acceso haga.

La OTI proporcionó la lista de usuarios con acceso a la Dirección de Procesos Disciplinarios de la JNJ, pero en la misma comunicación dejó constancia que “es imposible determinar en qué momento se eliminaron los expedientes, debido a que el sistema no registra cambios en carpetas temporales”. Para la Policía, se trataría de un sabotaje ejecutado no por alguien externo a la institución, sino por alguien al interior.

La Segunda Fiscalía Corporativa Especializada en Ciberdelincuencia de Lima Centro ya inició la investigación preliminar contra los que resultan responsables y espera poder identificar a los presuntos implicados a medida que avancen las diligencias

JNJ en la mira del
JNJ en la mira del Ministerio Público.

Silencio

Desde que se reportó la noticia, ni el presidente de la JNJ, el sentenciado por violencia familiar Gino Ríos Patio, ni ningún otro consejero se han pronunciado públicamente sobre la desaparición de los más de 1.200 expedientes de procesos disciplinarios. Tampoco se ha difundido algún comunicado a través de la oficina de prensa del organismo constitucionalmente autónomo.

Temas Relacionados

Patricia BenavidesJNJPolicía Nacional del Perúperu-politicaFiscalía de la Nación

Últimas Noticias

Isabela Merced, actriz peruana de The Last of Us, presenta tema con Tony Succar y comparte admiración por Eva Ayllón

La actriz y cantante presenta su primer tema de salsa junto a Tony Succar, inspirado por artistas como Chabuca Granda y Eva Ayllón, en una nueva etapa marcada por sus raíces y el deseo de explorar sonidos latinos

Isabela Merced, actriz peruana de

CADE Educación 2025: la revolución educativa impulsada por la robótica y la IA redefine el futuro profesional en Perú

La urgente innovación nacional permitirá a estudiantes y docentes experimentar con inteligencia artificial avanzada, posicionando al país como referente regional en el desarrollo de soluciones educativas tecnológicas, según Glexco

CADE Educación 2025: la revolución

Segundo simulacro nacional multipeligro 2025 hoy 15 de agosto: conoce todos los detalles para participar

Este ensayo busca fortalecer la capacidad de respuesta ante desastres naturales tanto de la ciudadanía como de las autoridades de los niveles central, regional y local en todo el país

Segundo simulacro nacional multipeligro 2025

Dina Boluarte en Isla Santa Rosa EN VIVO: Presidenta visita zona en medio del interés de Gustavo Petro por apropiarse de territorio peruano

Max Ortiz representante del municipio en Loreto, confirmó el arribo de la mandataria para este viernes a las 10:00 a.m.

Dina Boluarte en Isla Santa

SBS disuelve cooperativa de ahorro y crédito Aprocredi en Cajamarca: Esta fue la razón

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP clausura varias coopac por problemas de patrimonio. Pero el caso de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Aprocredi fue diferente

SBS disuelve cooperativa de ahorro
ÚLTIMAS NOTICIAS
Bono a empleadas domésticas: cuánto

Bono a empleadas domésticas: cuánto tienen que cobrar en agosto, según el último aumento

“El Aleph” de Borges cumple 80 años y la Biblioteca Nacional lo celebra con una muestra

Caída libre: las acciones de un unicornio argentino se hunden 12% en Wall Street tras un mal balance

Diez países en América registraron brotes de sarampión, según la OPS: qué ocurre en Argentina

Dos intendentes del PRO que no acordaron con LLA le respondieron a Pareja: “Sus diputados votan todo con Kicillof”

INFOBAE AMÉRICA
‘El agente secreto’ lidera la

‘El agente secreto’ lidera la carrera del cine brasileño rumbo al Oscar 2026

Bolivia investiga al presidente de YPFB por presunta corrupción en la compra de combustible

Al menos dos personas resultaron heridas en un tiroteo cerca de una mezquita en Suecia

Ecuador: el Gobierno retiró el pedido de aplazamiento de la audiencia ante la Corte Constitucional

Desde un refugio en el bosque, Evo Morales dirige una campaña fantasma

TELESHOW
Sofía Calzetti celebró en Grecia

Sofía Calzetti celebró en Grecia su primer cumpleaños como mamá: paseo en yate, mar turquesa y la alegría de su hija

Peter Lanzani recordó la noche que pasó en prisión en Ushuaia: “Se les había escapado un chorro”

Benjamín Vicuña le festejó el cumpleaños a su hijo Amancio: temática de Spider-Man, trucos de magia y muchas risas

La semana de Wanda Nara, L-Gante y Tamara Báez: una ruptura, una reconciliación fallida y una amistad a prueba

Mauro Icardi y la China Suárez a puro romanticismo en su nueva casa de Estambul: “Qué lindo amanecer con vos”