Perú

Principales gremios de mypes piden reunión urgente al Gobierno para reactivar el sector: dirigieron carta a Dina Boluarte y el MEF

La AEGP y Fredemype solicitaron al Ejecutivo una reunión urgente y advirtieron que, sin nuevos presupuestos y la aplicación de políticas como la asignación del 40% de la demanda estatal, peligran miles de empleos y la recuperación del sector

Por Luis Paucar

Guardar

La Asociación de Empresarios Gamarra Perú (AEGP) y el Frente Nacional de Defensa de la MYPE (Fredemype), dos de las organizaciones más representativas de las micro y pequeñas empresas del país, solicitaron este martes al Ejecutivo una reunión urgente para abordar la situación actual del sector.

En una carta dirigida a la presidenta Dina Boluarte, y enviada también al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y al premier Eduardo Arana, los gremios recordaron que representan más del 90% del tejido empresarial peruano, generan el 80% de la Población Económicamente Activa (PEA) y aportan más del 20% al Producto Bruto Interno (PBI).

La misiva lleva la firma de Susana Saldaña, presidenta de AEGP, y de Renee Cobeña, presidente de Fredemype, quienes señalaron la necesidad de asignar nuevas partidas presupuestales para la producción de las MYPE manufactureras y productoras, mediante los núcleos ejecutores.

“Durante los últimos meses, se viene ejecutando la producción de uniformes escolares, que nos permitió desarrollar un millón de kits para los escolares de las zonas más pobres del país, dicho núcleo dio paso a la reactivación de más de mil MYPE productoras y más de 50 mil puestos de trabajo directos”, afirmaron.

No obstante, alertaron que al finalizar este programa se detendrá la recuperación del sector y se pone en riesgo la continuidad de los empleos generados.

Asimismo, pidieron que se aplique la norma que establece que “el 40% del total de la demanda del Estado se enfoque en las MYPE productoras”, una medida que, según indicaron, podría reactivar a más de 150 mil MYPE en sectores como textil-confecciones, cuero y calzado, metal-mecánica y madera, generando más de un millón de nuevos empleos.

Los representantes resaltaron que esta reactivación es clave para “darle un empujón a la rueda de la economía nacional, que aún arrastra los efectos de la crisis de la Covid-19 y de la recesión del 2023”.

Temas Relacionados

mypesperu-noticiasMEFDina Boluarte

Últimas Noticias

Alianza Lima vs U. Católica EN VIVO HOY: minuto a minuto en Matute por octavos ida de la Copa Sudamericana 2025

El cuadro ‘blanquiazul’ arranca la serie en casa, esperando dar el primer golpe de la serie ante un rival ecuatoriano, que no perdió ningún duelo en la ronda anterior. Sigue las incidencias del choque

Alianza Lima vs U. Católica

Senamhi advierte nuevo fenómeno meteorológico en 10 regiones del Perú para los próximos días

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrografía alertó a la ciudadanía a tomar las precauciones del caso ante eventos naturales que durarían más de 70 horas

Senamhi advierte nuevo fenómeno meteorológico

Martín Vizcarra reaparece en TikTok y envía mensaje tras dictarse prisión preventiva en su contra: “Un pacto mafioso gobierna”

El expresidente recordó que ya ha sido vacado y expulsado de su propio partido, y denunció que la medida en su contra busca consolidar el control de mafias políticas sobre el país

Martín Vizcarra reaparece en TikTok

Prisión preventiva para Martín Vizcarra: ¿Cómo afectará a su partido Perú Primero rumbo a 2026?

El exmandatario afrontará cinco meses de prisión preventiva por presuntos sobornos vinculados a obras en Moquegua. Infobae Perú conversó con José Beteta, quien advirtió que la medida debilita su influencia y plantea dudas sobre el futuro político de su partido

Prisión preventiva para Martín Vizcarra:

“Pretende desconocer nuestra soberanía”: Perú rechaza dichos del presidente de Colombia y reafirma que Santa Rosa es peruana

El pronunciamiento se produjo tras la detención de dos ciudadanos colombianos en la zona, acusados de realizar trabajos de georreferenciación sin autorización

“Pretende desconocer nuestra soberanía”: Perú
ÚLTIMAS NOTICIAS
Llevó a la “cosificación” de

Llevó a la “cosificación” de Julieta Prandi y la abusó “con total impunidad”: los fundamentos de la condena a Claudio Contardi

Muertes por fentanilo: “Se aplicaron cerca de 40 mil dosis contaminadas”, alertó un diputado

Por qué los pequeños cambios son clave para adoptar hábitos saludables, según Alberto Cormillot

“Estoy asustada, venime a buscar”: denunció que un chofer de auto de aplicación quiso secuestrar a su hija

Megalicitación: por los pesos que quedaron sin absorber, el Gobierno anunció una nueva y sorpresiva colocación de deuda

INFOBAE AMÉRICA
Julio de 2025 fue el

Julio de 2025 fue el mes más letal para civiles en Ucrania desde el inicio de la invasión rusa

La poderosa hermana de Kim Jong-un rechazó las versiones de Corea del Sur sobre los altavoces en la frontera

El salmón salvaje enfrenta una caída sin precedentes, las razones detrás de su amenaza de extinción

Rusia intensifica su ofensiva en el este de Ucrania con nuevos avances en Donetsk

Aliados de Ucrania impulsarán un endurecimiento de las sanciones a Rusia si Putin no acepta una tregua en la cumbre con Trump

TELESHOW
Jimena Barón celebró los 2

Jimena Barón celebró los 2 meses de vida de su hijo y sorprendió al confesar cómo se encuentra: “Pasada de cansancio”

La divertida fiesta de cumpleaños que Juana Repetto organizó para el cumpleaños de su hijo Toribio

Un exparticipante de Gran Hermano debutó en Cuestión de peso y sorprendió con sus confesiones: “Llegó el momento de un cambio”

La tajante respuesta de Cazzu al hablar de la cuota alimentaria que le pasa Christian Nodal: “No tenemos un acuerdo justo”

La emoción de Cristina, la mamá de Julieta Prandi, tras el fallo de la Justicia: “A seguir adelante”